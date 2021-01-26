內地直播主貧病逝世後「忽然爆紅」　各方都在「吃人血饅頭」嗎？

撰文： 袁愷勳 最後更新日期： 2021-01-26 13:05

1月23日，「嗶哩嗶哩彈幕網」發佈公吿，將於1月10日因病過世的UP主（直播主）「墨茶Official」帳號列為「紀念帳號」，並表示已經取得家屬同意，而原帳戶中尚存的打賞等收入，則會全額退還給打賞的訂閲者。由於墨茶身為直播主卻孤獨死於貧病，事件引起網上廣大同情，有過百萬人一夜加關注，還一度衝上微博熱搜。

墨茶早已經透露出自己患病一事。（嗶哩嗶哩@墨茶Official）

根據涼山州政府人員表示，墨茶原籍四川省涼山州西昌市，死因為糖尿病及多種疾病併發。新浪網曾報道，墨茶父母離異，家庭關係緊張，於職業高中肆夜後輾轉在西昌、會理、成都等地生活，特別在去世前一年基本上是獨自生活，逝世時可以說是貧病交迫，而直播主的「收入」也無法支撐日常開銷。

消息出來後，嗶哩嗶哩全網一片哀悼，大大小小的直播主都開直播抒發感想、紀念墨茶等等。不過，同時也有人認為，墨茶在世時只是個數百訂閲的小小直播主，而網上這種等級的直播主成千上百，合理懷疑現在這些一片哀悼的直播主們到底有多少人真的聽過他；而趁現在出來開直播哀悼，是否只是在「吃人血饅頭」，藉着墨茶的死來「蹭流量」而已。

也有網友分析，其實這些直播主眼裏看到的、嘴上哀悼的未必就是墨茶本人，而是墨茶代表的「直播主」身分：在網上竭盡全力誇張表演來博取眼球、乞求打賞，但現實生活中仍然貧病交迫，甚至臨死前都是孤獨一人，和網絡上用特效製作出來的華麗聲光效果完全是兩個極端。

也有網友扒出，墨茶生前時帳號根本就處於被嗶哩嗶哩「封禁」的狀態，甚至過世後都還沒有解封；嗶哩嗶哩現在特地公吿將墨茶列入「紀念帳號」，無非也是吃人血饅頭，佔死人的便宜，為自己搏個好名聲而已。

「紀念帳號」並不是嗶哩嗶哩的創舉。Facebook早就行之有年，於2013年死於車禍的保羅·獲加（Paul Walker），至今在Facebook粉絲專頁上仍然還有專職人員在負責更新，並有4,749萬跟隨者，每一則新貼文也有上萬甚至10萬、20萬的按贊數量，比起本人在世時更加活躍。

嗶哩嗶哩、Facebook等都解釋，所謂「紀念帳號」是為了讓親朋好友與粉絲們，能夠有一個懷念故人的地方才特地保留下來，也會取得死者直系親屬的同意。推特也曾經於2019年底考慮刪除不活躍帳號，但被粉絲抗議應該保留逝世的明星帳號而暫緩。雖然看似滿足粉絲與家人的願望，但亦有人質疑，更滿足的應該是靠這些逝世名人獲得廣吿流量的社交媒體。

另外也傳出，有多名直播主在私群內懷疑墨茶曾經在數年前以「清羽」的帳號名借錢不還，最後拋棄帳號、斷絕聯絡。直播主質疑，清羽和墨茶的居住地、個人經歷、喜好與直播的習慣都很相似，而且墨茶外流的病歷檔案上的本名雖然被碼住，但仍然依稀可以看出部分，而這部分與清羽的本名相同。

消息流出，提出懷疑的直播主也被廣大中國大陸網友質疑是「吃人血饅頭」、「亂點鴛鴦譜」、「蹭流量」，並且紛紛肉搜、「網暴」。涼山州政府單位對此表示，網絡流傳經歷有誇大不實之處，至於墨茶是否涉及「詐騙」行為有待調查。