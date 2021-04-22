英國航母「避開」台灣海峽　美國盟友外交首現缺口？

撰文： 司馬台 最後更新日期： 2021-04-22 19:00

英國航母「伊麗莎白女王」號航母打擊羣5月中旬將啓程前往亞洲進行長達半年的遠洋巡航，途中預計與印度海軍進行聯合演訓，在新加坡短暫停留後再北上南海，之後抵達日本。但綜合英媒報導，「伊麗莎白女王」號經南海往日本途中將「迂迴地避開台灣海峽」，取道台灣東部海域北上抵達日本，以免觸怒北京。 英媒對英國海軍對北京的繞道行為多持批判角度，多認為「伊麗莎白女王」號戰鬥羣此行最主要目的在於彰顯英國與美、澳、日等民主國家共同「抗中」決心，不取道台海「自由航行」，就是對北京「示弱」。

英國海軍「伊麗莎白女王」號航母搭載F-35B型戰機，是英國海軍最新鋭戰力。（英國皇家海軍官網）

務實的説，英國海軍決定不取道台海避免「節外生枝」是聰明的，因為在南海主張「自由航行權」是一回事，高調的取道台海「挑釁北京」又是另一回事。

眾所皆知，南海是全世界航運的經濟動脈，每年有30%航運量須經過南海在歐、亞大陸之間互通有無，英國派出最新鋭戰力到南海主張「自由航行權」，符合其國家利益，北京雖然在南海主張主權，但也明白其中利害，因此積極與東盟（ASEAN）積極磋商《南海行為準則》，並宣示力爭在2021年底前完成相關規範。

實則法國自2015年起多次派艦巡航南海，但2019年4月法艦「葡月號」應邀請前往青島參加解放軍海軍成立60周年海上閲艦式，取道台灣海峽被美國主動、高調為其宣傳為執行「自由航行權」，北京旋及取消對「葡月號」的邀請，法國此後雖然繼續派出新式戰艦前往南海，今年5月更將與美、日、澳、印舉行聯合軍演，但法國海軍指揮官早已表明「還沒規劃（台海）這區域的航線」；德國預定8月派艦到亞洲，途中將訪問澳洲、日本、韓國，不但不會經過台海，甚至早已言明於南海自由航行時不會逼近各主權聲索國的12海里領海範圍。

平心而論，法國、英國、德國派軍艦現身亞洲，與美國特朗普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）兩任政府宣傳「印太戰略」，號召「盟友」共同捍衞南海「航行自由」不無關係，但其關切仍是其「國家利益」，對南海「航行不自由」的恐懼遠甚於在台海「航行自由」的興趣。

法國護衞艦葡月號（Vendemiaire）穿越台灣海峽，解放軍軍艦在後方尾隨。（Reuters）

姑且不論從未加入《國際海洋公約》的美國有無主張「航行自由」權利的正當性，但顯而易見的，美國主張的「航行自由」，除了南海，更在台海。不過，顯然美國的「盟友們」，當下寧可壁上觀，並不想在台海淌入中、美爭霸的混水及兩岸爭議中，進而被北京視為無端「挑釁」另生事端，畢竟，所有人都知道，「台灣問題」是北京的核心利益與關切，不能等閒視之。

然而，「台灣問題」對於美國能否維持世界霸權地位卻居於關鍵。知名的英國曆史學家佛格森（Niall Ferguson）3月間就發表專文，將台灣之於美國的重要性，比擬成1960年代蘇伊士運河對英國維持強大的重要性。

英國失去了蘇伊士運河，註定其只能是歐洲列強之一的命運，依佛格森的判斷，一旦北京成功完成統一，美國主宰印太的時代將正式告終。也就是説，台海的「航行自由」對美國的重要性可能更甚於南海，但其「盟友們」顯然興趣缺缺，這對強調「美國回來了」，聲言要讓美國重新領導世界的拜登政府來説，不啻是一大傷害。