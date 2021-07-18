專訪｜國民黨在台灣不容易？　藍營智囊林郁方：兩岸關係是十字架

對於「台獨」的定義、狀態，何種情況才算是「台獨」眾說紛紜。因台獨定義不清的模糊性，給了獨派一定的耍弄空間，民進黨也刻意「說不清」與「不說清」。又如美國常以「政治實體」或「民主政體」指涉台灣，能算得上是一種台獨嗎？隨着不同政治立場而有不同看法，使得台獨擁有「千種面貌」的詮釋。

多維新聞專訪國民黨智庫國政基金會國安組召集人林郁方，針對大陸民間對國民黨「正視中華民國存在」的說法，扣上「獨台」帽子，予以其分析。訪問內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



2021年7月4日，久未露面的台日關係協會會長邱義仁，接受台灣前總統陳水扁的廣播節目專訪，談及台獨與319槍擊案。（Youtube@微微笑廣播）

陳水扁時期的台灣國安高層邱義仁日前接受陳水扁廣播專訪拋出「不能台獨說」，加之以美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campell）公開表示「美國不支持台獨」，由此引發台灣輿論針對「台獨」的熱議。

兩岸關係宛如國民黨的原罪十字架

林郁方坦言，兩岸關係常是國民黨的負擔。選舉時民進黨操作，因為國民黨支持「一中憲法」，強調跟中國大陸和諧相處，因此常被民進黨扣上「統派」、「中共同路人」的帽子，民進黨在鄉下、在年輕人間常做這樣的宣傳，尤其入世未深的年輕人常受民進黨說法影響。他強調，台灣跟大陸是兩個完全不同的社會，大陸沒有台灣這樣的選舉，選自己總統、議員、縣市長等，大陸沒有而台灣有，選舉是民主政治最具體的表現，中國大陸要對台灣有更深的了解，國民黨在台灣很不容易。

林郁方說，在對手不斷抹黑、抹紅的情況下，至少國民黨仍堅持對兩岸關係的正面發展持正面看法且全力支持，為此國民黨付出代價：對兩岸關係好但對國民黨不好，選舉選得很辛苦。他諷刺，「包括我的對手的媽媽自己都在大陸做生意（指無黨籍立委林昶佐的母親）」，國民黨就這樣被抹紅，台灣單一選區的選舉常因微幅差距而輸，故兩岸關係是「中國國民黨」的「原罪十字架」。光從這樣的觀點，中國大陸應該讚美中國國民黨，為了兩岸關係的相處、互利互惠跟長遠發展的目標，國民黨做到這點已經很不容易，這是政治現實。

林郁方嘆息說，如果還是認為國民黨「不夠統」、「不夠紅」，他只能講：「國民黨很遺憾」。因為中國大陸太不了解台灣的現實，這個現實面是台灣人民很擔心台灣會被中國併吞，經常聯想到中國大陸發生過的政治動亂，也是民進黨人士選舉的慣用說法。他盼，國民黨為兩岸關係付出代價，仍堅持讓兩岸互利互惠，中國大陸要對台灣跟中國國民黨要有更多了解跟諒解。

蔡英文表示，台灣海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣，不僅可以讓海巡同仁更清楚辨識、更安全執法，更是代表「中華民國台灣」，展現精實訓練、捍衛藍色國土的決心。（台灣總統府）

民進黨玩弄「中華民國台灣」 模糊與泛藍界線

多維新聞詢及，民進黨常用「中華民國台灣」，吃國民黨「中華民國」的豆腐，同時又給人一種模糊的「台獨」感，國民黨對此如何看待？林郁方笑道，民進黨已經玩到差不多，沒辦法再玩下去，所謂的「中華民國台灣」或是「台灣中華民國」也就只能玩到這樣，已經淋漓盡致，總不能玩到中華民國消失吧？

林郁方說，國民黨也覺得無奈，國民黨對台灣兩個字沒有反感，因為台灣人民安身立命的地方就是台澎金馬，講台灣對國民黨而言沒什麼好挑惕的，他也希望民進黨政府在官方活動或文告上多提中華民國，「因為這是國號」。中華民國畢竟是最大公約數，國民黨希望民進黨政府對中華民國有更多尊重，民進黨是最沒有資格批評中共打壓中華民國。

林郁方指出，外部打壓中華民國的是中共，內部是民進黨。民進黨辦活動，活動現場沒有一面「中華民國國旗」。他舉例，有一年民進黨在台灣總統府前面辦活動，活動辦完後，參與者把中華民國國旗丟到一個大桶子裏，沒有一個人走的時候是手持中華民國國旗，因此他才會說打壓中華民國最兇猛的是台獨跟民進黨政府。

林郁方更批，台灣外交部長吳釗燮跟外賓談話、接受國際媒體訪問，從來不提中華民國，口中所言都是「台灣」。他提醒，中華民國是中國大陸跟台灣之間的橋樑，中華民國來自中國大陸，在台灣安身立命，也在台灣創造經濟奇蹟，幫助中國大陸進行「經濟現代化」。

中國經過40餘年改革開放，已發展成為世界第二大經濟體，但近年來面臨經濟轉型與外部貿易爭端等，增長開始放緩。林郁方指出，中國大陸快速發展，其中也有中華民國的功勞，比如參考中華民國發展經驗、台商資金的挹注等。（VCG）

大陸經濟飛速發展 功在中華民國

林郁方說明，早年尤其「六四天安門事件」後，世界各國響應西方國家對中國採行某種程度的制裁，外資投資停頓，那陣子投資最多的是台灣跟香港，中國大陸也必須感念這點，中國大陸早年經濟開放的概念不就是中華民國加工出口區的概念嗎？

林郁方強調，台商不是只有帶着資金到大陸，還有帶着管理技術甚至訂單到中國大陸，中國大陸這麼短時間發展起來．台商沒有功勞嗎？中華民國沒有功勞嗎？很多大陸政策還是在國民黨的支持跟規劃下展開的，中華民國不是洪水猛獸，因為這是事實。

林郁方分析，美國實力超過中國大陸，美國態度決定兩岸獨統，中國不敢貿然武統。（多維新聞）

美國實力超越中國 阻擋統一腳步

多維新聞引用台灣學者吳玉山的言論，「決定兩岸關係的不是台北，也不是北京，而是華盛頓」，結合坎貝爾的「美國不支持台獨」，國民黨如何分析？林郁方對此說，北京無法否認美國扮演重要角色。美國在經濟上、軍事上依舊是世界最強，動動指頭就讓華為傷透腦筋．拿不到高階晶片．科技上亦是如此，中國大陸對美國有所求而非無所求。如果美國對中國長期壓制，中國未來發展也不會平順，美國畢竟是全世界科技最進步的國家。他直接舉例，請問美國有核動力航空母艦是多久以前的事情了？中國大陸至今還沒有擁有一艘核動力航空母艦，就知道光憑這點中美在軍事科技的差距有多大。

林郁方分析，美國的政策是維持現狀，對中國主張「一中政策」，對台灣「反對台獨」，這也就是馬英九時期的「不統，不獨，不武」，讓兩岸穩定，追求內部改革，改善人民生活。中共如要挑戰美國戰略可能會很大，不可能文取，只能武攻，倘中國貿然動武，這場戰爭會讓中國付出慘烈代價。儘管兩岸軍事實力差距大，但台灣業已有能力把戰火帶進中國大陸，如廣東、上海甚至北京，戰爭的結果會使台灣後退二十年，中國大陸可能也要後退個十年。大陸也會有很長時間無法貿易、投資，美國一定結合日韓等盟邦對大陸採行全面經貿封鎖。

韓國瑜在2020年台灣總統大選中，遭蔡英文以817萬票擊敗。國民黨智囊林郁方說，兩岸關係一向是國民黨的十字架，每逢選舉必遭對手政治操作。 （陳炯廷／多維新聞）

林郁方指出，大陸以前在毛澤東的時代對外依賴不大，現在中國大陸每年從美國賺幾千億美元，跟東亞國家以及德國、法國等歐洲國家來往密切，每年這麼多的貿易順差在台海戰爭之下「一夜俱滅」，大陸大部分人民已經習慣過富足生活，富足生活所需的物品都要從外面進口， 戰爭之下也會一夜俱滅，請問大陸人民短期有沒有辦法接受？有沒有辦法「長期」接受？如果沒法，中國的政權穩定也會有問題，人民會質疑當今中國國家主席習近平的統治合理性，過去鄧小平、江澤民、胡錦濤做得到的事情怎麼做不到了？這會對中國共產黨構成巨大挑戰，不過他不認為中共急着追求武統，習近平在中共建黨百年的談話，重點還是放在和統（跟反獨）。

林郁方認為，坎貝爾的說法象徵拜登（Joe Biden）對華政策已經拍板，對台政策業已定調，同時維持戰略模糊。他更呼籲，北京如真心關懷台灣人民，大可繞過民進黨政府，以高層級要求上海復星醫藥集團即刻解決疫苗進出口問題，徵求有興趣採購疫苗的台灣民間單位，不會有人因此認為中共怕了民進黨。

最後，多維新聞請林郁方為訪談下個結論，緊扣住訪談的主題的話，他會下什麼結論？林郁方稱，中華民國是一個擁有全然主權的國家，有效統治台澎金馬，經過人民投票，擁有民選政府，現在擁有全然主權。