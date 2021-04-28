鄭爽1.6億高片酬兼涉逃稅　明星在社會主義國家不應日賺208萬？

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-04-28 19:30

先前因代孕風波而消失在大眾視野的鄭爽，最近又因為前男友張恆公佈的對話而揭示她片酬過高、棄養狗等問題，再次引發廣大爭議，而後再有同劇的劇組工作人員爆料與鄭爽同劇組時的苛刻勞工條件，使得「假如你日入208萬」和「社會內捲化」都成為熱門話題。

根據張恆公佈的他和鄭爽媽媽的微信聊天內容，提到鄭爽在兩年前拍攝電視劇《倩女幽魂》的片酬，高達1.5億元人民幣，但她希望漲到1.8億元，最後以1.6億元分四次匯入帳號的形式簽署「陰陽合同」，在范冰冰的逃稅風波後再次引來廣大的議論。其中有網友精算，鄭爽拍攝該片的時間總共77天，日薪高達208萬人民幣，因此開始有了關於「假如你日入208萬」「1.6億是什麼概念」的討論。

鄭爽去年參加了13個綜藝節目，收入可觀。（微博＠騰訊視頻讓生活更好）

在熱門話題裏，「假如一天賺兩百萬你會幹什麼?」許多人開玩笑提到，「以後吃米粉會叫大份的」，「牛肉羊肉一起上」也有人務實地提到，「想要先買房」、「買很多金融產品投資」，但也有人提到，這是「社會內捲化」的一個現象。近年「內捲」這個詞，頻繁地出現在網路，「太捲了!」「捲起來!」成為分析社會現象和網路評論時常見到的詞彙。

「內捲」過去是學術用詞，並被引用至中國大陸的農村研究，指的是當生產或投入過於密集，卻沒有得到發展的狀態。後來到社會文化領域被指稱是社會文化模式達到某一發展階段的時候，它沒辦法轉變成新的形態或升級或達成經濟等方面的增長，只能讓內部更復雜或無實質意義的消耗。「內捲」一詞被廣泛地應用在社會現象包括但不限於社會發展、制度創新和企業分析等。

此外「內捲」也常跟「階級固化」一起談論。某一階層的人因為競爭而內捲卻始終無法到達上層，使得「弱弱相殘」，也是構成當代人的生活和工作等的競爭樣貌。例如有人提到，因為經濟動力增長不足，使得人多機會少，在求職方面，當一大堆國立大學的人去徵求一份8000人民幣的工作，卻有一個碩士生願意用6,000元人民幣做這份工作，就是一種「內捲」。

有網友自制表格以鄭爽的年收入為單位來看中國大陸大公司的年收。（微博＠南方日報）

而在鄭爽的事情上，其拿到高薪片酬的劇組有工作人員出面爆料，自己在該劇組的日薪只有200人民幣，面對的卻是一天18小時的工作量，低於市場價格，他指出，「原來是因為錢都落入明星的口袋」。關於資源的分配不均，上層的人享有利益和資源，下層的人在剩餘的利益下無休止的競爭，也被批評是於是社會的「內捲」，明星高收入的現象再次引發關注。

但其實明星的高片酬在全球娛樂界並不罕見，荷里活、日韓娛樂圈有時也都會公佈明星的片酬，粉絲也以明星的高身價為傲。但在中國大陸的輿論環境下往往會成為眾矢之的。

4月27日在《環球時報》總編輯胡錫進微博發文稱，「娛樂明星如今在哪裏都是超級富豪，各國民眾已經見怪不怪。但在中國這樣不行，不僅國家做出明令禁止，公眾也不會接受，原因很簡單：這是社會主義國家，公平正義不能是虛的，要有實實在在的底線捍衞它。」底下得到許多中國大陸網友的贊同。