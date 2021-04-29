兩岸性別比例不樂觀　「男尊女卑」觀念落後但根深蒂固？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-04-29 20:00

日前，中國大陸官方頒發《中國反對拐賣人口行動計劃2021－2030年》，其中提到堅持男女平等基本國策，消除男尊女卑、傳宗接代等落後觀念，很快地#消除男尊女卑傳宗接代等落後觀念#詞條上了微博熱搜，由於中國大陸第七次全國人口普查（簡稱七普），原訂於2021年4月開始陸續公佈普查數據，但都快5月了仍遲遲未有相關訊息。因此，不少民眾猜測大概七普的性別比例相當難看，才會先公告要消除男尊女卑，給大眾有個心理準備。

《中國反對拐賣人口行動計劃2021－2030年》頒佈後，#消除男尊女卑傳宗接代等落後觀念#詞條，很快地就上了微博熱搜，可惜當地時間4月29日中午後，該熱搜詞條便降了下來。（微博@中國新聞網）

《中國反對拐賣人口行動計劃2021－2030年》計劃提到：「堅持男女平等基本國策，消除男尊女卑、傳宗接代等落後觀念，提高女孩受教育水平，並營造尊重女性、保護女童的社會氛圍。」文中更強調要確保女性在農村平等地享有土地承包經營、集體經濟組織成員身份和收益分配、土地徵收或者徵用補償費使用以及宅基地使用等權利。

不少網友覺得都2021年了，時代在進步、人的思想卻不進反退，吐槽：「難道現在是新中國剛成立？」更多的女性網友留言表示，升學、就業歧視、母職薪資懲罰、繼承權喪失、人身保護乏力、社會圍剿女性，認為官方除了喊口號外，應該要落實男女同工同酬、同分同招、廢除離婚冷靜期比較實在。

此前，台灣男星林志穎分享出席新建案開工動土儀式照片，秀出手中的金鏟子，想送給有需要「生子」的人，結果遭到部分網友炮轟説他「重男輕女」，強化要生男丁的觀念，但其實習俗中「動土過的金鏟子置放於牀底有助於生子，置放正面有助於生男，背面有助於生女」，但也顯示出女權意識抬頭的中國網絡輿論場對「生男孩」這件事情的敏感。

也有激進一點的女性網友認為現在呼籲太遲了，連公務員男女都能勝任的部分崗位，都開始帶頭限招男性，更別説民營企業。況且用各種方式不斷壓縮女性的生存空間就能讓她們回到家中，乖乖生孩子嗎？除了職場、考試等容易看到的男尊女卑、重男輕女的情況外，還有很多現象是隱藏在生活的細節裏，像是家族碑上只有男性的名字、過年過節都由女性負責家務等，這些隱性的現象也需要修正。

台灣雖然近年有許多年輕夫妻傾向生女兒，但今（2021）年2月出生嬰兒的性別比例拉大到110，顯示女性人口正在萎縮。除了觀念倡導外，如何給予婦女們安全的社會環境也相當重要，比如大陸《反家暴法》推出五年，婦女仍被要求在被家暴時妥善處理感情糾紛、維持家庭和諧。台灣日前推出《跟蹤騷擾防制法》草案，消息甫傳出不少男性網友不滿，稱：「這是女權自助餐」、「以後追女生都可能被抓去關」等，可見社會還有很大的進步空間。

重男輕女的觀念，直到現在仍在不少人腦中紮根。如何不要讓#消除男尊女卑傳宗接代等落後觀念#只是個空洞的口號，推出具體的配套政策，實質改善現有的性別不平等現象是比起網絡的性別對立更有價值的討論。