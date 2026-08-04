「蛋糕論」裏找解藥：重塑分配平衡 破解經濟難題

中國仍然是全球表現最搶眼、最具競爭力的經濟體之一，與此同時，消費意願偏弱、消費能力不足、內需拉動經濟增長乏力，也成為制約當前中國經濟運行的最核心結構性問題之一。儘管這些年政府層面一直在呼籲和刺激消費，但落到效果上，似乎並未達到提振預期。



2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（REUTERS）

消費低迷的深層次原因

造成這種情況的表面原因是這幾年中國經濟與大眾收入K型分化，處於K型向上一枝，收入和消費持續增長的就業群體數量有限，而占人口絕大多數的傳統產業從業者、普通工薪階層、農村群體、基層勞動者工作崗位減少、收入與消費能力增長承壓，甚至下滑，呈現「一升一降」的兩極分化格局——這是伴隨產業升級與經濟結構轉型的必然結果，是新舊動能轉換過程中的必然陣痛和階段性特徵——使得消費刺激難見成效，但最根本、最深層次的原因，是社會面收入分配長期結構性失衡積累。

過去幾十年，勞動者所得太少，而資本和政府所得過多，是一個引起廣泛關注和討論的議題，有着詳實的數據佐證。中國勞動群體普遍缺乏資產增值渠道，財產性收入有限，收入增長几乎完全依賴勞動報酬。而從社會收入分配結構看，勞動報酬佔GDP的整體比重又長期偏低，1995至2006年十年間勞動報酬佔比甚至下降了近10個百分點，2008年跌至39.74%的低位。經多年調整，近些年統計數據雖有回升，但仍顯著低於合理區間。反觀政府財政收入卻一直在快速提升超過了居民收入增幅。1996年到2025年，扣除通脹的財政收入實際年增速為10.8%，居民人均可支配收入實際年增速為7.8%。而且居民收入本身還快慢不一，在不同從業者與區域之間差距明顯。資本所得的佔比更是持續偏高，長期佔據分配優勢地位。

在經濟上行周期，市場增量充足、就業崗位充沛、社會預期樂觀，分配失衡的矛盾被高速增長掩蓋，即便偶爾引發社會情緒，也難以形成系統性問題。但在經濟增速放緩、結構調整深化、市場預期偏弱的情況下，當普通居民增收受限、儲蓄意願攀升、消費意願收縮，這一長期積累的分配失衡問題就會全面暴露，最終形成消費低迷、屢屢刺激提振卻效果不佳的局面。

問題有緩解但仍然嚴峻

基於中國「不患寡而患不均」的傳統政治文化自覺，以及社會主義制度追求公平正義、實現「共同富裕」的價值主張，中國政府其實早已研判到分配領域的結構性問題，並在推進制度優化與政策調整。

收入分配是民生之源，也是中國共產黨執政合法性的來源，所以不能放任貧富差距擴大，更不能在發展的道路上放棄基層市民。（Getty Images）

比如，在改革開放初期，當時定義的中國社會的社會主要矛盾為「人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾」，核心聚焦解決總量不足、做大蛋糕的問題。2017年的十九大報告重新定義了中國的社會主要矛盾為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」，首次將「不均衡」置於突出位置，標誌着發展導向從「優先效率、做大總量」轉向「兼顧公平、優化結構」。此後，中央層面又將共同富裕作為重大戰略部署推進，出台一系列頂層設計與配套政策。「十四五」規劃綱要明確提出優化收入分配結構、提高勞動報酬在初次分配中的比重、紮實推進共同富裕。多次中央經濟工作會議強調，要正確處理效率與公平的關係，在高質量發展中促進共同富裕，更好發揮政府在資源配置、收入調節中的調控作用等等。這些政策部署，釋放出中國在「效率」與「公平」、「勞動所得」與「資本所得」、「普通群體」與「紅利群體」之間重塑平衡的改革導向。

近年來，聚焦於收入公平、保障勞動者權益、提升普通群體收入水平，政府層面也出台了一系列務實舉措，取得了階段性成效。在勞動報酬提升方面，各地持續上調最低工資標準，推動勞動報酬與勞動生產率同步提升，2012至2020年勞動報酬佔GDP比重累計提升4.6個百分點。在社會保障兜底方面，建成了世界規模最大的社會保障體系，基本養老保險覆蓋超10億人，基本醫療保險覆蓋超13億人，城鄉低保、特困救助等兜底政策持續完善，低收入群體基本生活得到有效保障。若沒有這些政策調整與價值轉向，問題可能會更嚴峻。

但客觀來看，分配不均衡、公共福利落差大等問題仍未得到根本解決，不同群體的發展差距依然巨大。以機關事業單位、企業職工和城鄉居民三類群體的養老保障為例，數據顯示，2025年城鄉居民月均養老金僅為287元，城鎮職工月均養老為3498元，二者差距高達12倍。機關事業單位養老金水平更是顯著高於企業職工，養老金（不含職業年金）中樞值 7350 元 / 月，加上職業年金則高達8500–8600 元。公共福利的巨大落差，進一步加劇了居民收入的實際差距，削弱了中低收入群體的消費底氣和未來預期。這也再次印證，當前中國消費低迷、內需對經濟增長貢獻偏低的核心癥結，本質上是分配失衡、福利落差帶來的必然結果。

要「做大蛋糕」也要「分好蛋糕」

那麼，怎麼才能破解消費低迷、重塑經濟內生動力呢？答案就在重塑分配平衡，建立公平公正合理、適配於時代需求和高質量發展的分配體系。

收入分配改革是中央推進共同富裕的一個非常重要的路徑。（Getty Images）

首先，必須繼續將解決不均衡問題、推進分配公平改革置於政策實操核心位置。共同富裕是社會主義的本質要求，公平正義是中國式現代化的核心底色，也契合中國千年以來追求普惠民生的文化傳統。在數字經濟時代，網路、AI等及是生產力革命的工具，可以高效賦能其它產業，大幅提升生產效率，同時也兼具天然壟斷屬性，極易加速資本、技術、數據要素向優勢群體集聚，進一步放大財富分化、加劇階層固化。在此背景下，堅守公平導向、重點破解發展「不均衡」問題，不僅是踐行社會主義價值、實現共同富裕的要求，更是對沖技術分化風險、穩定社會預期、激活內需潛力、夯實經濟長期發展根基的關鍵舉措。我們經常說促進「高質量經濟增長」，「高質量」不僅包括科技與產業水平，還包括高質量分配體系。

其次，提高普通勞動者收入，完善社會保障機制。破解分配不均衡絕非推行「平均主義」，而是通過完善分配製度實現分配正義。歷史實踐充分證明，平均主義只會扼殺勞動積極性、抑制創新活力、阻礙生產力發展，不符合高質量發展要求。優化分配格局的核心，是針對性提高普通勞動者的收入水平與福利保障，重點聚焦三類核心群體：一是青年群體，通過完善就業保障、拓寬發展通道，緩解青年就業壓力與增收難題。二是受產業升級、結構調整、AI技術衝擊的傳統從業者，幫助他們適配新就業格局、穩定收入來源。三是針對農村老年群體，要持續提高基礎養老金標準，縮小城鄉公共服務差距，築牢弱勢群體消費底氣。

最後，必須保持經濟以一定速度增長，堅持「做大蛋糕」與「分好蛋糕」統一，以經濟增量支撐分配優化。沒有經濟增量，共同富裕只會淪為「共同貧窮」，唯有持續做大經濟總量，才能為普惠民生、均衡分配提供堅實物質基礎。當前全球科技競爭白熱化，AI革命重塑全球產業格局，人才、技術、創新成為核心競爭要素。「十五五」規劃建議提出，要「健全各類要素由市場評價貢獻、按貢獻決定報酬的初次分配機制，促進多勞者多得、技高者多得、創新者多得」。這是兼顧各方的想法。但是，市場天然注重效率。因此，在遵循市場原則的同時，還需要把政府這隻手的作用也發揮好，要把初次分配與再分配、三次分配結合起來，讓占人口大多數的普通勞動者也能享受到科技進步推動經濟增長的成果，一邊「做大蛋糕」，一邊「分好蛋糕」。