建黨105周年｜中共怎麼跳出治亂興衰歷史周期率

2026年7月1日是中共建黨105周年。在過去的105年中，中共與中國的命運緊密相連。當中共在105年前成立的時候，中國正處於1840年鴉片戰爭以來的百年內憂外患之中，連最基本的主權統一和社會穩定都是奢望，然而105年後的今天，中國早已是世界第二大經濟體，被美國總統特朗普視作與美國相併列的G2。

在105年的歷史中，有兩個關鍵歷史節點。一是1949年中共讓中國結束霍布斯狀態，重新恢復主權的統一和穩定，開始進行國家建設。二是1978年中共撥亂反正，啟動改革開放，讓中國走出文革危機，大踏步趕上世界發展浪潮，崛起為世界第二大經濟體。今天中國處於1949年尤其是1978年的延長線上，目前正面臨第三個歷史節點，即能否跳出治亂興衰歷史周期率與全面實現社會主義現代化目標。

2024年1月8日，習近平在中共第二十屆中紀委第三次全體會議上表示：「我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？這是擺在全黨同志面前的一個戰略性問題。」他說：「我們不斷進行實踐探索和理論思考，在毛澤東同志當年給出『讓人民來監督政府』的第一個答案基礎上，給出了第二個答案，那就是不斷推進黨的自我革命。」

1949年3月25日，中共中央領導人從河北省平山縣西柏坡到達北平，民主黨派負責人和民主人士前來迎接。（資料圖片）

怎麼跳出治亂興衰歷史周期率的問題，源自1945年7月社會活動家黃炎培與毛澤東的「窯洞對」。當時黃炎培說：「我生六十餘年，耳聞的不說，所親眼見到的，真所謂『其興也勃焉，其亡也忽焉』，一人，一家，一團體，一地方，乃至一國，不少單位都沒有能跳出這周期率的支配力……一部歷史，『政怠宦成』的也有，『人亡政息』的也有，『求榮取辱』的也有。總之沒有能跳出這周期率。」毛澤東回答道：「我們已經找到新路，我們能跳出這周期率。這條新路，就是民主。只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈。只有人人起來負責，才不會人亡政息。」

自1949年中共建政以來，怎麼跳出治亂興衰歷史周期率，便一直是中共所關注的核心問題。毛澤東時代給出了「讓人民來監督政府」的答案，但因為複雜的政治歷史原因，不僅未達到期待效果，反而在文革期間被嚴重扭曲，釀成嚴重的後果。

1978年改革開放以來，鄧小平一方面增加國家治理的民主和法治成分，另一方面集中力量發展經濟、改善民生，從而讓中國成功避免像蘇東劇變那樣的危機。後來隨着中國經濟的持續快速發展，與巨大發展成績相伴隨的是，各種新舊問題尤其是腐敗問題、官僚主義問題、發展不平衡問題日益突出。2012年十八大以來，中國開始鐵腕反腐，重塑政治秩序和官場生態，提出全面從嚴治黨、全面依法治國、國家治理體系和治理能力的現代化，從而讓「自我革命」成為第二個答案。

2020年10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行。這是當天下午，習近平來到蓮花山公園，向鄧小平銅像敬獻花籃。（資料圖片）

古往今來，有太多政權「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。這其中的要害在於一個政權存在時間久了，便容易腐化、墮落，漸漸失去人心。中國唐朝政治家魏徵在他著名的《諫太宗十思疏》中寫道：「善始者實繁，克終者蓋寡。豈取之易、守之難乎？蓋在殷憂，必竭誠以待下；既得志，則縱情以傲物。竭誠，則吳越為一體；傲物，則骨肉為行路。」

魏徵是輔佐唐太宗李世民成就貞觀之治的一代名臣，他的直言進諫精神為一千多年來中國士大夫群體樹立榜樣。魏徵說的「善始者實繁，克終者蓋寡」與治亂興衰歷史周期率有相似之處，他論述的「蓋在殷憂，必竭誠以待下；既得志，則縱情以傲物」回答了漸不克終的困局。

「讓人民來監督政府」和「自我革命」若巧妙配合，共同作用，其實能讓一個政權像魏徵說的那樣「竭誠以待下」和「居安思危」，從而化解漸不克終的遺憾或跳出治亂興衰歷史周期率。「讓人民來監督政府」和「自我革命」雖側重點不同，但互相促進。「讓人民來監督政府」側重人民民主監督所施加的客觀壓力，目的是讓為政者不敢懈怠和腐化。「自我革命」側重主觀能動性，是指為政者或一個政權能保持智慧和清醒，具有危機意識，能通過不斷「自我革命」來保持政治初心。

2021年6月29日，慶祝中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式在北京人民大會堂舉行，習近平同「七一勳章」獲得者一同步入會場。（新華社）

人性複雜，既有光明面向，又有幽暗面向。當數千萬乃至數億具有複雜人性的個體組成國家的時候，只有保持和擴大人性中的光明面向，節制和約束人性中的幽暗面向，國家才不至於腐化。

傳統中國的王朝從來都不缺乏憂國憂民、鋭意進取的有識之士，但之所以總是「其興也勃焉，其亡也忽焉」，最主要原因是缺乏人民民主的剛性監督，故總是容易「既得志，則縱情以傲物」、「傲物，則骨肉為行路」。不論是鄧小平說的「制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面」，還是習近平說的「把權力關進制度的籠子裏」，都可以視為「讓人民來監督政府」的應有之義。今天中國已經具有世界範圍內都十分罕見的超強國家能力，當務之急是早日結合國情與世界各國曆史經驗教訓，建立與超強國家能力相互約束、相互補充、相互促進的人民民主監督體系。

相比於「讓人民來監督政府」的客觀壓力，「自我革命」側重主觀能動性，同樣不可或缺。這是因為任何事情都需要人來做，治理像中國這樣一個錯綜複雜的超大規模國家是極其考驗政治人物的道德、品性、智慧和能力。人民民主監督必不可少，但民意如流水，人民的認知水平良莠不齊，既有合理的訴求和意見，又有難以避免的民粹偏見，如果「讓人民來監督政府」被民粹偏見裹挾，國家治理難以成功。正因這樣，在積極推動「讓人民來監督政府」的同時，需要通過「自我革命」來選賢與能，確保國家治理具有危機意識、長遠視野、全局眼光，既能回應人民當中合理的訴求和意見，又能節制民粹主義。人民不是天使，所以一個選賢與能的政府不可或缺，但政府同樣不是天使，所以「讓人民來監督政府」必不可少。

中共在過去的105年中深刻改變中國的面貌和命運，時間越往後，越需要思考怎麼跳出治亂興衰歷史周期率。「讓人民來監督政府」和「自我革命」是中共在105年曆史中給出的兩個答案，如果二者能互相補充、促進，既以合乎人民理性的方式建立具有剛性約束力的民主監督體系，又有選賢與能體系，那麼，在客觀壓力和主觀能動性的共同作用下，才能像魏徵說的「簡能而任之，擇善而從之，則智者盡其謀，勇者竭其力，仁者播其惠，信者效其忠」，從而跳出治亂興衰歷史周期率。