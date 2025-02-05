「史上最強春節檔」的喜與憂

春節前夕，一家來自杭州的初創公司深度求索（DeepSeek）給原本沉寂的輿論場投下了震撼彈，登頂中美兩國蘋果應用商店下載榜首位，讓不少人直呼「國運真的來了」，春節結束後，「史上最強春節檔」助力中國電影市場超越北美實現全球登頂，又讓更多人按捺不住，中國電影真的要起死回生了嗎？

數據層面看，「史上最強春節檔」的確實至名歸。據國家電影局統計，截至2月5日9:00，2025年春節檔票房為95.10億元，按年提升18.5%。另據貓眼電影專業版，檔期觀影人次1.87億，按年增加14.7%；共放映347.1萬場，按年減少21.7萬場；平均票價50.8元，按年增長1.7元。換言之，放映場次減少了，票價漲了，但並沒有影響人們的觀影熱潮。近五年，春節檔在2021年和2024年都創造了新的檔期票房紀錄，分別實現票房78.42億元、80.16億元。而剛剛結束的春節檔，則再度刷新了多項歷史紀錄。

2025年春節檔總票房。（貓眼）

春節檔上映的六部新片分別為:《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》《射鵰英雄傳：俠之大者》《熊出沒·重啟未來》《蛟龍行動》。除《蛟龍行動》外，其他五部電影都是過往IP的延續，其中《哪吒之魔童鬧海》是2019年上映的《哪吒之魔童降世》的續作，前作票房超50億元；《封神第二部：戰火西岐》是2023年暑期上映的《封神第一部：朝歌風雲》續作，第一部票房超26億元。而《唐探1900》和《熊出沒·重啟未來》則分別為「唐探」系列和「熊出沒」系列的第4部和第11部電影。

較強的IP效應和辨識度，讓春節檔影片在上映前就積累了受眾基礎。其中《哪吒之魔童鬧海》憑藉口碑一路領跑，影史排名還在不斷攀升，有望超越《長津湖》、《戰狼2》和《你好，李煥英》，問鼎中國電影票房總榜冠軍。

《哪吒2》宣傳海報。（網上圖片）

以上自然是「史上最強春節檔」之喜，但喜之外，還有更多的憂。首先憂的是影片內容和質量，六部春季檔電影中，除了口碑和票房雙豐收的《哪吒之魔童鬧海》，《熊出沒·重啟未來》《蛟龍行動》反響平平，《唐探1900》兩極分化，《封神第二部：戰火西岐》《射鵰英雄傳：俠之大者》則是負評如潮。換句話說，破紀錄的票房，並不等於中國電影真正做到了「內容為王」。

其次憂的是電影票房的持續性。六部電影扎堆春節檔成就了「史上最強春節檔」，但春節檔之後，不管是已經定檔的影片還是儲備的影片，能打的寥寥無幾。這也意味着，春節檔的亢奮過後，中國電影註定又要進入「冷靜期」。據業內人士透露，很多影院只是將今年的春節檔當做最後一搏，春節檔之後該關門關門，該收縮收縮，並不會因為這一強心劑而真正起死回生。

中國電影市場的起伏背後，是人們消費觀念的變化，以及整體社會心態的縮影。新冠肺炎疫情前，人們對宏大敘事並不反感也願意買賬，這也是《戰狼》系列可以如此賣座的原因，但2022年作為社會心態的關鍵轉折年，其後人們更願意關注個體命運和情感，與《長津湖》同類型的《蛟龍行動》在今次春節檔遭遇滑鐵盧，既有定檔失策也是社會心態變化的必然結果。《唐探1900》之所以口碑兩極分化，也在於該片用「懸疑+搞笑」的外衣包裹了主旋律的內核，看得人暈頭轉向。

《唐探1900》宣傳海報。（《唐探1900》微博圖片）

而《哪吒之魔童鬧海》之所以好評如潮，除了主創人員精心打磨的劇情和特效外，其傳達的價值觀和理念則完全契合了當下的社會心態，既極其個人化也敢於直接對抗權威，從第一部的「我命由我不由天」進階到今次的「小爺是魔，那又如何」、「我想試試改變這個世界」，哪吒完成了角色升級，觀眾則在日復一日的「內卷」和「躺平」中獲得了些許的安慰，畢竟誰沒有年輕過呢？就像哪吒在最後說的一樣，「因為我們年輕，所以不知天高地厚」。而一個社會的進步與發展，往往也是靠一代又一代不知天高地厚的年輕人推動的。