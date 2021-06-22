愛因斯坦相對論是錯的？　內地學者驚人論斷再掀「民科」爭議

撰文： 穆堯 最後更新日期： 2021-06-22 20:00

一名叫李子豐的中國教授挑戰了愛因斯坦的經典貢獻「相對論」，消息並稱該研究已獲推薦入選2021年度河北省科學技術獎，也即是説得到了官方的相當認可。 這一消息傳出，引起了不少波瀾。這讓筆者好奇此君究係何人，又是通過什麼途徑一舉顛覆了現代物理的兩大奠基之一相對論的。

先來看李子豐教授的身份。根據其目前供職的燕山大學官網介紹，李子豐教授生於1963年，中國石油大學畢業，具有研究院（自然科學）身份，其研究方向主要為油氣鑽採工程和油氣井杆管柱力學。據稱，其建立了油氣井杆管柱力學理論體系，並得以在石油與天然氣鑽採工程中得到廣泛應用。

燕山大學李子豐研究項目否定愛因斯坦相對論。（微博@科學未來人）

不過，李子豐教授似乎愛好廣泛，其研究領域並不侷限於應用物理領域，也旁及理論物理研究領域，公開資料顯示其早在2011年便曾在專業之外公開對某高校學生做過題為《狹義相對論的本質及其對科學、哲學和社會的影響》及《美國阿波羅登月是騙局》的科普報告。

也許正是如此，李子豐教授在2017年的一場官司中作為「民科」（民間科學愛好者）的代表名噪一時。

當年，雲南青年凡偉宣佈發現電荷並不存在，引起輿論對「民科」的關注，中國科普網站《果殼網》也加入論戰，在旗下平台刊文討論。在一篇採訪稿中，中國科學技術大學上海分院研究員張文卓調侃「民科」：「寧可跟流氓吵架，也別跟民科説話。網上有個段子，説男人成熟的標誌就是不會再去勸妓女從良。這個也可以用在民科身上，即一個物理學者成熟標誌就是不會再去勸民科從良」。

此外，果殼網引述《民科都在忙什麼？》，稱通過搜索引擎檢索，發現了「民科」羣體在網絡空間的異常活躍：這一人羣對自然科學中對物理最感興趣，超過七成將研究重點瞄準相對論，還有三成與「永動機」有關，還有極少數提出與「萬有引力」相關的成果。而更具爭議的是該文還羅列了一份所謂「民科」名單，其中便包括李子豐，括注研究領域為「相對論錯誤，洛侖茲變換無價值，回到牛頓時空觀」。

「民科」因此成了缺乏學術素養和系統鍛鍊的執迷不悟者，被認為受到了「侮辱」。對此，李子豐等三人公開發文《致中國科學界：民科怎麼啦？》，還一紙訴狀將果殼網告上了法庭。在《致中國科學界：民科怎麼啦？》一文中，李子豐等人認為「民科」遭到霸凌，質問「相比在主流學界中的有些人，每年花費國家大筆的研究資金，寫出一大堆沒有人看的垃圾文章，做一些總是重複前人的、沒有任何原創性可言的實驗。民科難道不比你們更無害一點，更純粹一點嗎？」

這場公案最後以李子豐等人的敗訴收場，但這並沒有令「民科」們偃旗息鼓，近年在物理學、數學、化學領域，仍不時出現他們的身影。

當然，學術無禁區，學術圈更不能固步自封，甚至以反偽科學的口號反「民科」大搞學術壟斷和霸權，這不利於全民科學素養的提升，也不利於學術自由和創新氛圍的形成。所以，不妨對「民科」寬容一些、包容一些，給予「民科」自由探索的空間。

但是，誠如上文所言，「民科」也不能成為偽科學橫行甚至作為謀求個人利益的騙術，必須接受嚴格的學術甄別。

從目前的公開資料看，李子豐教授申請的研究項目名為「堅持唯物主義時空質能觀，發展牛頓物理學」，宣稱提出了意識是物質的一種高級有序組織形式；糾正和完善了物質命名方法；完善了唯物主義時空質能觀；指出了狹義相對論的錯誤以及狹義相對論不容易否定的原因；論證了光的本性、光的傳播規律和超光速現象；建立了運動物體觀測論；用物體與微粒子的動量交換假説解釋了萬有引力定律；用電質子假説解釋了電荷的本質、電荷相互作用原理與庫侖定律等。

在後續的回應中，李子豐言之鑿鑿，稱自己的研究是以唯物主義作為研究基礎，是顛覆性創新，並得到了中國科技部原部長萬鋼和中國科協的「鼓勵」。在其提供的研究論文中，李子豐稱回顧了狹義相對論中時空關係的基本假設和觀點；分析了洛倫茲變換和愛因斯坦原著的推導過程和錯誤，「結果表明，基於洛倫茲變換的狹義相對論是不正確的，兩物體之間的相對速度可能比光速快」。

但是，他也承認申請研究項目僅僅是為了「宣傳」，提升機率，在其申請項目的「同行引用及評價」中亦無從查詢到任何一條權威的「同行」評價。事實上，我們至今沒有看到李子豐的證偽相對論的完整過程，更無能力從學術上檢視其「成果」，不過希望李子豐早日將其成果共享，並親自驗證。

任何「真理」都應經受得起任何質疑和挑戰，否則它就不能成為「真理」；或者説，「真理」的地位正是在不斷接受挑戰中「確立」起來的，沒有什麼亙古不變的「權威」不容冒犯。對此，人們不妨持開放和歡迎態度，給李子豐一次自證的機會。

但願，這不是又一場譁眾取寵的表演！