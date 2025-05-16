無論承認與否 矽谷精英已成「中國必勝論」最強代言人
5月16日，英媒專欄作家西蒙．庫珀（Simon Kuper）撰文《中國如何趕上矽谷》，稱讚中國在先進科技領域所取得的巨大進步。
文章以歷史縱深視角感慨道，中國這個曾被美國矽谷精英視作「代工廠」的國家，如今或許正以驚人的速度，重新定義曾經被美國所壟斷的科技未來。而矽谷面臨的真正危機，或許還不僅限於技術競爭壓力，更在於美國政府早已裂痕深種的價值鴻溝。
西蒙寫道，從愛迪生到亞馬遜，美國曾持續定義全球科技未來，這也讓這個國家周期性地陷入被超越的焦慮，上世紀60年代忌憚蘇聯的太空競賽，80年代憂心日本的汽車浪潮。
「但直至今日，美國才迎來首個真正意義上的競爭者：唯一一個擁有必要製造業規模、消費市場與科研實力的對手——中國。中國與矽谷之間已經展開了一場競賽。」
就在今年，突然之間，美國科技巨頭們異口同聲，驚呼中國在這場競賽中「已經佔據領先地位」：
曾斷言「中國AI落後於美國」的google前CEO施密特已經改口，多次強調「中國在多項技術領域已與美國勢均力敵，甚至處於領先水準」；半導體巨頭NVIDIA的CEO黃仁勳對此非常認同，附和稱中國在AI領域「並不落後」；生產無人機的美國防務「新貴」安杜里爾的創始人帕爾默．拉基警告稱，中國的造船能力「是美國的350倍」；風格強勢的優步聯合創始人特拉維斯．卡蘭尼克更直言，要想看到線上食品配送的未來，「不要去紐約，應該去上海」……
西蒙稱，這些聲音勾勒出一個畫面：到2030年，全世界或許都將在中國製造的設備上使用中國AI應用，駕駛近乎全自動的中國電動汽車。
再看矽谷精英們的行動，西蒙更感意外：昔日，矽谷將中國視為單純的生產基地。如今，一些企業卻競相試圖從中國技術的未來發展中分得一杯羹：知名矽谷風投Benchmark Capital因大舉押注中國AI公司，令特朗普政府震怒，惹來美財政部審查；今年2月，特朗普的親密盟友馬斯克，也將特斯拉首個海外儲能超級工廠落子中國。
過去曾在英媒就職，如今已從創業者轉型為投資者的尼克．丹唐（Nick Denton）總結道：「無論是否願意承認，他們都已經變成了『中國必勝論』的最強代言人。」
長期以來，美方熱衷於給中國貼上「技術抄襲者」的惡意標籤，但面對當下情景，西蒙不禁拋出疑問，「如果中國已經從所謂『抄襲者』一躍成為『超越者』，那麼矽谷及其與美國的關係又將何去何從？」
而他給出的答案是：美國再次辜負了矽谷的期望，「這個國家或許配不上它擁有的這些未來主義者們」。
西蒙提到，去年，矽谷的科技領袖們，與一位鼓吹化石能源和工廠就業的「懷舊政客」——特朗普，組成了一個「脆弱聯盟」，以換取後者關於鬆綁政府監管的承諾。
但就在他們出席特朗普總統就職典禮的當天，中國人工智能初創公司發布了性能堪比美國同類產品，但成本更低、能效更高的AI模型。
衝擊並未結束。緊接著，中國企業又推出了全球最快的電動汽車充電技術，中國手機製造商也開始向外國銷售一款可與蘋果公司最新款iPhone相媲美的手機。形成刺眼對比的是，與此同時，象徵美國未來的特斯拉，股價「跌穿地心」。
在西蒙看來，美國本有破局之策。
他認為，正如美國前常務副國務卿坎貝爾，以及美國外交關係委員會「中國戰略倡議」主任杜如松，在《外交事務》中指出的那樣，美國不應「低估中國」，而是應效仿中國，聯合其傳統盟友構建一個龐大經濟區，以規模優勢為世界下一代科技標準奠定基礎。但特朗普的做法完全背道而馳，他拋棄盟友，還大幅削減了科研經費。
文章結尾處，西蒙指出，矽谷最顯赫的財富都創造於20年前。他借丹唐之口警告稱，如果特朗普政府繼續在貿易和移民政策上「大開倒車」，相較於「中華圈」（Chinasphere）的龐大規模優勢，矽谷將因「體量不足」面臨長期淘汰風險。
他留下一句意味深長的話：「這並非危言聳聽——別忘了，曾幾何時，英國造船業也曾冠絕全球。」
本文獲《觀察者網》授權刊載。