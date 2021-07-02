中共百年｜江澤民朱鎔基缺席慶典　中共元老們今何在？

撰文： 王新 最後更新日期： 2021-07-02 17:00

中共建黨100周年慶祝大會於7月1日上午8時開始在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平和現任中共中央政治局現任常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正一起走上天安門城樓時，胡錦濤、温家寶等多名中共元老一起現身，引人注目的是江澤民、朱鎔基、羅幹缺席。

2021年7月1日，在北京天安門廣場舉行的紀念中國共產黨成立100周年的儀式上，習近平(中)和中共現任高層以及諸多在世中共元老現身天安門城樓。（美聯社）

中共五代領導集體，毛、鄧以及其當時的中共領導團隊已經悉數去世。習近平現任領導集體七常委，以及中共十九大上退出常委序列後擔任中國國家副主席職務的王岐山，已經退休的中共第十八屆中央政治局常委張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗也全部到場。

所以，被外界稱為中共元老的江澤民、胡錦濤以及二人相應中共政治局常委領導團隊出席情況引發外界關注。

因為六四事件，1989年打破常規擔任中共總書記、2002年方才卸任的江澤民，作為中共第三代領導集體的核心人物，前後擔任了13年中共總書記。江在職期間的政治局常委領導班子成員有：李鵬、喬石、姚依林、宋平、李瑞環、朱鎔基、劉華清、胡錦濤、尉健行、李嵐清。

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其中姚依林（1994年12月11日）、劉華清（2011年1月14日）、喬石（2015年6月14日）、尉健行（2015年8月7日）李鵬（2019年7月22日）先後去世；已經104歲的宋平、近87歲的李瑞環和89歲的李嵐清7月1日出現在官方媒體的現場直播畫面中。唯獨核心人物——當年分別擔任中共總書記的江澤民（近95歲）和中國國務院總理的朱鎔基（近93歲）並未現身。

中共第四代領導人胡錦濤，其在任十年期間的政治局常委成員，除了習近平和李克強，吳邦國、温家寶、賈慶林、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強等人均出現在七一當天的天安門城樓上，胡錦濤身後側有專門服務人員跟隨，由此判斷胡或身體欠妥，這大概率也是胡錦濤未出席6月28日晚間黨慶晚會的原因。不過胡錦濤當年的常委團隊也有三人缺席：2007年6月病逝的黃菊、2014年落馬的周永康和久未露面的羅幹。

綜上所述，在世的中共元老中，應該出席而未出席中共百年黨慶的唯江澤民、朱鎔基和羅幹三人。

江澤民最後兩次現身公開場合，其一是2019年7月29日到八寶山革命公墓送別政治「老搭檔」李鵬，其二是同一年10月1日出席慶祝中華人民共和國成立70周年大會。江澤民這兩次現身均需要身邊人員攙扶。此番104歲的宋平坐輪椅上天安門城樓後可以獨自站立與城樓上觀禮，江澤民卻未現身或因健康弱於宋平。

久未露面的朱鎔基近年時有傳出健康欠佳的消息。朱鎔基最後一次出現的官方場合是2017年10月18日的中共十九大開幕當天，當時的他已經滿頭白髮。2019年9月30日，因未參加中華人民共和國建國70周年的天安門大閲兵以及前一天的國慶招待會，朱鎔基身體狀況一度引發猜測。

2020年10月23日朱鎔基92歲生日當天，一張朱鎔基身穿紅袍在醫院慶生的照片在網絡流傳。照片顯示，十餘名戴着口罩的醫生及護士為朱鎔基鼓掌慶祝生日。坐在中間的朱鎔基看起來精神狀態不錯，夫人勞安亦陪伴在旁，兩人子女朱燕來和朱雲來未出現在照片中。

胡錦濤時代曾擔任中共政法委書記的羅幹，目前近86歲（1935年7月18日出生）。羅幹2007年10月卸任並由周永康接任後，似乎就鮮少出現在公開場合，目前能查到的公開資料只有羅幹曾經出席了中共十八大的開幕式。

自中共十九大至今近四年期間，羅幹多次缺席中共元老集體露面的重大場合。比如2017年10月中共十九大開幕式、2019年中華人民共和國建政70周年招待會以及第二天的10月1日閲兵式。尤其是2017年10月18日的中共十九大開幕當天，大會主席團常務委員會有42人（包含15名中共政治局常委），當天到場41人獨缺羅幹。