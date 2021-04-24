上海名人周正毅壽宴掀風波　貪腐案事隔多年仍是敏感人物？

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-24 20:00

1997年10月的一個夜晚，香港歌手梅豔芳舉辦規模盛大的生日會，極盡奢華的盛筵之後，香港的各界名流們發現所有費用都已經被一個神秘人物全包了。這是中國輿論提起曾經的上海首富周正毅時最經常講述的事。24年後，同樣是一個生日會，上海外灘的一家五星級酒店內，故事中的主角仍然顯示了其一呼百應的號召力，但隨着一份內部「處分」的曝光而暴露出其風光不再的境況。

4月22日，中國網絡上開始流傳着一份上海廣播電視台18日向上海市委宣傳部提交的情況説明，內容為調查該台6名主持人參加周正毅壽宴一事，並對這些在中國國內頗有知名度的主持人予以相關處罰。電視台主持人作為公眾人物尤其是體制內人士，他們常常被邀為一些活動的座上賓，以凸顯活動主角的影響力。但是這一次的壽宴風波情況有些不同。

曾經的上海首富周正毅（中）在上海舉辦的60歲生日宴現場獲得上海電視台多名主持人捧場，這也成為輿論熱議「壽宴風波」的素材。（微博@徐記觀察）

在前述提到的調查説明中，明確強調了幾位主持人參與生日宴會並未收取任何薪酬，而同一時間網絡上再傳出一份上海衞視前主持人周立波婉拒此次宴會邀請的信息。其中周立波以「大哥」稱呼對方，在感謝邀請後説「但我和阿潔（周立波妻子）真的不方便在如此宏大的公共場合出現，人多眼雜防不慎防，我真的已經給弄怕了，萬望大哥理解……」

周立波口中的「大哥」雖然在該段對話中不能有確切所指，但隱約中已經暗示了該場宴會可能存在的爭議性。

該場生日宴會主角周正毅是20世紀之初上海首富，其涉及金融、房地產、農業、高科技等行業一時在上海以及香港都風頭無兩，也曾在2003年涉嫌虛報註冊資本和操縱證券交易價格被判入獄，但造成其身份敏感的是被控捲入2007年上海社保基金案而被判刑16年。此次宴會幾個月前，周正毅剛剛刑滿釋放。

16年前的上海社保基金案放倒的除了周正毅，還有一個中國輿論中一直意有所指且有所避忌的人，這個人正是上海前市委書記陳良宇。2006年中共中央調查上海市部分官員涉違規動用社會保障基金進行投資活動，彼時包括陳良宇、中國國家統計局前局長邱曉華在內的一眾官員被問刑。但是上海社保基金案本身又有不同的説法，除了官方認定挪用社保基金的違規行為且被一些上海大地產商人獲取外，輿論認為挪用社保基金投資也體現了一種較為超前的基金管理方式。更有傳聞陳良宇下獄除了社保案本身還有其背後複雜的政商關係網。

在陳良宇涉及的上海社保基金案背後，還有不少的官員及商人被捲入其中。圖為2008年3月，陳良宇在天津市二中院出庭受審。（央視視頻截圖）

而周正毅也是被牽涉其中的一員。在陳良宇主政上海期間，周正毅作為上海商界中迅速暴富的人物，其曾在2002年5月從上海靜安區政府手中拿到八塊國有土地的出讓合同，也即名噪一時的「東八塊」事件。該事件曾引發轟動的拆遷矛盾，也成為陳良宇在民間為數不多的負面評價之一。

距離陳良宇入獄已過去13年，根據天津二中院的判決推算，陳良宇將在2026年左右刑滿。儘管身在獄中，外界並沒有遺忘這位人物，甚至在其被判刑之後，有人在海外媒體替他「喊冤」。

當然，這些爭議幾乎什麼也改變不了。人們感嘆的是，十餘年前，一個有錢，一個有權，而且都是極為高調、肆意不羈之人，而經歷過十多年的牢獄之災是否還會有所改變。

此次周正毅大辦生日宴，席間商賈名流聚集，並通過一家剛剛獲上市公司控股的健康類產業企業喊出「不忘初心，回歸本色」的復出口號，表明「江山易改本性難移」。事實上，就在這次壽宴後，有媒體採訪周正毅，開篇即説歲月幾乎在他身上都沒有留下任何痕跡，而周正毅開口就是「我現在對錢不感興趣，主要就是想做些有意義的事」，果然「初心不改」。

當然，前首富重出江湖，雖不是什麼政治敏感事件，但這生日會至少不簡單，那些口口聲聲「周公子」、句句不離「一見如故」的官媒主持人為名利場捧場，究竟沒有覺察到一絲一毫的惴惴不安嗎？