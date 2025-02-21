中美AI競賽比賽是「在美中國人」對抗「在華中國人」？

在中國DeepSeek震撼世界之際，2月18日，馬斯克旗下人工智慧初創公司xAI推出最新AI程式Grok 3。發佈會上，坐在C位的兩張華人面孔引起廣泛關注。香港《南華早報》20日注意到，社交媒體上，不少人熱議：中美AI競賽，本質是「在美中國人」與「在華中國人」之間的對抗。



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在18日於X平台同步直播的發佈會上，馬斯克形容自己推出的Grok 3「聰明得可怕」，並聲稱該模型在數學測試、科學評估、編碼能力等方面的測試中，都超越了DeepSeek V3和GPT-4o等模型。

然而，比Grok 3更吸睛的，是坐在C位的兩張華人面孔。

馬斯克Grok 3發布會「坐C位」2華人是誰？ xAI創始團隊四成華裔

左起：xAI團隊的Igor Babuschkin、Jimmy Ba、吳宇懷、馬斯克（影片截圖）

據《南華早報》和美國《商業內幕》消息，xAI團隊核心成員中，超三分之一來自中國。

吳宇懷（Yuhuai Wu），95後，杭州人，加拿大多倫多大學博士，xAI聯合創始人；

吳宇懷（X平台）

吉米·巴（Jimmy Ba），師從「AI教父」傑佛瑞·辛頓，多倫多大學助理教授；

Jimmy Ba （個人主頁）

楊格（Greg Yang），湖南人，哈佛大學碩士，曾在微軟研究院工作；張國棟（Guodong Zhang），本科畢業于浙江大學，多倫多大學博士。

2019年，楊格（Greg Yang）與丘成桐合影。（X平台）

張國棟（X平台）

戴子航（Zihang Dai），本科畢業於清華大學，卡內基梅隆大學博士，曾在Google研究院工作；其中，吳宇懷和吉米·巴亮相18日的直播發佈會，全程主導Grok 3模型的技術講解。

戴子航（X平台）

《南華早報》還發現，除了上述5名創始成員之外，xAI的許多關鍵技術人員也來自中國，其中許多人在加入團隊之前曾在Google和微軟工作過。

例如，本科畢業於清華大學的前OpenAI員工莊軍堂（Juntang Zhuang，音譯）、本科畢業於北京大學的前Meta員工孫曉（Xiao Sun，音譯）、本科畢業于上海交通大學的鄭連民（Lianmin Zheng，音譯）。

xAI的12名創始團隊成員裏有5名華人。（xAI官網截圖）

在xAI的直播發佈會後，一名美國作家兼人工智慧企業家在X平台表示：「我喜歡埃隆（馬斯克）的國際工程師團隊，我覺得我聽到了來自德國、中國和美國的工程師的聲音。」

與此同時，X平台上不少用戶也表達了類似的觀點。其中有用戶用中文寫道：「今天和朋友交流，提到一個觀點：大模型領域就是一群在美國的中國人，和一群在中國的中國人，相互競爭，『打』得不可開交。問為什麼openAI和xAI的中文能力這麼好？因為在美國搞大模型的也是中國人啊！」

還有使用者用中美奧數競賽的圖片，類比現在的中美AI競賽。他還稱：「最終勝利的肯定是中國。因為越來越多的美籍華人會被美國的種族主義趕回中國……」

最近一段時間，中國人工智慧公司深度求索（DeepSeek）發佈的AI模型轟動全球，使用極低的成本實現了匹敵美國頂級AI模型的效果，得到從業者的廣泛稱讚。

隨著DeepSeek爆火，其創始人梁文鋒也受到公眾關注。梁文鋒是一名85後，17歲考入浙江大學，2010年獲得資訊與通信工程碩士學位。媒體發現，梁文鋒組建了一支由本土年輕程式師組成的團隊，不依賴海歸或高級技術專家，團隊成員多為應屆畢業生或工作經驗不超過5年的年輕人。

梁文鋒曾坦言，團隊「並沒有什麼高深莫測的奇才，都是一些Top高校的應屆畢業生、沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人」。他認為，「創新需要擺脫慣性，經驗有時會成為包袱。」

DeepSeek創始人梁文峰。（新華網）

美媒認為，人工智慧技術有可能提高生產率、增強產業實力並推動創新。隨著中國和美國爭奪人工智慧領域的領先地位，研究人員成為地緣政治意義上全球最重要的群體之一。

去年3月，美國《紐約時報》刊文稱，在培養新一代AI科學家方面，中國已經開始領先。一項來自美國麥克羅波洛智庫的研究結果表明，從某些指標來看，中國已經超越美國成為AI人才的最大出產國，幾乎培養了全球一半的頂尖AI研究人員。相比之下，約18%研究人員來自美國本科院校。

2月早些時候，美國芝加哥保爾森基金會內部智庫MacroPolo的分析報告指出，美國公司和研究機構頂尖AI研究人員的38%來自中國大學，中國大學畢業生的占比甚至超過了美國本土畢業生。

原籍國為中國的美國AI研究人員占比，從2019年的27%上升至2022年的38% MacroPolo報告。

日本理化學研究所的革新智慧統合研究中心負責人杉山將向《日經亞洲》表示：「顯然，中國有一定數量的優秀年輕研究人員正在為美國公司和機構的AI研究發展做出貢獻。」

《南華早報》則說，全球AI競賽的勝負，可能取決於中美兩國華人研究人員的努力。

近年來，美國政府不斷泛化國家安全概念，打壓中企，不斷升級對華出口管制，推行「中國行動計畫」等措施大肆迫害華人科學家。與此同時，中國科研實力不斷增強，使得中國對頂尖科學家的吸引力越來越大，出現了中國科學家「回國潮」。

這一趨勢已得到多項分析的證實。《南華早報》援引數據稱，中國頂尖科學專家數量已超越美國。研究發現，從2020年到2024年，中國頂尖科學家的數量有所增加，而美國的數量有所下降。

顏寧獲「世界傑出女科學家成就獎」。（新華社）

報道提到，馬斯克一直積極宣導H-1B簽證允許外籍人士在美國工作。但美國總統特朗普在第一任期時不贊成簽證計畫，稱其對美國工人「不公平」。第二任期上任後，特朗普尚未正式公佈對該計畫的立場，但預計將繼續收緊美國移民政策。

「中國學者在人工智慧領域幾乎處於領先地位，」美國亞利桑那州立大學教授、人工智慧研究者蘇巴拉奧·坎巴邁帕蒂此前向《紐約時報》表示，如果政策制定者試圖阻止中國公民在美國進行研究，他們就是在「搬起石頭砸自己的腳」。