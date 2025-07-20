雅魯藏布江工程超越三峽電站！中國建世界最大水電工程的三重影響

7月19日，國務院總理李強在西藏自治區林芝市宣佈雅魯藏布江下游水電工程正式開工。同日，國務院副總理張國清在北京為新組建的中國雅江集團有限公司揭牌。張國清強調，中國雅江集團是「黨中央從戰略和全局高度作出的重大決策」，是「保障雅下水電工程順利建設運營的重要舉措」。這意味着醖釀多年、提出和規劃至少四五年的大型世紀工程——雅魯藏布江下游水電工程進入具體實施階段。



李強在西藏調研時表示，「雅下水電工程體量大、周期長、影響遠，堪稱世紀工程」，「要格外重視生態保護，確保生態環境不受損害」，「要以高度的使命感和對歷史負責、對人民負責的精神，把雅下水電工程建成新時代的重大標誌性工程」。

中國官方新聞的報道顯示，雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市，主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬億元人民幣，工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

圖為2024年12月23日由無人機拍攝的照片，照片中可以看到位於西藏的雅魯藏布江。（新華社）

不少媒體和分析人士認為，鑑於雅魯藏布江是世界上海拔最高的大河，流經世界最大的峽谷，巨大的水流落差藴含豐富的水能資源，項目預計裝機規模約6000萬千瓦到7000萬千瓦，估計是三個三峽電站的規模。

中國外交部官網在今年初所刊載的一篇介紹文章中寫道：「每年可提供近3000億度的清潔、可再生、零碳電力，足以滿足逾3億人年度用電需求。項目建成後將有效減少對化石燃料依賴，對中國推進『雙碳』目標、應對全球氣候變化、助力世界低碳發展具有重要作用。」

本來，三峽電站已經是世界最大水電工程，現今雅魯藏布江下游水電工程無論是投資規模還是項目預計裝機規模都遠超三峽電站，無疑刷新全球最大水電工程的紀錄。

2018年長江三峽水庫發揮防洪功能，攔蓄了2018年的長江一號洪水12.6億立方米。（VCG）

查詢公開資料可知，2021年3月新華社發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中便已經正式提出建設雅魯藏布江下游水電基地。2024年12月25日，新華社發布消息稱，中國政府核准雅魯藏布江下游水電工程。2024年12月27日，外交部發言人毛寧在回應印度媒體提問時表示，「開展雅魯藏布江下游水電開發旨在加快發展清潔能源，應對氣候變化和極端的水文災害」，「雅下水電開發已經經過了數十年的深入研究，工程安全和生態環境保護等方面都有相應的保障措施，不會對下游產生不利的影響」。

相比於三峽工程的長時間論證和公開報道，關於雅魯藏布江下游水電工程的公開訊息比較少。這或許與雅魯藏布江下游水電工程會給下游印度帶來影響存在關聯。考慮到青藏高原的複雜生態體系，怎麼兼顧生態保護、工程安全和工程質量極具挑戰。不過從中國官方訊息可以看出，雅魯藏布江下游水電工程應該已經過數十年的深入研究，目前的正式開工應該是中國水電工程技術長期發展和多年籌劃的結果。

內蒙古鄂爾多斯境內的庫布其沙漠，正在建造「400公里長的光伏長城」。（新華社）

目前來看，只要雅魯藏布江下游水電工程能嚴格達到項目規劃的初衷，至少會帶來三重影響。第一，超過三峽電站的規模會帶來龐大的可再生清潔能源，既具有重大的經濟效應，又可以降低對化石燃料的依賴，有利於推進「雙碳」目標。放在更大背景來看，雅魯藏布江下游水電工程與中國大力推進的光伏發電一樣，都是為全球應對氣候危機和化石能源危機提供可持續的中國清潔能源方案。第二，萬億規模的巨大投資，會產生大量的需求，對於經濟發展具有推動作用。第三，雅魯藏布江是跨境大河，超大型水電開發項目有利於中國與下游國家開展交流合作。

自雅魯藏布江下游水電工程提出之初，來自印度的質疑聲音便一直存在。這既和中印之間的複雜關係有關，又與印度以己度人的心思有關。畢竟，印度便以控制印度河上游水壩來威脅巴基斯坦。

但應該承認的是，中國和印度還是存在明顯區別。一個有力證據是中國政府提出和推動的瀾滄江—湄公河合作，起到了互利共贏的積極效果。同樣道理，雅下水電開發項目能起到「雨季蓄洪、旱期放水」的調節作用，為中印跨境河流合作創造了現實需要。倘若中國能通過雅下水電開發項目與印度互利共贏，那麼，對於區域治理、大國關係、和平發展都能起到積極意義。