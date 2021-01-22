武漢防疫失誤受千夫所指　「湖北四人組」已平安著陸？

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-01-22 13:22

繼湖北原省委書記蔣超良與武漢市委書記馬國強同日離職後，曾經表態稱「願革職謝天下」的武漢市長周先旺也出現新的仕途動向，被輿論聚焦的所謂「湖北F4」僅只剩湖北省長王曉東仍然堅守崗位。 2021年1月20日，武漢市市長周先旺以湖北省政協黨組成員的身份參加了一場政協黨組會議，這被解讀為周先旺將會離職武漢市長，提前退居「二線」的信號。如果確有如此安排，還需等待2021年湖北省「兩會」的確認。

在2019年與2020年交接的湖北省疫情發生之初，在湖北省疫情初發之時，其領導層協商決策的具體過程仍然不為外界所知，早期應對工作的不透明與混亂，以及封鎖防控措施不夠及時果斷，確實延誤了疫情防控，需要承擔一定的責任。

周先旺與時任湖北省委書記蔣超良、湖北省長王曉東、武漢市委書記馬國強，作為湖北省以及其省會武漢市的關鍵官員，被輿論並稱為「湖北F4」，輿論認為他們應對疫情不力，呼籲將其免職的聲音曾充斥輿論場。

2020年2月13日，身在中共黨務系統的蔣超良與馬國強同時被免職，分別由上海市長應勇與山東省省會濟南市委書記王忠林替代。這兩位分別作為湖北省和武漢市的「一把手」被免後，身在政府系統的王曉東與周先旺作為「二把手」卻都得以倖存，直至此時周先旺新獲政協兼職，出現值得注意的新動向。

2020年1月，周先旺接受央視訪問時曾表示，只要有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。他在訪問中公開承認披露疫情不及時，但又稱「作為地方政府，獲得授權後才能披露」。此表態被認為向中央推卸責任，引發爭議。

「武漢封城」發生在2020年1月23日。據官方事後披露，國家主席習近平在此前一天的1月22日下午「作出重要指示，要求立即對湖北省、武漢市人員流動和對外通道實行嚴格封閉的交通管控」。習近平的這一指示，應該是「武漢封城」的直接觸發因素。

湖北與武漢「一把手」的更換，是對當地官場應對疫情不力的問責與追責的結果。對於「湖北F4」而言，其在湖北疫情發生後的作為得失需要事後的職務動向予以確認，不過其仕途動向都還需要進一步確認，仍未完全落定。例如，當時湖北省委書記蔣超良與武漢市委書記馬國強在離職後，都僅僅保留了在中共中央委員會和中國人大裡的身份，沒有被安排具體工作崗位。