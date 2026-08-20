從「必看長城」到「必看科技」　外國政要訪華清單變了

應中國國家主席習近平邀請，約旦哈希姆王國國王阿卜杜拉二世於8月18日至24日對中國進行國事訪問。此次訪問正值中約關係承前啟後的重要節點，2025年兩國建立戰略夥伴關係10周年，2027年將迎來中約建交50周年。與以往聚焦政治互信與傳統經貿合作不同，此次訪問深入中國經濟與科技高度發展的前沿城市，也透露出了阿卜杜拉此行的主要目的，是推動與中國在經濟、科技領域的合作。



2022年，約旦提出「經濟現代化願景」，爭取到2033年實現約旦國內生產總值增長5%、新增100萬個就業職位等目標。但約旦經濟轉型面臨產業基礎相對薄弱、國內市場規模有限、資源約束以及就業壓力較大等現實問題，要實現從傳統經濟增長向更具韌性的現代經濟轉型，不能只靠增加投資，關鍵是要提升產業承載能力與自主發展能力。

對約旦而言，中國經驗的吸引力不止在於資金和市場，更在於其完整產業鏈、先進製造能力以及科技創新與產業發展的結合方式。此次訪問深入中國一線城市，「看中國科技、看中國製造、尋找產業合作機會」是清晰主線。

8月5日，約旦國王阿卜杜拉二世在約旦首都安曼接受新華社專訪。（新華社）

看產業：尋找製造業合作機會

約旦投資大臣塔里克．阿布．加扎利2026年6月到訪中國接受採訪時提到，中國強調的先進製造、科技創新、數字轉型、綠色發展、高品質增長，與約旦經濟現代化願景目標高度契合。產業強則經濟強，中國擁有完整的產業體系、快速發展的科技創新能力和豐富的現代化建設經驗。完整的產業體系、強大的製造能力和持續提升的科技創新能力，構成中國經濟韌性和發展優勢的重要基礎。

約旦經濟傳統上以旅遊業、外援和僑匯為支柱。因此要推進經濟現代化，首先需要解決產業基礎問題。長期以來，約旦經濟對服務業、旅遊業以及外部援助等具有較強依賴，製造業基礎相對有限。國內市場規模不大，企業僅依靠本國市場實現規模擴張面臨一定困難。但約旦地處西亞，連接海灣國家、黎凡特與北非市場。因此，約旦希望利用自身區位、勞動力和貿易協定網絡，同步區域市場產業鏈上下游，將本國打造為生產製造與出口市場的連接節點。

如何把約旦的區位與市場連接優勢轉化為產業優勢，中國產業體系恰恰能提供重要合作支撐。中國企業可將約旦作為區域生產、物流和出口節點，以製造能力與約旦的區位節點形成優勢互補。近年來，中國企業在約旦可再生能源、製造業、物流和工業基礎設施等領域的投資帶來現代生產技術，帶動約旦供應商發展，培養將單一戰略投資轉化為更廣泛產業發展的模式。

古敘利亞就是地中海東岸的黎凡特地區，核心區就在今天的敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦地區，從更廣義的角度則延伸到約旦、伊拉克、埃及，甚至希臘、利比亞東部都稱為黎凡特。這裡水土肥沃，可謂是中東的「中原」。

此次訪華首站到達上海具有較強的現實針對性，上海是中國重要的經濟貿易與科技創新中心，也是觀察如何連接製造業、現代服務業與國際市場的視窗。約旦關注的更多即是上海產業組織如何依託基礎設施與供應鏈開發全球市場，推動製造業向高附加值延伸；對中國企業而言，尋找依託約旦進入中東北非區域市場的產業專案至關重要。從單個專案向產業鏈延伸，從資金投入向生產能力建設延伸，是此次訪問中經濟合作方面的重點之一。

觀科技：對接中國創新與人才培養

製造業解決「產業基礎」，科技創新解決「產業如何升級」。約旦於2025年發佈《2026-2028國家數字化轉型戰略》，戰略特別強調通過數字技術推動經濟現代化，應用人工智能等先進技術，在製造業、旅遊業等傳統產業提升約旦的數字競爭力。科技創新並非獨立於經濟發展的「新領域」，而是推動傳統產業轉型的重要工具。

深圳由此成為訪問的另一重要觀察點。深圳經濟特區成立40多年，率先構建以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，形成「技術攻關—成果產業化—科技金融—人才支撐」的全過程創新生態鏈鏈條。科技創新快速進入產業體系，先進製造業為技術應用提供市場空間，形成完整閉環。約旦要避免數字化和科技合作停留在設備採購或者專案建設層面，真正形成能夠持續使用和創新的本土能力，深圳的全過程創新模式比單純的技術引進更有意義。

2020年10月14日，中國國家主席習近平出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，稱「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。」（資料圖片）

解決這一問題，人才是關鍵。中約雙方在人才培養與能力建設方面已有一定基礎，2015-2025十年間，約旦公共與私營部門數千人受益於中國政府提供的培訓專案，兩國合作延伸至教師培訓、中文教育、青年培養與職業教育領域。對於資源相對有限、教育基礎較好的約旦，需解決的是「技術有了誰來用、產業升級了誰來支撐」的問題。深圳之行看重把人才培養與製造業、數字技術等具體產業結合，使人才合作直接服務於產業發展，形成科技創新與產業發展相促進的機制。尋找適合自身發展階段的技術應用、人才培養和創新合作模式才是長久之計。

談合作：從航空聯通走向產業合作

產業和科技合作最終必須落實到具體項目。從約旦提出的未來合作方向看，民航具有較強的現實基礎，是連接旅遊、人員往來與產業合作的重要切入點。旅遊業是約旦經濟的重要支柱之一，但受制於地理位置、區域局勢與國際交通條件影響，遠端客源量與遊客可達性有待提升。

中國出境旅遊市場增量可觀。2025年民航全行業完成運輸總周轉量1640.83億噸公里、旅客運輸量7.7億人次、貨郵運輸量1017.21萬噸，同比分別增長10.5%、5.5%、13.3%。隨著航空服務覆蓋範圍不斷擴大，截至2025年底，我國航空總人口已超過5億，成為全球第一航空人口大國。約旦擁有佩特拉古城、瓦迪拉姆、死海等世界知名旅遊資源，相比單純開展旅遊推介，航空聯通是把潛在客源轉化為實際客流的基礎條件。中國在航空製造、機場建設、航空運輸、綠色航空等方面擁有較完整的產業和技術體系，加強中約航空連接不僅關係兩國民心相通，也直接影響旅遊、商務、教育與文化交流規模。

2025年12月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪安曼，與約旦國王阿布杜拉二世會晤。（中國外交部圖片）

民航業成為中約科技與產業合作的新入口。根據《民用航空發展「十五五」規劃》，到2030年民航行業安全水準、服務能力、基礎設施率先邁向國際一流，技術創新、綠色低碳和治理能力實現重大突破性進展，並進一步增強民航服務國家戰略和促進區域經濟社會發展的能力。中國在航空製造、無人機、機場建設、數字化和綠色航空等領域持續推進技術創新，中約可進一步圍繞航空維修、航空人才培養、機場技術、航空物流、綠色航空等領域拓展合作，使航空運輸從單純的人員往來「通道」向產業合作「載體」轉變。將航線、機場與航空技術納入合作框架有利於形成產業鏈協同，使民航合作成為中約經濟現代化合作的新支點。

民航合作的意義在於「乘數效應」，加倍的人員流動擴大旅遊與商務交流，客流增長帶動機場、酒店、文化產業發展，持續推動中約互利共贏與民心相通。2023年約旦投資部推出「投資約旦」（Invest Jordan）線上平台，集中發佈投資政策、投資環境和具體專案，涵蓋資訊通信、生命科學、醫療保健、採礦、旅遊、食品加工、成衣及紡織品等多領域，為國際投資者進入約旦提供項目入口。

中約合作可轉向更加系統的專案對接，發揮中國企業在基礎設施、先進製造、數字技術、航空服務等領域的產業與技術優勢，對接約旦發展需求與投資平台項目，落地可操作、能見效的合作專案，實現中約雙方的優勢互補與共同發展。中約民航合作從航空聯通走向機場、物流、航空科技產業合作，意義將超越交通領域，成為兩國推動產業鏈與創新鏈對接的新支點。

此次阿卜杜拉二世訪華是其登基以來第九次訪華。中方已明確表示，希望以此訪為契機拓展互利合作，推動中約戰略夥伴關係邁上新台階。在中約建交50周年即將到來之際，此訪意義在於合作內容如何「做實」，看產業、觀科技、談合作，正對應約旦經濟現代化的三大現實需求——增強產業基礎、提升創新能力、形成產業鏈發展。2000多年前佩特拉見證不同文明在絲綢之路交流互鑒，如今隨著中約合作進入新發展階段，科技正成為連接兩國發展需求的新紐帶，中約雙方有望轉化更多務實成果，推動戰略夥伴關係從傳統經貿合作向科技與產業協同不斷深化。

阿卜杜拉此行路線，也折射出外國政要的訪華行程在悄然發生變化。曾幾何時，外國政要訪華必看長城、逛故宮、品文化；如今，他們的行程單上多了一道「硬菜」——走進科技企業、對話研發團隊、洽談聯合實驗室。從新能源車到人工智能，從量子資訊到生物醫藥，中國科技正以實打實的成果，成為國際政要「非看不可」的新地標。這不僅是關注焦點的轉移，更是全球力量格局變遷的縮影：他們看到的，是一個從「追趕者」蛻變為「同行者」甚至「引領者」的中國，也是一個願意與世界共用科技紅利的開放中國。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

