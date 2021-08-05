東京奧運｜台灣藝人連環「被台獨」　「不紅就是獨」成未來趨勢？

或許，直至東京奧運開幕式前，都不會有人想到這次奧運會帶給兩岸的最大回響，竟是一場「口誅筆伐」的大戲，因為兩岸情勢高度緊張，民間情緒激烈對抗，部分台灣藝人、運動員支持中華台北選手的言論，被一群大陸網友排山倒海進行批判。

當中受創最深的，堪稱是從未被歸類到台獨陣營的小S徐熙娣；在她之後，包括蔡依林（Jolin）、徐佳瑩（拉拉）、彭佳慧「躺着也中槍」，陸續遭到狂熱的大陸網友「出征」，在她們身上用力地貼上「辱華」、「台獨」的標籤。然而，這股「出征」潮相當多是「比大聲」式不分青紅皂白的「指控」，這種行為宛如「網絡紅衛兵」，把已經幾乎降到冰點的兩岸又推得更遠。



小S因一席「國手」言論遭大陸激進網民出征。（Instagram@elephantdee）

事件的緣由，只不過是小S在個人社群平台上力挺中華台北羽球選手李洋與王齊麟，因為李洋曾稱「自己的國家是台灣」，小S稱他倆為「國手」，殊不知這兩個字讓小S過去行走兩岸建立起的形象一夕破碎。部分激進的大陸網民大聲撻伐，就連她與女兒原本代言的大陸品牌也火速切割，迄今小S只回應「讓我靜一靜好嗎」。不只是小S，多數台灣民眾對於「國手」風波都替她感到無辜與無奈，怎麼連一個長期對兩岸友善的藝人，竟然也上了大陸網絡版的「台獨黑名單」。

至於蔡依林，則是因轉發台灣羽球選手戴資穎的Facebook貼文而被炮轟：「尊重妳的政治立場，但請別為了錢做雙面人謝謝」、「請你滾出去」；徐佳瑩更只是因為在社群賬號中限時動態「只」放了台灣在奧運的得獎項目，就令這些網絡悍將「心如刀割」、痛罵她是「台獨狗」。彭佳慧則在台灣羽球男雙「麟洋配」奪金後，在Instagram和Faceook清唱《走在紅毯那一天》這首歌，並結合了中華台北隊在奧委會升旗演奏的歌詞「青天白日滿地紅」，雖然後來她改唱了《中華奧委會歌》的版本、沒有「青天白日滿地紅」的歌詞，沒想到舊版本早被大陸網友截圖「存證」，痛批她也是個「台毒」。

對北京當局來說，非到最後關頭仍不會輕易在台海啟戰事。（中央社）

更有甚者，就連與中華台北選手進行男子乒乓球團體對戰的德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），也因為在個人社群平台直呼與中華台北的比賽是「艱困的一戰，打贏台灣」遭大陸網友再度出征。奧恰洛夫後來將相關發文內容都進行修改，台灣已消失於其中。

事實上，「台獨」的定義與內涵，隨着時間與環境的不同所指涉者雖有所變動，從來也不曾上綱上線到「不認同中華人民共和國者就是台獨」、「不紅就是獨」。若按照這些人的「標準」，扣除掉明白高舉紅旗的少數「紅統派」，台灣大概有90%以上的人都要被歸類為「台獨」，過去兩岸民間存在的比官方具有彈性的友好往來空間，幾乎被擠壓到快消失殆盡了。

蔡依林也被這波舉報台獨浪潮掃到。(Instagram@Jolin_Cai)

層出不窮的案例，再配合民進黨政府的反中抗中政策，以及國際大環境的氛圍，兩岸在政治上漸行漸遠，從馬英九時代曾有過的交集線逐漸拉為並行線，如今連民意也演變到反目成仇的地步。但平心而論，兩岸分治逾70年是事實，很多目標本來就難以一蹴而就，更不用說北京已認定「時與勢都在大陸這邊」，那麼就應該展現出更多的自信，而不是放任這些偏激者完全不顧兩岸複雜的歷史、現實與情感，繼續狂妄喧囂，加深無謂的撕裂與傷痛。

很明顯的，大陸這些激進網絡輿論與北京對台政策背道而馳，此前也才會有官員稱「不容妄議中央對台方針」。不可否認，武統台灣聲浪的確越來越強，但非到最後關頭能讓戰事發生的可能性降低，相信也是北京高層持續努力的方向。