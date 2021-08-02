東京奧運｜兩岸球后對決　大陸官媒盛讚戴資穎：速度和力量都很強

8月1日晚間，東京奧運羽球賽場女單項目金牌戰，台灣球后戴資穎對決大陸國羽領軍人物陳雨菲，吸引了兩岸觀眾的目光，併為戰況而揪心。經過81分鐘的拉鋸戰，陳雨菲以2:1的成績擊敗戴資穎，奪下中國隊在本屆奧運會第24面金牌。賽後，陳雨菲表示戴資穎是她突破與前進的動力。而中國大陸官媒《人民日報》8月2日也專文評析這場「巔峰對決」，稱「就技術特點來說，戴資穎技術全面，速度和力量都很強」，對台灣選手戴資穎多所肯定。



8月1日東京奧運會羽毛球女子單打決賽中，中國大陸選手陳雨菲（中）以2比1戰勝中華台北選手戴資穎（左），奪得金牌。（新華社）

大陸官媒《人民日報》於8月2日刊出《奪得羽毛球女子單打冠軍──陳雨菲 不言放棄》，文章回顧了以陳雨菲為代表的新一代中國大陸國羽女單陣容。文章表示，在2016年裏約奧運會失利後，中國大陸國羽女單開啟了「新老交替進程」，陳雨菲、何冰嬌等一批「97後」新人肩負起重返榮耀的重責大任。而陳雨菲在東京奧運拿下的勝利，是繼2012年倫敦奧運會九年之後，大陸選手再度奪下奧運羽球女單金牌。

該文對戴資穎的表現頗多着墨，表示戴資穎「主動進攻和調度」，在比賽初期讓陳雨菲居於下風。而呈現膠着狀態的第二局，雙方互有領先，但戴資穎「在最後關鍵球處理上把握住了先機扳回一局」。

金牌戰結束後，陳雨菲在微博發文，興奮地表示「中國女單做到了」。（微博@陳雨菲_CYF）

對於陳雨菲在勢均力敵的戰況中脱穎而出，《人民日報》認為陳雨菲掌握了對自己有利的多拍相持比賽節奏，並掌握到戴資穎失誤的機會進帳分數。而在關鍵的第三局，該文指出陳雨菲採用「控制型」的打法，耐心地與戴資穎周旋，最後扭轉了看似較為被動的處境。

文章引述陳雨菲的原話，「不管遇到什麼困難，我都告訴自己不要放棄」。同時也盛讚戴資穎的表現，「技術全面，速度和力量都很強」。

值得對比的是，7月31日兩岸羽球好手也在奧運金牌賽場上正面對決。最後的戰果是中華台北選手李洋、王齊麟以直落二的成績，戰勝大陸「雙塔」組合劉雨辰、李俊慧，摘下中華隊在奧運羽球項目的首面金牌。《人民日報》於隔日對此亦有報道，但未提比賽過程，也未提及對戰組合，僅簡單表示「31日，中國羽毛球隊男子雙打組合李俊慧／劉雨辰在決賽中以0∶2告負，獲得東京奧運會羽毛球男雙項目銀牌」。