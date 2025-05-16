無論承認與否　矽谷精英已成「中國必勝論」最強代言人

5月16日，英媒專欄作家西蒙．庫珀（Simon Kuper）撰文《中國如何趕上矽谷》，稱讚中國在先進科技領域所取得的巨大進步。



文章以歷史縱深視角感慨道，中國這個曾被美國矽谷精英視作「代工廠」的國家，如今或許正以驚人的速度，重新定義曾經被美國所壟斷的科技未來。而矽谷面臨的真正危機，或許還不僅限於技術競爭壓力，更在於美國政府早已裂痕深種的價值鴻溝。

2008年至2021年，中國企業海外人工智能相關專案的數量變化圖。（美國智庫大西洋理事會）

西蒙寫道，從愛迪生到亞馬遜，美國曾持續定義全球科技未來，這也讓這個國家周期性地陷入被超越的焦慮，上世紀60年代忌憚蘇聯的太空競賽，80年代憂心日本的汽車浪潮。

「但直至今日，美國才迎來首個真正意義上的競爭者：唯一一個擁有必要製造業規模、消費市場與科研實力的對手——中國。中國與矽谷之間已經展開了一場競賽。」

就在今年，突然之間，美國科技巨頭們異口同聲，驚呼中國在這場競賽中「已經佔據領先地位」：

曾斷言「中國AI落後於美國」的google前CEO施密特已經改口，多次強調「中國在多項技術領域已與美國勢均力敵，甚至處於領先水準」；半導體巨頭NVIDIA的CEO黃仁勳對此非常認同，附和稱中國在AI領域「並不落後」；生產無人機的美國防務「新貴」安杜里爾的創始人帕爾默．拉基警告稱，中國的造船能力「是美國的350倍」；風格強勢的優步聯合創始人特拉維斯．卡蘭尼克更直言，要想看到線上食品配送的未來，「不要去紐約，應該去上海」……

西蒙稱，這些聲音勾勒出一個畫面：到2030年，全世界或許都將在中國製造的設備上使用中國AI應用，駕駛近乎全自動的中國電動汽車。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

再看矽谷精英們的行動，西蒙更感意外：昔日，矽谷將中國視為單純的生產基地。如今，一些企業卻競相試圖從中國技術的未來發展中分得一杯羹：知名矽谷風投Benchmark Capital因大舉押注中國AI公司，令特朗普政府震怒，惹來美財政部審查；今年2月，特朗普的親密盟友馬斯克，也將特斯拉首個海外儲能超級工廠落子中國。

過去曾在英媒就職，如今已從創業者轉型為投資者的尼克．丹唐（Nick Denton）總結道：「無論是否願意承認，他們都已經變成了『中國必勝論』的最強代言人。」

長期以來，美方熱衷於給中國貼上「技術抄襲者」的惡意標籤，但面對當下情景，西蒙不禁拋出疑問，「如果中國已經從所謂『抄襲者』一躍成為『超越者』，那麼矽谷及其與美國的關係又將何去何從？」

而他給出的答案是：美國再次辜負了矽谷的期望，「這個國家或許配不上它擁有的這些未來主義者們」。

西蒙提到，去年，矽谷的科技領袖們，與一位鼓吹化石能源和工廠就業的「懷舊政客」——特朗普，組成了一個「脆弱聯盟」，以換取後者關於鬆綁政府監管的承諾。

但就在他們出席特朗普總統就職典禮的當天，中國人工智能初創公司發布了性能堪比美國同類產品，但成本更低、能效更高的AI模型。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

衝擊並未結束。緊接著，中國企業又推出了全球最快的電動汽車充電技術，中國手機製造商也開始向外國銷售一款可與蘋果公司最新款iPhone相媲美的手機。形成刺眼對比的是，與此同時，象徵美國未來的特斯拉，股價「跌穿地心」。

在西蒙看來，美國本有破局之策。

他認為，正如美國前常務副國務卿坎貝爾，以及美國外交關係委員會「中國戰略倡議」主任杜如松，在《外交事務》中指出的那樣，美國不應「低估中國」，而是應效仿中國，聯合其傳統盟友構建一個龐大經濟區，以規模優勢為世界下一代科技標準奠定基礎。但特朗普的做法完全背道而馳，他拋棄盟友，還大幅削減了科研經費。

矽谷今天已成全球最知名的科技企業集中地之一。（GettyImages）

文章結尾處，西蒙指出，矽谷最顯赫的財富都創造於20年前。他借丹唐之口警告稱，如果特朗普政府繼續在貿易和移民政策上「大開倒車」，相較於「中華圈」（Chinasphere）的龐大規模優勢，矽谷將因「體量不足」面臨長期淘汰風險。

他留下一句意味深長的話：「這並非危言聳聽——別忘了，曾幾何時，英國造船業也曾冠絕全球。」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

