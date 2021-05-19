香港政府撤駐台經貿辦　台灣駐港辦受波及恐阻民間簽證？

撰文： 鄭海森 最後更新日期： 2021-05-20 13:43

2011年香港在台設立的「香港經濟貿易文化辦事處」日前被港府宣佈「暫停運作」，再次讓台港官方關係惡化，雙方互不發駐派人員簽證的問題浮上台面。陸委會副主委邱垂正此前才透露台灣僅剩8位駐港人員2021年底簽證將全數到期，港府此舉似乎預示了台灣駐港辦事處的命運。

港府5月18日發出公告，宣佈香港經濟貿易文化辦事處即日起「暫停運作」。（香港經濟貿易文化辦事處網站截圖）

正當台灣疫情熱燒，港府5月18日發出公告，宣佈香港經濟貿易文化辦事處即日起「暫停運作」，並稱「與台灣疫情無關」。暫停期間會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。

當時傳出之所以暫停運作的原因是主管一直空缺，而空缺的原因是無法取得台方的工作簽證。但隨即就有台灣消息反駁稱，香港在台辦事處主管一、兩年前任期結束返港後，港方就一直沒有派出接替人選，也沒有向台方申請相關工作簽證。目前4位駐台人員簽證都尚未過期。

對於香港駐台辦事處暫停運作，陸委會則表示，無論是基於何種原因，台方均予尊重。今港府單方面做出此一決定，台方甚感遺憾。

港府此舉彰顯當前台港關係的惡化，背後更是兩岸關係大氣候的影響。事實上，馬英九上台後，兩岸在九二共識的基礎上，開展交流互動，而台港關係同樣受惠。

2010年台灣與香港分別設立「台港經濟文化合作策進會」與「港台經濟文化合作協進會」等半官方平台，定期溝通互動。2011年又通過「正名」安排，互設準官方機構，香港在台設立「香港經濟貿易文化辦事處」，台灣則將「中華旅行社」正名為「台北經濟文化辦事處」。

不過，香港經濟貿易文化辦事處並無重要功能，主要負責經貿合作和文化交流業務，台人要到香港簽證不用透過此辦事處。而台灣駐港辦事處業務則較為繁忙，因有簽證服務。

蔡英文時期，港府要求台灣駐派人員簽署「一中承諾書」，而在兩岸有默契的馬英九時期就沒有這個要求，甚至陳水扁時期也只是用拖延簽證的方式。但如今台港陷入彼此拒發簽證的惡性循環。

2020年7月1日，台港服務交流辦公室正式開始營運，由陸委會主委陳明通（左）揭牌。（楊家鑫／多維新聞）

在駐台人員簽證尚未到期之際，港府就選擇「暫時熄燈」，這也暗示着，如果台港關係在2021年底沒有改善，屆時台灣駐港人員可能將「歸零」，陷入無法運作的窘境。

據悉，陸委會目前的態度就是啓動「代理機制」，堅持到底。即便駐港辦只剩當地僱員，也還有駐澳門辦事處可以支援，雖然駐澳人員的簽證也不是沒有期限，但至少是其中一個應急方案。

而且台港民間互動緊密，即便官方互動冰封，相信彼此民眾往來簽證業務也很難受到影響，台駐港機構頂多回到早年「中華旅行社」的商業名義運行。台駐港辦2011年換文更名至今10年，兩者在兩岸友好時期出現，如今也可能在此惡化時期告一段落。