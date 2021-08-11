新冠肺炎｜官媒的「瑞士專家」查無此人？　「低級紅」真搬石砸腳

中美正就新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源工作展開激烈博弈，美國動用了國家情報系統介入調查，劍指病毒泄漏自武漢病毒實驗室，而中國則反駁病毒可能來自美國德特里克堡生物實驗室，並開始就美國抗疫不利進行大規模宣傳攻勢。

不過在此期間，內地官媒一篇報道在中國與瑞士大使館之間引發的迴響卻讓人大跌眼鏡。這一突發「事件」源頭指向包括人民日報海外版、環球網、觀察者網在內的中國官方媒體和網媒在近期報道所謂的「Wilson Edwards」關於新冠病毒溯源計劃的訊息。



中國官媒有關新冠病毒溯源工作的報道出現偏差。（微博@瑞士駐華大使館）

這些媒體均曾長篇幅報道，瑞士伯爾尼的生物學家威爾遜·愛德華茲（Wilson Edwards）在社交媒體發文指，有世衛組織消息人士和其他一些科學家向其表示，過去一段時間，由於他們支持中國-世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告的結論，而遭到美國方面的施壓和恐嚇。

報道還強調，他被告知美國試圖敗壞參與第一階段研究的科學家的聲譽，並推翻第一階段報告的結論，在美國持續施壓下，世衛組織溯源工作恐淪為美國的政治工具。

但是，在這篇報道刊發約一周後，8月10日，瑞士駐華大使館官方微博發布圖文聲明，稱過去幾天，多家媒體發布了有關一位所謂的瑞士生物學家的新聞，但這是一條錯誤的新聞。

瑞士大使館進一步指出，其一，瑞士沒有任何登記姓名為「Wilson Edwards」的公民；其二，在生物學界沒有以該名字署名的學術文章；其三，發表評論的賬户在2021年7月24日剛剛開通，至今僅發帖一條，賬户好友只有三位。該賬户可能並非以網Facebook絡社交而開設。最後一句話未點名的言外之意，就是為了宣傳造假引用而開設。

瑞士駐華大使館這種「直接打臉」在網絡引發熱議，在中美就病毒溯源正激烈博弈的當下，中國官媒以非常愚蠢的「低級紅」方式，不當削弱了中國就病毒溯源與美國博弈的言論。網絡上因此而有人批評「杜撰一個科學家，被瑞士大使館澄清查無此人。又揚名國際了」，也有反諷指「瑞士沒有權對我國造謠說三道四」。

人民日報海外版引用的消息被瑞士駐華使館否認。（微博@人民日報海外版-海外網）

不過，事件發生後，結合中國內外宣不分的短板，甚至是這些年「外宣內宣化」的做法，也有不少人從專業的角度，反思官媒如何在即尊重讀者的同時，提升自身的專業性。像是這種疑似引述假材料做文宣的做法，就既不尊重讀者，又抵消了中國官媒在國際輿論場的公信力。

在中美對抗日趨激烈，就新冠溯源博弈不斷升級的情況下，官媒的相關立論更加必須要有紮實的依據支撐，在引述一些消息時必須高度謹慎。