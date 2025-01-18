習近平特朗普中美元首通話　學者：為未來一段時間的中美關係定調

1月17日晚，國家主席習近平同美國當選總統特朗普通電話。習近平提到，我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。



央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》今（10）日專訪多位學者，其中復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，「這次通話雙方都有重要的信息向對方傳遞，同時也要為未來一段時間的中美關係定調，對今後一段時期的中美關係非常重要。」



APEC峰會取消，特朗普所期望的習特會也沒能發生。（Reuters）

《玉淵譚天》指出，一個值得注意的細節是，這次通話，距離特朗普正式就職還有3天。同一天早些時候，中方宣布，應美方邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於1月20日舉行的特朗普總統就職典禮。過去兩個月，特朗普曾公開表達希望與中國領導人溝通的意願。

如何理解特朗普的這種正面態度？中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉則提到，「從特朗普第一任期看，他強調領導人直接溝通的重要性。他曾經主動給外國領導人留私人號碼，希望出現問題時對方直接打電話給他。特朗普在公開場合談到中國時，表達過對習近平主席的尊重。」

《玉淵譚天》文中指出，理解中美正確相處之道，要放在當下中美關係的背景下來看。最近，拜登政府對華制裁開始了「最後的瘋狂」。僅僅在過去一周，美國政府接連在半導體、新能源、紡織、有色金屬等多個領域接連發布了限制措施，幾乎是每隔一天就會有一個新的制裁出台。

1月15日，拜登在白宮橢圓形辦公室發表告別講話。（Reuters）

《玉淵譚天》批評，拜登政府在卸任之前，可以說把對華遏制打壓的政策發揮到了極致。在吳心伯看來，這其實也是要為特朗普執政以後處理對華關係設定一個軌道──使其無法偏離遏華的框架。

《玉淵譚天》認為，中美作為兩個國情不同的大國，難免會有一些分歧。 過去一段時間，中美關係之所以出現問題，正是因為美方沒有尊重中方的核心利益和重大關切。

學者：拜登政府將中國視為美國最主要的戰略競爭對手

吳心伯提到，過去四年，拜登政府將中國視為美國最主要的戰略競爭對手，並基於此，實施以遏制打壓為主的對華政策，這就導致中美關係總體處於緊張、波動、摩擦的狀態下。」

《玉淵譚天》提到，尤其是在台灣問題上，在同習近平的溝通中，拜登多次作出承諾，不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。但結果是，拜登政府仍舊沒有放棄透過台灣問題來遏制中國。

2023年4月23日，賴清德接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」時表示，未來新政府將秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，堅決維護台海和平現狀。（台灣總統府提供）

此次通話中，習近平也告誡美方台灣問題關乎中國國家主權與領土完整，希望美方務必慎重處理。

通話的新聞稿中也提到，兩國元首同意建立戰略溝通管道，並就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。中國人民大學國際關係學院教授刁大明則指出，「戰略溝通管道是指中美之間高層次、高級別的對話溝通。拜登政府時期的戰略溝通渠道主要包括中方中央外辦主任和美國總統國家安全事務助理之間的溝通。」

《玉淵譚天》提醒，關於溝通的問題，過去幾年，由於美方一連串錯誤行徑，導致中美交流機制曾一度幾乎全數停擺。後續，中美恢復並新建了多個溝通機制，在外交、安全、經貿等領域取得了正面成果，「只要溝通交流還在繼續，就可以有新的起點，好的開始。」