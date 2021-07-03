中共百年十大爭議人物・林彪｜韜光養晦不歸路　兩敗俱傷九一三

撰文： 李長之 最後更新日期： 2021-07-03 22:00

在中共百年黨史中，有這樣一個群體，他們有些是中共創始人和早期領導人，有些是中共建政後的領導人，有些是改革開放後的領導人，有些同時還是中共接班人，但他們均因路線鬥爭、黨內分歧等原因而失勢下台，有些人還死於非命。可以説，他們的個人命運與中共百年黨史息息相關，也是中共百年黨史的一個側面寫真。

林彪因為身體原因，在中共建政後絕大多數時間裏，都遠離政治鬥爭韜光養晦，但也一步步被推向前台走上不歸路，文革中成為毛澤東的親密戰友、「永遠健康」的副統帥，1971年出走墜機温都爾汗。毛澤東雖在林彪出走後表示：「天要下雨，娘要嫁人，無法可設，由他去吧」，但林彪的出走對毛林無疑是兩敗俱傷。

林彪1907年出生於湖北黃岡，在中共第一代領導集體中年紀最小，比鄧小平還小3歲。從某種程度上來説，1900年代出生的鄧小平、陳雲、林彪等人，相對於1890年代前後出生的毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來等人，屬於第一代領導集體中的第二梯隊，原本就在接班序列之中。

1936年，毛澤東在陝北與創建井岡山根據地的部分幹部合影。前排左一羅榮桓、左二陳光、左七林彪，後排左一趙爾陸、左六為毛澤東。（浙江省圖書館）

林彪原名林育蓉，系中共早期領導人林育南、林育英堂兄弟，早年考入董必武等創辦的武昌共進中學。在校期間與中共早期領導人陳潭秋、董必武、惲代英、林育南、林育英等接觸較多，1925年經林育南介紹加入中共，次年在林育南推薦下考入黃埔軍校第四期，並改名為林彪。畢業後進入葉挺獨立團任排長，1927年任11師73團即原葉挺獨立團連長的林彪參加了南昌起義。1928年井岡山會師後，林彪任紅四軍營長，次年升任紅四軍兩大主力之一28團團長。

1929年，時任紅四軍軍長朱德與黨代表毛澤東爆發紅四軍領導權之爭。在紅四軍第七次黨代表會議上，支持朱德的一方佔據多數，毛澤東被免去職務前往福建「養病」。在這次會議上，林彪選擇支持毛澤東，對此毛澤東多年後仍念念不忘。1966年會見來訪的越共總書記胡志明時，毛澤東就稱：「那時，林彪同志同我一道，讚成我。他是在朱德領導下的隊伍裏，他的隊伍擁護我。我自己的秋收暴動的隊伍，卻撤換了我。」

1929年12月，紅四軍第九次黨代表會議即古田會議上，毛澤東重新掌握紅四軍指揮權，結束了朱毛之爭，此後林彪不斷被毛澤東委以重任。1930年2月，林彪出任紅四軍軍長，時年23歲。1932年紅一軍團成立，林彪出任軍團總指揮。1937年，紅軍改編為八路軍後，林彪出任紅一方面軍改編的115師師長。雖然抗日戰爭絕大多數時間裏林彪都在養病，但逐鹿東北時毛澤東仍點將林彪，後執掌百萬之眾的第四野戰軍，從東北一直打到海南島。1955年授銜時，在中共十大開國元帥中排名第三，僅次於中國人民解放軍正副總司令朱德、彭德懷。

可以説，林彪是毛澤東在軍中真正的嫡系，最信賴的將領。也正是因為毛澤東的信任，1929年革命低潮時，林彪曾在給毛澤東的信中提出「井岡山紅旗到底能夠打多久」，毛澤東並未在意稱「林彪的説法是小孩子之見」，反以公開信的方式回應林彪，這就是有名的《星星之火，可以燎原》。遵義會以後戰事不順，林彪曾試圖聯合紅一軍團將領向中共中央建議，負責軍事指揮的毛澤東、朱德、周恩來三人團讓權由彭德懷指揮，在紅一軍團將領無人響應的情況下，林彪仍以自己的名義發出了電報。毛澤東同樣以林彪還是個「娃娃」並未加以怪罪，反而是彭德懷後來一再被毛澤東責問是否是他鼓動林彪的。

1967年10月1日周恩來、毛澤東、林彪（左起）在天安門城樓上。 （視覺中國）

中共建政後，林彪因身體不好長期養病，事實上抽身於中共大多數政治鬥爭之外，當然這並不妨礙林彪在毛澤東信任下步步高升。高饒事件後，林彪與鄧小平一同當選政治局委員；1958年，毛澤東因朱可夫事件擔心軍中實力派時，林彪被補選為中共中央政治局常委、副主席，一躍成為中共黨內僅次於毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德、陳雲的六號人物，毛澤東抬林壓彭、以林代彭初露端倪。

1959年廬山會議上，毛澤東點名林彪上山參會，林彪第一個站出來批判彭德懷。但在談及長征中的信時，林彪也澄清「我當時寫信給中央，要毛、朱、周離開軍事指揮崗位，由彭德懷指揮作戰，事前並沒有同彭德懷商量過，與彭德懷無關」。彭德懷被免職後，林彪接替彭德懷出任中央軍委第一副主席、國務院副總理兼國防部長主持中央軍委日常工作。同樣因為身體原因，名義上林彪主持中央軍委日常工作，實際上是由中央軍委第二副主席賀龍主持，具體工作由中央軍委秘書長、總參謀長、有毛澤東「大警衞員」之稱的羅瑞卿負責。

文革爆發前的1965年羅瑞卿被打倒，文革爆發後賀龍被打倒，林彪被推上前台主持中央軍委日常工作。隨後，在「三支兩軍」政策下，軍隊全面介入地方文革並接管地方政權，作為主管軍隊日常工作的林彪地位飆升。其部屬黃永勝出任總參謀長、李作鵬出任副總參謀長兼海軍第一政委、吳法憲出任副總參謀長兼空軍司令、邱會作出任副總參謀長兼總後勤部部長掌管中央軍委辦事組，實際掌控軍隊。

1969年中共九大上，「林彪同志是毛澤東同志的親密戰友和接班人」寫入中共黨章；九屆一中全會上林彪當選唯一的副主席，林彪夫人葉群及黃永勝、李作鵬、吳法憲、邱會作一同躋身政治局委員。1970年，圍繞國家主席存廢之爭，毛澤東與林彪產生嫌隙。同年的中共九屆二中全會上，林彪不點名批評文革中崛起的張春橋，導致與會中央委員認為毛澤東對張春橋不滿，爭相攻擊張春橋。這令毛澤東震怒，會後發起「批陳整風」劍指執掌軍委辦事組的黃永勝、李作鵬、吳法憲、邱會作，毛澤東與林彪決裂。

1971年九一三事件後中國駐蒙古大使館工作人員查看林彪座機殘骸。（視覺中國）

在毛澤東的步步緊逼下，據中共官方公佈的資料，林彪之子林立果甚至制定了武裝政變刺殺毛澤東的計劃《「571工程」紀要》，但因毛澤東提前返京失敗。1971年9月12日下午15時，毛澤東秘密返回北京，是日夜林彪、葉群、林立果等人於北戴河機場駕機出走，於13日凌晨在蒙古國温都爾汗墜機，機上人員全部死亡，史稱「九一三事件」。

對於林彪的出走，林彪之女林豆豆堅持認為林彪出逃是被葉群等人「劫持」。林立果未婚妻張寧也回憶稱，因為生病，「林彪在葉群手上有時就像線牽的木偶」。時至今日，林彪究竟是否被綁架出走，已經很難搞清楚，但林彪的出走對毛澤東的打擊無疑是極大的。據擔任毛澤東警衞長達25年的陳長江披露，林彪雖然死了，但毛澤東的精氣神也倒了。

「『九一三事件』對於毛主席來説，無疑是個難以承受的巨大打擊，他的內心充滿難以言狀的痛苦，他的追求和自信都受到了嚴重損害。從此毛主席的身體每況愈下。頭幾天，毛主席沒有閤眼，除説天要下雨幾句外，再也沒有説過話。一連幾個月，他精神都不好，臉色蒼黃，吃飯睡覺都不正常，也不像以前主動和警衞戰士説話，甚至不想見任何人。」事實上，林彪的出走宣告了毛澤東文革理想的破產，「九一三事件」對於毛林而言兩敗俱傷。