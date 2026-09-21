中國出入境新規為何被誤讀？

去年10月從廈門乘飛機返回新加坡前，聽到邊檢人員詢問排在我前面的一名旅客：去哪裡？得知他是前往緬甸務工時，邊檢人員的問題一下變多了：在當地做什麼工作？住在哪裡？有家人在那裡嗎？這次要去多久？……隨後，這名旅客的兩名同行人也被叫到一個視窗問詢，持續了約10分鐘才放行。



過往從中國出境的經歷中，這樣的問話並不常見。考慮到緬北電詐是官方重點打擊對象，對前往緬甸務工的居民多加留意，也算是恪盡職守。不過，本周中國出入境管理新規落地，網上已有人擔心，邊檢人員問話是否會成為新常態？

深圳灣口岸。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

9月15日新規生效以來，不少內地民眾在社媒發帖，分享他們感受到的變化。 一個從北京首都機場出境的網民稱，自己被邊檢人員詢問多道問題，包括所在學校、出遊時長、是否有朋友同行，家長是否知情等，還要求查看與父母的聊天記錄，「大概六七分鐘，我一直在冒汗」。

另一名從北京大興機場出境的旅客說，過去常走的自助通道關閉，全部改為人工通道。工作人員也問了目的地、出行目的、停留時間和同行者情況。

還有網民曬出據稱是被官方拒絕出境的文件。這份標示日期為9月16日的「不准出境決定書」顯示，廣州白雲出入境邊防檢查站以「提供虛假材料、作出虛假陳述」為由，決定禁止當事人出境。

圖片在網上熱傳，有人好奇當事人提供了什麼虛假材料，是假的護照等證件嗎？也有人質疑文件真實性，因為其中提到，不服決定者可向廣州市鐵路運輸法院提起訴訟，「出入境的事，怎麼歸鐵路運輸法院管？」

中國警方赴緬北明家電詐園區調查。

和上述真假難辨的資訊同時流傳的，還有關於中國富豪在新規生效前舉家出逃的傳聞，有的還把華為創始人任正非「舉家外逃」，說得有鼻子有眼睛，直到任正非次女姚安娜9月14日在北京一場公開活動上現身，這個荒唐的謠言不攻自破。

這類傳言無憑無據，可信度極低。但它們能在互聯網上被瘋轉，折射出人們對出入境管控加碼的疑慮。同時，網上這種疑慮情緒的傳播，本身也在加劇恐慌。

外界種種猜疑和傳言，一定程度上和新規中的語焉不詳有關。

7月底公佈的《國務院關於出境入境管理的規定》文件中，強化了出入境管控的力度，擴大了受管制的人群範圍，但對於哪些群體、什麼情況會被禁止出境，並沒有給出明確的定義。

例如新規第四條提到，對於違反出口管制、技術進出口管理規定，「可能危害國家產業安全、技術安全」的中國公民，有關部門可決定不准其出境，但並未明確什麼行為屬於「可能危害」。

文件中另一處提到「可能」，則是實施邊控時對於「有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形」的人員，可以不告知當事人不准出境的事實、理由和依據等。但什麼狀況「有可能影響」國安和刑偵，由誰來裁定，也不得而知。

海口出入境邊防檢查總站三亞邊檢站移民管理警察在為「鼓浪嶼」號郵輪旅客辦理通關手續。（新華社）

新規還指出，移民管理機構在核實出入境人員身份時，可以要求當事人提供有關文件、資料及「電子資料」。但電子資料包含哪些內容，是否涉及隱私資訊，不提供又會有什麼後果？這些細節也沒有交代。

新規出台之後，這些模棱兩可的表述就引發輿論爭議。中國官方上周連發兩篇貼文，強調新規並非限制普通民眾出行，而是針對高危目的地、異常出行人員做「前置勸阻」，正常旅遊、探親、留學、經商等活動不受影響。「未來出境將全面收緊，普通人出境變難」的說法屬於誤讀。

但貼文除了強調公民正常出境不受影響，並未針對容易引發誤解的規定內容做進一步澄清。所以，直到本周新規生效後，網上的猜測依然有存在空間，一些不安的民眾還是無法放心，只能「摸著石頭過關」。

古話說「刑不可知，則威不可測」，民眾會因無法預知刑罰而產生畏懼心理。結合官方貼文，對於新規針對的受騙出境、從事跨境賭博、電詐等違法活動，或向境外非法轉移技術的人員，更寬泛的措辭相信能對他們起到一定震懾作用。

另一方面，模糊的定義可能令民眾陷入對「口袋罪」的恐慌；缺乏明確標準，則讓輿論對於執法尺度如何拿捏，條規是否會被濫用，甚至潛在權力尋租產生擔憂。應該說，大多數正常出境的民眾不會擔憂自己的行程受影響，但規定的模糊性，卻已經為無意與有意的「誤讀」、別有目的的造謠提供了傳播空間。

對於這樣一個人口眾多的大國，在當前國際形勢下加強出入境管理並非不合情理。但規則需要清晰透明，從而避免不必要的「誤讀」。從這個角度看，異常出境行為需要勸阻，對於新規的解釋同樣需要前置。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

