華為海思晶片遭美國封殺　聯邦新規恐掀中國科技供應鏈審查風暴

10月22日，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣佈，已依據13日正式生效的新規，阻止兩款搭載華為旗下海思半導體晶片的設備進入美國市場。這是FCC首次動用這項新規對具體產品採取行動，意味著美國對中國科技產業鏈的打壓，正式從整機禁售進一步向晶片等零部件層面延伸。



根據FCC聲明，被攔下的兩款設備分別是一款行車記錄儀和一款無線視頻發射器，均搭載了海思半導體生產的晶片。FCC封禁找的理由是，海思對相關晶片的宣傳中明確稱其「面向監控市場設計」，並配備「人臉識別演算法」。

雖然海思本身並不在美國所謂的「受管制清單」中，但其母公司華為在2021年3月12日被列入該清單。而FCC相關規定明確，清單中的企業名稱同時涵蓋其子公司和關聯企業，因此海思被納入限制範圍。

2023年6月7日，在中國北京舉行的公共安全展覽會Security China上，工作人員站在華為旗下晶片開發商海思半導體的攤位前。（Reuters）

這一行動背後，是FCC今年7月通過的一項更具針對性的規定。7月22日，FCC正式表決通過新規，禁止在美國銷售含有被認定存在「國家安全風險」的中國企業關鍵硬件元件的設備。新規於10月13日正式生效。

美國此前已將華為、中興通訊等企業列入「受管制清單」，禁止其新型號電信及監控設備進入美國市場。但在舊規則下，其他設備製造商仍可以採購清單中企業生產的晶片、通信模組等零部件，再以自身品牌組裝成產品並申請美國市場認證。

根據新規，只要設備中含有華為、中興等被列入相關清單企業生產的、具備邏輯處理能力的硬件元件，就可能無法獲得美國市場銷售所需的認證。

受影響的不只是晶片，還包括處理器、積體電路、Wi-Fi、藍牙和蜂窩通信模組、物聯網模組以及加密模組等智能元件。外殼、電阻、連接線等不具備邏輯處理能力的被動元件不在這一限制範圍內。

新規要求，設備申請方需確認產品不含相關企業生產的受管制元件。目前尚不清楚FCC究竟通過何種方式發現兩款搭載海思晶片的設備。其公告沒有說明申請方是否主動披露了相關晶片，也沒有透露監管機構是否從認證申請要求提交的設備內部照片中識別出了海思晶片。而FCC目前的動作可能還只是開始。

中美之間競爭激烈，美國針對以華為為代表的中國創新型企業而發起的「技術冷戰」將不會減弱。

在此次新規配套發佈的《進一步擬議規則制定通知》（FNPRM）中，FCC還提出了一項更為激進的方案：未來可能要求設備企業在申請市場認證時，同時提交硬件物料清單（HBOM）和軟體物料清單（SBOM），並逐項披露設備中具有邏輯處理能力元件的原產國。

如果這一提議最終落地，FCC的設備認證制度將發生顯著變化——監管機構不再只審查產品是否符合無線電頻率等技術標準，還可以進一步對產品背後的硬件供應鏈進行逐項審查。

美國半導體行業協會已對此提出反對意見。該協會認為，強制企業提交完整的硬件物料清單可能暴露商業秘密，並給擁有大量零部件的複雜半導體供應鏈帶來沉重的行政負擔，他們更傾向於讓企業通過供應鏈風險管理框架進行合規認證，而不是逐項提交晶片和零部件清單。

包括美國無線通訊和互聯網協會、美國消費者技術協會、美國全國零售商聯合會在內的組織，此前也曾對元件級供應鏈審查帶來的合規成本表示擔憂。

FCC此前估算，如果將「受管制清單」企業生產的所有零部件全部納入禁令，美國企業每年可能因此增加約5000萬美元的成本。FCC此次並沒有直接採取上述「最嚴厲」的方案，但這一選項仍被保留在後續規則制定中。

近年來，FCC對中國科技企業的限制措施不斷擴大，覆蓋範圍也從通信設備延伸至無人機、路由器、海底通信基礎設施以及機器人等領域。然而，相關舉措只會擾亂全球產供鏈，推高價格，增加美國消費者的負擔。

對於美方對中國企業的無理打壓，中方多次表態，堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無理打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，美方做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業及消費者在內的各方利益。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

本文獲《觀察者網》授權刊載。