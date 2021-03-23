「中國已經可以平視這個世界了」　中美會談效果遠超「火力偵察」

撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-03-23 21:05

2017年中共十九大報告提出：「中國特色社會主義進入了新時代」。這個新時代，不僅表現為中國國內各方面發生的新變化，中共也重新定義了中國與世界的關係，即中共領導人習近平所說的：中國日益走近世界舞台中央。中美阿拉斯加對話的爭鋒相對，似乎表明中國已經「走進世界舞台中央」，開始「平視這個世界」。

中美高層阿拉斯加對話，兩國外交官針鋒相對。

不久前的中國兩會上，中國最高領導人習近平說：「今天中國的70後、80後、90後、00後，他們走出去看世界之前，中國已經可以平視這個世界了」。中美阿拉斯加高層戰略對話中國最高層級的外交官與美國同行的唇槍舌戰，某種意義上可以視作「中國已經可以平視世界」外交註解，習近平時代中國「平視外交」帷幕已然拉開。

中美阿拉斯加對話，是拜登（Joe Biden）上台後中美彼此之間的第一次「火力偵察」，對話在嗆火中開始，在平靜中結束。世界最大的兩國經濟體——中國和美國的外交官，給全球奉獻了一出外交上針鋒對決大戲。中美兩國都向國內和國際社會展現了自己強硬的一面。

面對拜登政府「初出茅廬」的外交官——美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），中國「老道」的外交官——主管外交的中共政治局委員、中央外事委員會辦公室主任楊潔篪，以及中國國務委員、外交部長王毅，以強硬的外交手腕和嫺熟的外交技巧，在阿拉斯加上演反客為主戲碼。

中美阿拉斯加對話現場充滿火藥味（詳情點擊大圖）：

在上述中美阿拉斯加對話時，在美方開場白以強硬語氣指責和批評被中國視為內政與核心利益的香港、新疆和台灣等事務，且明顯超時，中國的外交官強硬反駁，不僅指出美國國內人權上等種種問題，還強硬表態：「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。楊潔篪說：「你們（美國）沒有資格在中國面前說，你們從實力地位出發同中國談話。」

「中美貿易摩擦，是中美的世紀博弈。」「躲不過，繞不掉，那就不得不拗一拗手了。」這是中共高層今天秉持的態度。中共政治局常委、全國政協主席汪洋，2019年6月在會見台灣政界人士時，公開透露中共高層對於中美貿易戰的戰略研判。

習近平在抗美援朝70周年時說，「就得用他們（侵略者）聽得懂的語言同他們對話。」圖為2020年10月26日，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」現場。（多維新聞）

今天，以美國主導西方世界，面對有別於資本主義的社會主義中國的崛起無所適從，採取了遏制政策。即便美國總統發生更迭，現今的拜登政府依然延續特朗普（Donald Trump）政府時期對華強硬政策。甚至在此次中美高層會晤的前一天，美國制裁包括中國全國人大負責人士在內的一大批中國涉香港問題官員。如果中國繼續沿用温和、內斂的外交路線，無論是對內還是對外，都不符合中國的國家利益和現實需要。

正所謂，時也，勢也。今天的中國，已經是世界第二大經濟體，中國經濟總量位居世界第二。龐大的體量，讓中國已經成為藏不住的大象。這是不可迴避的事實，無論如何的韜光養晦，但很多時候，你的存在就是最大的威脅。這是拜登政府在今天依然延續對華強硬政策的深層次原因——美國不會任由他國挑戰自己的地位，甚至不願意有個挑戰者出現，更何況還是意識形態相悖的中國。

美國新任總統拜登延續了對華強硬的政策。（AP）

可以預見，拜登時代美國對中國的遏制政策大概率不會改變，也不可能改變，最多也就是在形式上有別於特朗普時代。但問題在於，中國已然不再寄希望於通過退讓和妥協，獲得改善中美關係的機會和成果，特別是在事關中國國家核心利益的問題上，中國沒有任何妥協的餘地。多維新聞此前就曾指出，北京打持久戰的國家意志已經形成。

即便中美「開場白」的硝煙瀰漫，並未讓中美對話中斷，這是中美之間對抗中的微妙平衡。這意味着中美世紀博弈的局勢已經發生改變。