王者榮耀｜「精神鴉片論」挫騰訊股價再掀爭議　官媒罕見相互指責

8月5日深夜，《深圳商報》刊發一篇指向意味明顯的文章，該報道題為「謹防媒體干擾股市」，文中稱「近日，股市出現一種不正常現象。一些媒體對上市公司、板塊指名道姓，說三道四。導致相關板塊和上市公司股價急轉直下，甚至跌停。而一些吃瓜網民也一窩蜂式加入網上『批鬥』，首當其衝的是遊戲行業、白酒行業、電子煙企業、『增高針』企業，幾乎形成了一種輿論綁架。在『群情激憤』的情況下，股價狂瀉，投資者直喊傷不起。」

《深圳商報》批評道，「輿論是市場的衛士和瞭望者，但輿論生態首先要健康和淨化。輿論講究客觀真實，大量片面化報道集中呈現，隨意加熱和放大發布者想要的觀點，失掉了分寸、界限和度。」



2021年7月，在世界人工智能大會 ( WAIC )期間，工作人員站在騰訊遊戲《王者榮耀》的展位上。（REUTERS）

該文進一步指，「我們要珍惜來之不易的市場生態，媒體不能用輿論影響股市中相關板塊和個股的走勢，如果導致相關板塊和個股大起大落，造成大幅波動，就有違監督初衷。在此，我們呼籲，謹防媒體干擾股市。」

此文一出，輿情登時為之大譁。

因其指向性之明顯，無異於是在公開指責《經濟參考報》稍早前的一篇報道。幾天前，在該報關於網絡遊戲的一篇報道中，指出「未成年人網絡沉迷現象普遍，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響」，該報道直接點名騰訊旗下的手遊「王者榮耀」，並將其指為「精神鴉片」「電子毒品」，稱「任何產業不能以毀掉一代人的方式來發展。」

這一報道隨即引發中概遊戲股狂瀉，而後《經濟參考報》雖然刪去「精神鴉片」等激烈詞彙，但在短暫刪文後仍舊刊出。該報道出現當日，騰訊在美股跌幅一度超過7%。

2018年10月23日，菲利普·莫里斯公司首席執行官譚崇博在東京展示電子煙裝置。（視覺中國）

不唯如此，外界發現，前述《深圳商報》批評文章中所指的電子煙行業和增高針企業，新華社也均在近期刊發過相關報道。

8月4日，新華社推出報道《警惕電子煙流向未成年人》，稱「雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹着『絢爛外衣』的電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。」「電子煙對未成年人存在安全隱患，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。」

同日，新華社在另一篇題為《身高焦慮就打「增高針」？危險！》的文章中，披露所謂「增高針」其實就是注射生長激素，並且「由於推廣增高針能獲取暴利，一些醫藥代表用高額回扣來引誘兒科醫生濫開處方。一些生長激素藥廠邀請兒科醫生參加培訓，而所謂的培訓就是讓醫生給孩子多開生長激素，按銷售額的一定比例提成。」這兩篇報道均令相關企業在股市中受到重挫。

而《經濟參考報》也屬新華社旗下，據公開資料，該報由新華社主管主辦，是中國最早的全國性經濟類報紙。《深圳商報》則是深圳市委直屬的以經濟報道為主的大型綜合性日報，其政治定位是「深圳市委主管主辦的重要黨報」。

一為改革前沿城市的「重要黨報」，一為國家通訊社的主管報刊，兩者間的公開指責雖不能說絕無僅有，但仍是極其罕見的。且因騰訊便落户深圳，《深圳商報》的這一文章似乎愈添「護短」之嫌，更有甚者，直指其被騰訊公關攻陷，淪為資本的發聲工具。

據最新消息，《深圳商報》已將前述文章刪除，《經濟參考報》的報道則仍可查閲。