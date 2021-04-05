中共二十大換屆倒數一年多　地方大員調動揭「搶櫈仔」前哨戰

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-05 21:31

3月底，中共中央政治局會議審議一份中部省份發展規劃的文件並披露「研究了其他事項」後，中部省份河南隨之「換帥」：履新河南省長僅一年多的尹弘「西進」甘肅，接替到齡退役的甘肅省委書記林鐸，完成一次地方諸侯的「華麗轉身」；而仕途縱貫央地、橫跨南北的吉林省委常委、長春市委書記王凱則「出人意料」南下河南接棒尹弘，在短短5年內完成從副部級到正部級的跨越。在距離中共二十大僅一年多時間的當下，河南這次換帥意味着緊鑼密鼓的地方人事佈局將逐漸清晰。

中共二十大之前，地方會有一輪人事更替，其所形成的政壇佈局大致反映未來5年的中國政壇人事格局。（Reuters）

按照慣例，歷次中共全國黨代會前一年，各省市區將分兩個階段陸續完成地方黨代會，即換屆選舉和選舉新一屆地方出席全國黨代會的人選。也即是説，預料2021年下半年、2022年上半年，中國大陸31省市區將分兩個批次將密集召開地方黨代會，這將是五年一次的重大政治大戲。而一般來説，為了保持地方換屆後的政策連續性，涉及地方黨政主官的人事安排通常會在地方黨代會召開前「透底」，或者説提前排定。

例如，河南省黨代會一般在全國黨代會前一年的11月或者10月召開，原河南省省委書記謝伏瞻即是在中共十九大前一年（2016年3月份）空降河南，並在當年地方黨代會換屆時再獲提名，跨屆連任至2018年3月由現任省委書記王國生接棒的。

事實上，按照中共不成文政治規定，每逢換屆年，省級大員的調動原則一般是：62歲可新（升）任，63歲可連任，64歲不留任，65歲必退任。這也意味着，今次林鐸（1956年出生）卸任甘肅省委書記僅僅是2021年下半年更大規模地方換帥的開始。

目前31省市區省部級黨政「一把手」中，至少還有8人到齡。這8人分別是已經超齡的新疆自治區政府主席雪克來提•扎克爾（1953年8月）、河南省委書記王國生（1956年5月）、山東省委書記劉家義（1956年8月）、內蒙古黨委書記石泰峯（1956年9月）、湖南省委書記許達哲（1956年9月）、廣西黨委書記鹿心社（1956年11月）、西藏黨委書記吳英傑和江蘇省委書記婁勤儉（均為1956年12月），若依慣例退休，勢必引發連鎖地方人事更動。

2022年中共二十大前夕，地方黨政主官的卡位戰將最終落定。當年，按省部級退休年齡紅線（1957年）劃線，西藏自治區主席洛桑江村、寧夏黨委書記陳潤兒（1957年10月）、雲南省委書記阮成發（1957年10月）、四川省委書記彭清華（1957 年4月）、江西省委書記劉奇（1957年9月）、湖北省委書記應勇（1957年11月）6人年齡「壓線」。

此外，中央政治局委員兼掌地方的6人一般均將完成了一屆完整任期，跨屆留任的可能性基本不可能。這意味着北京市委書記蔡奇、天津市委書記李鴻忠、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記李希、新疆自治區黨委書記陳全國即便沒有受到「七上八下」的年齡限制，也可能陸續離開現有崗位。

根據既往慣例，這20人離開現在的崗位後，或賦閒於全國人大常委會各專門委員會，如2020年卸任的10名省委書記8人即循此路徑；或者少數資深省部級踏上仕途下一站，進入「黨和國家領導人」行列；又或者如原中央政治局委員兼中宣部部長劉奇葆「轉崗」，離開最高權力核心，仍保留副國級身份。

事實上，中共二十大換屆，十九屆中央政治局25名委員除少數留任外，想必也會保留上述20人中的部分名額，他們絕非全無機會躋身新一屆中央政治局之中，更不要説其他「黨和國家領導人」行列了。

接下來，中共政壇地方到中央的卡位戰會越來越密集。