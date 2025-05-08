印巴衝突｜一小時幹掉印度十分一最先進戰機？中國裝備受實戰檢驗

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印巴之戰，坦率地說，有些在意料之中，有些又在意料之外。

意料之中，雙方都會慶祝勝利。

印度認為，「正義得到了伸張」，印度打擊了恐怖主義，而且，印度很克制；但巴基斯坦認為，印度發動了侵略，但遭遇了重大挫敗。

巴基斯坦總理夏巴茲就說，巴軍在一個小時空戰中擊落了5架印度戰機，「幾天前，印度自豪地炫耀它購買了(法國)陣風戰鬥機。但人們不應該太自豪……現在它們只剩下殘骸。」

衝突還在繼續。巴方稱，印度的空襲已造成巴方30多人死亡；印度聲稱，巴方的炮擊，在印控克什米爾一側造成10多人身亡。

巴基斯坦總理夏巴茲已下令，印度「犯下嚴重錯誤，必須付出代價」，巴基斯坦授權軍方採取行動，「我們保證，每一滴血都將得到報復」。

印度方面，總理莫迪主持高級別會議，宣佈推遲出訪活動。印度境內，正在進行各種民防演習。

這兩個鄰國，正處於50多年來最緊張最危險的時刻。

三個意料不到吧。

第一，印度這麼冒險好戰。

預料到印度肯定會冒險，肯定會對巴基斯坦發動襲擊，但沒想到，印度這麼冒險，這麼深入巴基斯坦。

這一次，不僅僅是對巴控克什米爾發動空襲，還深入巴基斯坦本土的旁遮普省，對一些目標進行了轟炸。

這其實就是入侵了。

這也是上世紀70年代第三次印巴戰爭之後，印度在巴基斯坦境內作戰最深的一次。

更要看到，現在畢竟不是50年前，現在印度有核彈，巴基斯坦也有核彈。

對一個擁核國家這樣發動進攻，不得不說，這很印度。

這裡面，有印度對遭受襲擊的憤怒，但更暴露出印度對周邊國家的強勢，特別是國內民族主義民粹主義的抬頭，最終，自以為勝券在握的莫迪，批准採取冒險的進攻策略。

也不得不說，特朗普式的執政作風，不可避免地影響甚至鼓舞了莫迪，去極限施壓甚至動用武力。

巴基斯坦空軍疑以中國製殲-10CE擊落5架印度軍機的消息在微博上瘋傳。（微博截圖）

中國製造的殲-10C。

第二，中國裝備經受實戰檢驗。

印度空襲，巴基斯坦會遭受損失，這在預料之中。

但一個小時空戰，巴基斯坦擊落了5架戰鬥機，還有一架無人機，讓人拍案驚奇！

要知道，按照巴基斯坦的說法，5架戰鬥機中，3架還是法國製造的陣風噴氣式飛機，另有一架米格-29 和一架 SU-30 戰鬥機。

印度目前共有36架法國陣風戰機，2020年才列裝，這是印度目前最先進的戰鬥機。

如果巴基斯坦說得準確的話，一場對抗，就幹掉了印度近十分之一最先進的戰機。

不得不說，印度空軍，有外強中乾的成分，這種作戰結果，肯定也讓法國武器商驚出了一身冷汗。

按照網友的說法，巴基斯坦的軍事裝備，很多來自中國，而且，肯定還不是最先進的，但依然輕輕鬆松打下印度最先進的戰機，也不得不說，中國裝備經受了實戰的檢驗。

這種效果，比珠海航展更有說服力。

消息傳出後，殲-10CE「娘家」成飛集成的股票隨即暴升。（新浪財經）

印度啊印度，在冒險之前，更要三思啊。

另外，這還至少說明一點，中國真沒有軍援俄羅斯。

別忘了，耿爽在安理會發言中撂下的那句話：「今天我可以說得更直白一點，如果中國真的向俄羅斯提供了軍事補給，那戰場局勢早就不是今天這個樣子了。」

難道不是嗎？

第三，你所知道的未必別人也知道。

巴方宣稱擊落5架戰機，我看到，巴基斯坦媒體自然報道了，CNN等國際媒體也報道了。

但印度諱莫如深。

反正，看一些有影響力的印度媒體，提都沒提這件事。倒是很多接受採訪的印度人，都認為印度「完勝」，「懲罰了巴基斯坦」。

比如，印度媒體引述前外交官的話說，現在是印度的高光時刻，「它表明印度已經真正登上了世界舞台。通過我們審慎且不升級的回應，印度展現出一個負責任的國家，只有在絕對必要時才會採取報復行動……」

印度方面還說，一些海外媒體散佈虛假消息，根本沒有3架戰機被擊落。哦，看了一下，居然還提了中國的《環球時報》……

難道巴基斯坦總理說的擊落5架戰機是假的？難道CNN都引述法國方面承認有陣風戰機被擊落是假的？難道我們看到的戰機殘骸也是假的？

這就是認知戰。

巴基斯坦宣揚勝利，擊落了多架印度戰機。但印度肯定矢口否認，印度媒體也會故意忽略。

相信的永遠相信，不相信的永遠不信。印度人肯定會認為，印度這次是大勝。

就像看印度媒體報道，有一位印度退役中將還發問：巴基斯坦說要報復，「我們這裡沒有恐怖分子營地供他們襲擊，所以他們會襲擊我們什麼呢？」

摩擦和衝突還在繼續。

這一次，印度先發制人，但不想遭遇了重挫；但事情還沒完，不排除巴方會採取報復，然後鳴金收兵。

過去幾十年，印度每一次衝突，大致都是這種套路。

但這次衝突的深度和烈度，確實出乎意料。這種冒險，總讓人倒吸一口涼氣。

印度很強勢，但一番操作猛如虎的戲劇性結果，又多少讓人哭笑不得。這真是很印度。

我看到，一些海外網友還扯上了美國副總統萬斯。

說：他拜訪了教皇，幾個小時後教皇去世。

他訪問了印度，然後印巴衝突就開始了。

他所到之處，皆有死亡發生。

所以，如果他來訪，請立刻拒絕。

這當然是段子，但印度的大膽和冒險，有沒有美國撐腰和鼓動的背景呢？

這個世界很不太平，更要看到，印巴不是普通國家，都是我們搬不走的鄰居，而且這還是兩個核國家之間的衝突。

戰爭開始容易結束難，如果雙方不能保持冷靜，如果雙方沒有一點克制，那最後不僅是兩個國家的悲劇，而是整個人類的災難。

用聯合國的話說，世界承受不起！