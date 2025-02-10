DeepSeek投資回報率驚人 一年收益高達百倍

從半年前籍籍無名，只在有限範圍內被關注，到突然爆紅成為中國乃至全世界最具競爭力、最具市場潛力的超級AI公司，DeepSeek書寫了世界AI界的新神話，書寫了中國科技創新的新歷史。

目前為止，DeepSeek的平均日活已經達到3000萬，是世界上迄今為止達到這一數字時間最短的公司。而且這個數字每分鐘都在飆升。很多人反映說，在下載使用DeepSeek時，總是提示業務繁忙，請稍後再試。就是因為其在極端時間內迅速爆火，之前部署的系統後台支持不了用戶訪問暴增所致。據悉，這也是DeepSeek現在正在全力推進解決的問題之一。

DeepSeek爆火帶來的不僅是海量個人用戶，還有大量企業在加緊接入。幾大車載系統和新能源汽車廠商，幾大運營商和電力系統等，都在競相成為合作伙伴，或登上其產品使用名單。而其它更多類商業機構都在門口排隊等候，希望能得見梁總一面從中分一杯羹。

一個以DeepSeek為核心的生態圈正在迅速形成。這家公司已經具備了網路科技巨頭的一切特質。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

大致而言，它在AI領域的卡位是網路進中國時的新浪或二十年前的阿里或十幾年前的字節跳動。如果對標美國新科技歷史的話，它就是三十多年前的微軟或近二十年前的谷歌。

外行看熱鬧，內行看門道，一般人看到的是梁文鋒書寫的神話故事，在和DeepSeek各種溝通交流，但在資本市場，在海內外各投資者眼裏，這就是一坐正在生成的金山銀山。不知道有多少投資商和國家主權基金都盯上了這個機會。

現在，這些財大氣粗的投資機構，沒有一家不在努力爭取成為DeepSeek的新晉股東或投資人。那些稍早前慧眼識珠，提前佈局投資了DeepSeek的機構，現在每天做夢都會笑醒。而那些當初裝腔作勢端着架子想拿捏梁文鋒的投資人，不知道現在有多少後悔得拍斷大腿。

DeepSeek在2023年曾進行過一次估值，當時的總估值為10億美元左右，約合70億人民幣。這一數據主要源於早期融資推測。而基於融資需求的估值，往往都很大水分，其在當時的真正市值，可能連2億美元都沒有。

2024年，隨着公司大模型發展和AI在行業應用的升温，當時的估算是若公司獲得新一輪融資，估值可能在20億美元到30億美元之間。

不少媒體專程趕來，但都被DeepSeek拒絕採訪，表示將專注自己的研究和發展。（《杭州日報》「橙柿互動」）

以上估值都是參照當時國內AI大模型的發展階段和市場情況進行的估值。國內AI當時還在模仿期，各方面和國際級對手存在巨大距離。

對DeepSeek來說，因為其目前在國家AI領域的領頭羊地位，其不可估量的巨大市場前景，和在國際AI領域的新貴地位，已經不能再參照國內AI競爭對手進行估值了。它的價值評估現在需要從全球範圍來看。

國際層面，OpenAI現在的估值是800億美元。美國幾大科技巨頭的股票市值更誇張，最高的幾家都分別超過三萬億美元。另一個具參考性的比較對象，中國的字節跳動，市值在3000多億美元。

那麼以DeepSeek的現狀和前景，現在市值估算在500億美元到1000億美元之間，一兩年內進一步看多到2000億美元到3000億美元是比較合適的。

這就意味着，如果在一年前，DeepSeek估值20億美元到30億美元時，投資人往DeepSeek投資一億美元，或以股權方式在DeepSeek內部認購100萬元，那麼現在，這個投資會膨脹到原來的25倍到33倍。一兩年後，這個數字還會進一步暴漲到100倍！