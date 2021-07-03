中共百年十大爭議人物・華國鋒｜粉碎四人幫　改開先驅被重新紀念

撰文： 張智琦 最後更新日期： 2021-07-03 22:00

適逢中共建黨百年，早在今年2月20日，中共便曾高調舉行「華國鋒誕辰100周年座談會」，兩位政治局常委王滬寧和韓正都出席了這場座談會，引起外界猜測和議論。 兩天後，華國鋒的故鄉山西省官方也首度舉行紀念華國鋒活動，山西省官員呼應了王滬寧先前的講話重點，強調要學習華國鋒「黨性堅定、對黨忠誠」的政治品格。

華國鋒是中共建國歷史上繼毛澤東之後，第二個集黨、政、軍最高領導職務於一身的領導人，也是毛澤東逝世前欽定的接班人，但是他實際掌握國家權力的時間僅有四年多。華國鋒最為人所知的功績是帶頭「粉碎四人幫」，最為人詬病的則是「兩個凡是」的路線，在毛澤東和鄧小平的巨大身影之下，他始終是以一個較不起眼的過渡人物被記憶。

中共在2月20日高調舉行「華國鋒誕辰100周年座談會」。（CCTV視頻截圖）

華國鋒1921年出生于山西省交城縣一個製革工人家庭，原名蘇鑄，因革命工作需要，改名為華國鋒。他早年參加了抗日戰爭，並任中共交城縣委書記等。中華人民共和國成立後，他當選中共湖南湘陰縣、湘潭縣委書記，後升任中共湖南省委書記。華國鋒在文化大革命初期曾受到衝擊並被批鬥，但之後快速晉升，先後任中共第九屆、第十屆中央委員，國務院副總理兼公安部部長，直至中共中央第一副主席兼國務院總理。

華國鋒是毛澤東親自欽點的接班人。1976年1月周恩來逝世後，國務院總理的職位成為懸缺，本來早已主持國務院工作並排名第一副總理的鄧小平應是不二人選，但當時「反擊右傾翻案風」運動幾乎排除了鄧小平的機會，江青一夥人則寄望張春橋能取得這個職位。不過，毛澤東幾經權衡後，選擇了華國鋒出任國務院代總理的職位。

毛澤東認為，華國鋒既有基層工作的經驗，又有省裏和中央工作的經驗，為人老實忠厚、辦事「公道不蠢」，他甚至表示：「人家説他水平低，我就選這個水平低的」。其實毛澤東沒明説的另一個可能原因是，華國鋒是老幹部和「文革新貴」等各方都能接受的人選。

1976年4月，北京天安門廣場發生反對「四人幫」的「四五運動」，病重的毛澤東對鄧小平更加難以放心，他提議任命華國鋒為中共中央第一副主席，華國鋒至此正式成為毛的接班人。4月30日，毛澤東會見新西蘭總理馬爾登（Robert Muldoon）後，華國鋒留下向他匯報近期工作。據在場的毛澤東機要秘書張玉鳳轉述，當時毛澤東因説話不清楚，用筆在紙上寫下「慢慢來，不要着急」、「照過去方針辦」、「你辦事，我放心」等話，作為回覆華國鋒匯報的幾個問題的意見。後來這些話被訛傳為毛澤東的「臨終遺囑」，也在無形中賦予了華國鋒身為毛的接班人的執政合法性。

1976年9月毛澤東逝世後不久，華國鋒提出要解決「四人幫」的問題，得到了葉劍英、李先念等中央領導的贊同和支持。同年10月，華國鋒和葉劍英等代表中央政治局斷然逮捕「四人幫」，結束了毛澤東發動的長達十年的文化大革命，這也成為中共頌揚華國鋒的最大功績。

1976年10月6日，以華國鋒、葉劍英、李先念等為核心的中共中央政治局，逮捕被稱為「四人幫」的江青、張春橋、姚文元和王洪文，結束「文化大革命」，華國鋒的權力也達到頂峰。（視覺中國）

不過，華國鋒接掌中共最高領導人後，所遵循的路線實際上並未走出毛澤東的文革陰影。華國鋒的路線被總結為「兩個凡是」，也就是「凡是毛主席作出的決策，我們都要堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」。該語句出自1977年2月7日《人民日報》、《紅旗》雜誌和《解放軍報》的社論《學好文件抓住綱》，該社論是時任中共中央政治局常委、中共中央副主席的汪東興提議寫的，並得到華國鋒為首的中共中央政治局的同意。

然而，華國鋒提出的「兩個凡是」遭到剛復出的鄧小平的強烈反對，1978年5月，時任中共中央組織部部長胡耀邦審定的評論文章《實踐是檢驗真理的唯一標凖》一出，更引起「兩個凡是」與「實事求是」兩種觀點的激烈爭論。同年12月召開的具有歷史意義的十一屆三中全會，鄧小平作了《解放思想，實事求是，團結一致向前看》的重要講話，徹底否定了「兩個凡是」，華國鋒也在黨內鬥爭中落了下風，隨後就漸漸退出領導中心。

1981年6月，華國鋒辭去中共中央主席、中央軍委主席職務，分別被胡耀邦和鄧小平接任。之後，鄧小平時代開啓的「改革開放」進程及其光環，幾乎完全掩蓋了華國鋒的身影。

1979年，英國首相撒切爾夫人在倫敦跟華國鋒會面。（Getty）

事實上，華國鋒除了「粉碎四人幫」和「兩個凡是」以外，他也在執政期間將工作重心從階級鬥爭轉到了經濟建設。1977年，華國鋒重啓文革中由鄧小平制定的「十年經濟規劃」（1976-1985），大規模從資本主義國家引進現代技術，以出口煤炭和石油創匯支付費用。他也高度重視培養科技人才的工作，並全面恢復了文革前的高考制度，同時派遣代表團前往各國考察，學習經濟發展經驗。他的一些經濟舉措提高了勞動生產率和工業生產。

儘管華國鋒的十年經濟規劃雄心勃勃，目標是到1985年要建成120個左右的大型工業項目，可是隨後就因在財政上不可行而中止，但這樣的先行嘗試，也為中國日後的改革開放奠下了基礎。

2006年6月9日，「中國雜交水稻之父」袁隆平（左）在北京看望華國鋒，兩人手拉手交談。 （中國科學院）

華國鋒2008年去世後，中共官方公佈的「華國鋒同志生平」中雖未提及華國鋒執政和改革開放的直接關聯，但讚揚「他強調千方百計把經濟搞上去，使工農業生產得到比較快的恢復和發展。在他的推動下，教育科學文化工作開始走向正常，外交工作取得了新的進展」，並肯定華國鋒「在領導揭批『四人幫』和動員全黨全國各族人民建設社會主義現代化強國方面作出了很大努力」。

王滬寧日前在「華國鋒誕辰100周年座談會」上的講話延續了上述基調，但似乎更加強調要學習華國鋒「黨性堅定、對黨忠誠」的政治品格，以及他「光明磊落、清廉自律」的高尚品質，這或許也彰顯了華國鋒的政治品格和性格特質今日對於中共「從嚴治黨」的重要意義。