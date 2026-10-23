中共五中全會強化從嚴治黨　反腐之外還要整治什麼？

第二十屆中共中央委員會的第五次全會，將從10月26日起一連四天在北京召開。除了各方關注的中央委員人事變更外，五中全會議程鎖定在「持之以恆推進全面從嚴治黨」。官方早前公佈這項議程時，外界最初推測五中全會將聚焦反腐敗，但「全面從嚴治黨」的內涵顯然不限於反腐敗。



更多跡象顯示，中共高層正尋求有效地全面加強對幹部履職行為的監督與約束，且很可能進一步細化考核機制，五中全會的決議可能對中國吏治產生長遠影響。與此同時，這幾年來加碼推進的高壓反腐不僅不會鬆懈，還會持續深化；有觀察人士甚至私下感歎，中共「真正的反腐」也許才剛開始。

1月20日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表重要講話。（新華社）

中共中央政治局9月21日聽取了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿徵求意見的情況彙報，會議肯定這份《決定》稿實事求是總結了習近平主政以來全面從嚴治黨的成就和經驗，深刻分析當前和今後一個時期黨建面臨的形勢和任務，並對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署。這份文件稿在修改後，將提請二十屆五中全會審議。

就在臨近五中全會的兩周前，有中國政壇「不倒翁」之稱的重慶市原市長黃奇帆10月13日經官宣「涉嫌嚴重違紀違法」被查。黃奇帆離開重慶市長一職已長達10年，早已退居二線並頻繁以經濟學家的身份高調亮相。內地媒體財新網爆料，黃奇帆及其子黃然非大約是在10月10日晚從家中被有關部門帶走，打碎了外界以為他早已「平安落地」的判斷。

前任重慶市長黃奇帆。（資料圖片）

幾天後，中紀委網站刊發評論文章寫道，「過去一周，兩名原中管幹部被公佈接受審查調查或開除黨籍」，再次傳遞以習近平為核心的中共中央「堅定不移推進反腐敗鬥爭的堅定意志，持續釋放反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號」。文章並強調「廣大黨員幹部，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，只要搞了腐敗，就沒有任何退路和所謂平安著陸」。

這段文字雖未點名，但「黃奇帆」三字呼之欲出，並釋放了強烈的政治信號，除了凸顯不存在「平安著陸」以外，也清楚表明「貪污但能幹」的官員將不再被容忍。尤為重要的是，黃奇帆從上海轉戰重慶、歷經政治地震而「不倒」，除了個人才幹以外，身後顯然也存在盤根錯節的政治與經濟關係網，五中全會前處置黃奇帆，也是劍指背後的利益網絡，敲山震虎意味甚濃。

由於持續的反腐行動，學者推測下周五中全會召開時，出席的中央委員與候補中央委員人數可能只剩下291人，與2022年二十屆中央委員會產生時共有376人（205名中央委員和171名候補中央委員）相比，少了超過兩成。從去年的四中全會至今，又有20來名中委與候補中委被調查、病逝或許久未公開亮相，包括原中央軍委副主席張又俠、原政治局委員馬興瑞等，因此五中全會確認被開除的高幹人數，可能再創新高。

張又俠（左）和劉振立（右）因嚴重違紀違法，被開除中共黨籍、軍籍。（路透社）

然而，反腐算不上五中全會的新課題，全會真正的重點是「以更高標準、更實舉措」推進全面從嚴治黨。求是網上周發表習近平今年1月在中央紀委五次全會上的講話，內容已為五中全會的主題進行鋪墊。習近平當時強調，貫徹落實中央重大決策部署是中共政治紀律和政治規矩的基本要求，「不能空喊口號，更不能說一套做一套。誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分，不能輕描淡寫、含含糊糊」。

習近平還描繪了形形色色的「兩面人」：有的口口聲聲講政治忠誠、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止；還有的思想上搞自由主義；有的政治上搞投機主義，巧言令色，見風使舵，又隨時準備「跳船」；有的組織上搞宗派主義，立山頭、拉圈子，借集體之名行小團體之私；有的工作上搞本位主義，私心很重；有的履責上搞好人主義，發現問題不制止、不糾正，任其蔓延氾濫，美其名曰維護團結，實則逃避擔當。習近平還要求提升明規矩的執行力來遏制潛規則，並指社會上活躍著許多政治掮客與政治騙子，正是因為潛規則導致法規制度不起作用、產生破窗效應，劣幣驅逐良幣。

習近平上台以後掀起了反腐風暴。（資料圖片）

須指出，習近平批評的種種亂象，恰恰反映出即便高層權力已高度集中，依然難以換來官僚體系的絕對忠誠，更多得到的是「表演式服從」。這一方面是中國政治體系自古就存在的困擾，多年前就有「政令不出中南海」一說，同時也與各級官員履職面對許多挑戰與「兩難」困境不無關係。

中國官場文化與現實困境非一時半刻能改變，高層目前也只能以法規與紀律手段來遏制。美國智庫亞洲協會本周發表高級研究員牛犇（Neil Thomas）的長文，其中提到因「形式主義」和「官僚主義」受到黨紀政務處分的各級官員，在2023年是4萬6000人，去年已達到11萬8000人，隨著五中全會《決定》的落實，這方面的治理也會繼續收緊。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

