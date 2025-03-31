最高規格企業大佬合照的玄機　中國外商投資會否逆風起？

讓我們先從兩張照片談起。

3月28日，習近平在人民大會堂會見國際工商界代表。（央視）

第一張，3月28日，習近平在人民大會堂會見國際工商界代表。背靠幽燕金秋圖，主席台圍繞中心依次坐著的，是中央書記處書記蔡奇、外長王毅、副總理何立峰、發改委主任鄭柵潔、財長藍佛安、商務部長王文濤、政研室常務副主任唐方裕、常務副外長馬朝旭。足可見，會晤級別之高。

習近平在人民大會堂會見國際工商界代表。（新華社）

第二張是習近平同40餘位外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表的合影。第一排，習近平居於中心位置。左邊從左到右，分別是沙特阿美總裁納賽爾（Amin H. Nasser）、株式會社日本日立製作所會長東原敏昭（Toshiaki Higashihara）、中央政治局委員、副總理何立峰、法國賽諾菲集團首席執行官韓保羅（Paul Hudson）、中央政治局常委、書記處書記蔡奇、美國聯邦快遞集團總裁兼首席執行官芮思博（Raj Subramaniam）；右邊從左到右，分別是德國梅賽德斯－奔馳集團董事會主席康林松（Ola Källenius）；中央政治局委員、外辦主任王毅；英國滙豐控股集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）；中國商務部部長王文濤，韓國SK海力士社長郭魯正（Kwak Noh-Jung）；巴西淡水河谷董事長施蒂勒（Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente）。不難看出，8位企業家，美國、德國、法國、英國、日本、韓國、沙特、巴西，不僅選擇了8個國家，也覆蓋了物流、汽車、製藥、金融、機械、半導體和能源等幾大主要產業。

再看第二排。從左到右依次是，德國DHL物流首席執行官麥韜遠（Tobias Meyer）、英中貿易協會總裁詹誠信（James Sassoon）、美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）、橋水投資創始人達利歐（Ray Dalio）、寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）、豐田會長豐田章男、三星電子會長李在鎔 、黑石集團董事長蘇世民（Stephen A. Schwarzman）、美中關係全國委員會會長歐倫斯（Steve Orlins）、英中貿易協會主席古沛勤（Sir Sherard Louis Cowper-Coles）、法興銀行董事長司馬吉（Lorenzo Bini Smaghi)。

這份名單可以發現，相較於去年會晤，去年由「美中關係全國委員會」牽頭，會晤的是美國工商界，今年明顯的信號是全球範圍內廣泛接觸。這次歐洲企業家的數量遠遠超過美國。根據央視統計4家來自美國，15家來自歐洲，5家來自亞洲，標誌著中歐產業合作將是未來的主線，與亞洲的產業整合也會加速。這與最新數據相吻合。中國商務部2月發佈數據顯示，2025年1月，中國實際使用外資金額975.9億元，環比增長27.5%。同期，英國、韓國、荷蘭、日本實際對華投資分別增長324.4%、104.3%、76.1%、40.7%。

此外，其中特別是，能超越三星、豐田兩大社長進入第一排的沙特阿美、巴西淡水河谷，都是值得額外關注的。此外，第一排的聯邦快遞、奔馳汽車、賽諾菲生物，都是雙方將啟動大型合作的。從行業來看，交通物流、新能源汽車，生物科技，半導體，這四個領域將是未來幾年中外合作投資的重點，也是未來中美產業競爭對抗的主線。值得一說的是，蘋果CEO庫克在北京也待了長達一週的時間並沒有拿到此次與習近平會晤的入場券。

是的，同庫克一樣，這些歐美商界大佬們大部分在3月23日的中國發展高層論壇前，就已經抵達中國，很多都待了超過一周的時間，據悉，在此期間，北京各部委集中給他們辦理了大量的審批事宜，雙方簽署了一系列的合作協議。

在習近平在會晤國際工商界代表時釋放了清晰的信號：「與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來」。事實上，在今年全國兩會上，「擴大高水平對外開放」就成為高頻詞。政府工作報告明確提出，無論外部環境如何變化，中國將始終堅持對外開放不動搖，穩步擴大制度型開放，以開放促改革、促發展。

必須承認的是，多年來，中國保持外商投資的高增長，但去年在地緣政治、中美競爭、中國產業結構調整、成本上升等內外因素作用下，中國實際使用外資金額下降了27.1%，外商直接投資淨流出1680億美元，資本外流創1990年有數據以來的最大規模。外資出現較大幅度下降，是中國官方最為擔心的一個問題。所以高層領導人接連向外資喊話。

此外，為了讓外資對中國經濟更有信心，在政策上不斷升級。專門由商務部、發改委出台了《2025年穩外資行動方案》。發改委還修訂《鼓勵外商投資產業目錄》，2025年版目錄將重點增加先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域條目，新增條目超 200條，這一舉措旨在優化外資結構。可以注意到，電信、醫療、教育、文化等領域成為開放重點。試點地區將推進增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域政策落地，並研究制定教育、文化領域自主開放實施方案。同時，全面取消製造業外資准入限制，實現內外資規則統一。

值得一提的是，2025年政府工作報告首次將 「發展新型離岸貿易」寫入政策部署，明確支持有條件的地方探索這一外貿新模式。新型離岸貿易是指交易所涉貨物不進出我國一線關境或不納入海關統計的貿易，包括離岸轉手買賣、全球採購、委託境外加工等形式。中國發展離岸貿易經歷三階段：局部試點（2013年）：上海自貿試驗區率先支持離岸業務；而後從2021年穩步推進，來到2023年後加快推進（2023年）。在中共二十大三中全會上提出深化外貿體制改革，強化政策協同。目前，上海、青島、蘇州、海南等地已形成差異化試點模式，並搭建 「離岸通」「離岸達」等真實性審核平台。

當然，另一個角度看，雖然2024年實際使用外資下降較大，但也注意到外資使用情況機構的變化。從產業結構分佈來說，服務業佔主導地位，實際使用外資佔比超過70%，製造業實際使用外資佔比近30%，高技術製造業使用外資佔比也超過10%。其中高技術製造業（半導體、生物醫藥）和新能源產業（光伏、鋰電池），外資加速佈局，信息技術服務業（雲計算、AI）持續吸引外資。相對來說，傳統製造業，比如紡織和低端電子外資就持續流出。金融服務業也出現了短期投資趨緩。

並不能單看短暫的規模數據，也需要注意到結構的變化。也應看到跨國公司加大在華佈局：空客擴建天津A320總裝線，松下投資上海半導體材料工廠，泰國天絲計劃未來五年在華投資超 43 億元…… 眾多外資企業還是將中國視為 「增長引擎」。國際投行預測，未來十年中國科技創新領域或吸引超 2000 億美元外資流入。

對於中國的外資情況，應繼續觀察。一個是規模恢復情況，另一個是《外商投資准入特別管理措施（負面清單）2024年版》於2024年11月1日起施行，這是中國政府很重要的工具，這一版特別全面取消了製造業領域外資准入限制措施。比如新能源汽車製造領域，2024年版取消了2021年版對外持股比例的部分限制，外資可獨資設廠參與製造和研發。在高端製造業和綠色技術領域，開放力度顯著，鼓勵外資參與清潔能源設備、智能製造和高效電池技術等投資，都旨在引進外資提升本土製造業技術創新水平，展示了中國在全球供應鏈中扮演重要角色的戰略佈局。

從3月的兩會到此次習近平會晤國際企業家，釋放的政策信號表明，中國對外開放的大門正越開越大。無論是外資准入的「減法」、營商環境的 「加法」，還是制度型開放的「乘法」，都在向世界傳遞一個清晰信息：在不確定的國際環境中，中國持續對外開放是確定的，中國始終是全球對外投資的熱土。