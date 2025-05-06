北京協和醫學院董小姐事件為何刺痛那麼多人

連日來，因中日友好醫院一起出軌新聞而曝光的北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目在內地網絡引發廣泛關注，許多人從起初的看八卦心態變為震驚和不滿。

被曝光的董小姐原本在美國大學讀本科，專業是經濟學，但後來通過北京協和醫學院4+4招生項目，成為醫學博士。北京協和醫學院4+4招生項目是參考美國經驗所採取的4年非醫學專業教育+4年醫學教育的培養模式。不過，4+4招生項目有要求申請者選修一定學時的生物學、化學基礎課程。網上訊息顯示，除了董小姐之外，北京協和醫學院4+4招生項目的申請者本科專業還包括園藝。許多人查詢申請者的履歷和論文後，質疑北京協和醫學院4+4招生項目存在不公或舞弊問題。

從已有訊息來看，董小姐出生於北京體制內精英家庭，她的家庭有普通人難以企及的人脈，從而給了董小姐走捷徑的機會。許多網民擔心，中國社會的機會正在被像董小姐那樣有背景、有關係的人所壟斷，他們共同織成龐大、封閉的利益網絡，既破壞選賢與能的人才選拔原則，又導致普通家庭出身的人越來越難以改變命運。

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，進而讓北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目引發關注。（微博）

不過歷來以敢於直言著稱的著名生物學家、首都醫科大學前校長饒毅表示，「協和的『4+4』當然不是為權貴而專門設置的」，「錄取出國讀本科的國內孩子，被誤解為權貴渠道的錄取方式，估計其實是為了國際化而缺乏非華人的海外申請者而退而求其次的權宜之計」。他認為，「輿論對具體幾位醫生和新畢業生的批評，有道理」，但「不宜肆意擴大」，「4+4是培養體制，與舞弊、違規無必然聯繫」。但與此同時，饒毅有批評協和醫學院在過去三四十年間形成的近親繁殖問題。

目前國家衛健委已經宣佈展開調查，預計不久後會公布結果。在討論北京協和醫學院董小姐事件，應該區分個案與4+4招生項目的不同。對於個案來說，應該尊重事實，如果董小姐事件和北京協和醫學院的招生存在不公或腐敗，應當依法處理。對於4+4模式的評判應該回歸理性，分清初衷和實踐效果的不同，不能一概而論。

從4+4招生項目初衷來說，確實有利於豐富醫生群體的本科專業背景，有利於為那些本科非醫學專業的學生提供學醫機會。在整個中國社會仍流行「一考定終身」現象，在知識日益複雜多樣的當代，4+4招生項目至少有合理的初衷。應該看到的是，醫生是終身學習的職業，4+4模式只是醫學教育的開始，後續還需醫院的臨牀規培。然而，初衷和實踐效果有時是兩回事，如果4+4模式執行過程中被關係、特權、灰色交易所侵蝕，那麼，4+4模式只會背離初衷，起到適得其反的效果。

董襲瑩本科為經濟學，通過協和4+4課程獲得醫學博士學位。（資料圖片）

相比於4+4模式，中國主流的醫生培養模式是五年醫學本科再加上後續的醫學研究生教育，對醫生的本科專業有嚴格要求。這樣的模式當然不如4+4模式靈活。但任何改革的推進都應慎重和任人唯賢。醫生是救死扶傷的職業，在推行4+4模式改革時理當保持審慎、周密，如果不能保持公正和防止近親繁殖，怎麼取信於人？

北京協和醫學院4+4招生項目和董小姐事件，究竟存在多少問題，還有待於調查結果的公布。這說明無論是推進改革還是為了社會公平，都離不開行之有效的社會監督。正是因為社會監督的存在，人們才猛然發現有着百年聲譽的北京協和醫學院存在的問題，才為後續在陽光下查缺補漏、解決問題創造可能。

通過觀察北京協和醫學院4+4招生項目和董小姐事件的輿情可以發現，近親繁殖、利益結構固化問題已經成為人心的痛點，成為社會健康、可持續發展的阻礙，尤其是在近年來許多人收入下降和中下階層難以改變命運的情勢下，董小姐事件才刺痛那麼多人。

公平是合乎人性的現代社會價值，是健康、可持續發展和長治久安的基石。無論是傳統中國的「不患寡而患不均」的說法還是現當代中國的社會主義理想，都包含公平價值。無論北京協和醫學院4+4招生項目和董小姐事件的調查結果是什麼，輿情的走向已經說明，強化社會監督，促進公平，為底層民眾兜底，讓更多普通人都有改變命運的機會，已經愈發成為中國社會緩解階層矛盾、贏得人心的必要之舉。