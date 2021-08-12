中國召回駐立陶宛大使　全球「一中」開始變形走樣？

由於台灣與立陶宛的雙邊關係進展迅速，並將以「台灣」為名在立陶宛設立代表處，8月7日台灣「中央社」才刊出立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）的長篇專訪，中國大陸即在8月10日宣佈，以違反中立兩國建交公報精神與「一個中國」為由，決定召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐華大使，消息一出，激起千層浪。



台灣官媒「中央社」刊出立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas，右1）的專訪後不久，北京即宣佈召回駐立陶宛大使。（Facebook@Adomenas）

什麼是「一中」標準？先看兩岸關係！

首先，所謂「一個中國」，非但見諸於兩岸憲法的規範，也是當前世上絕大多數國家在對華外交時所奉行的路線，儘管如此，具體的實踐標準，仍存在各方定義不一的情況，且「破例」也並不罕見。例如過去數十年來，包含利比亞、乍得、斐濟、尼日利亞、巴林、玻利維亞、薩伊、厄瓜多爾、科威特等國，曾經同時存在「中華人民共和國大使館」以及「中華民國商務代表團」或「中華民國商務辦事處」。

但這些中華民國代表團或辦事處的存在空間，其實深受兩岸關係影響。蔡英文上任後由2017年至2019年，在中共施壓下，以「中華民國」為名的台灣駐厄瓜多爾、杜拜、尼日利亞、約旦、巴布亞新畿內亞等代表團處陸續被迫改名，最近的例子是2019年7月31日「中華民國駐斐濟共和國商務代表團」被迫更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，顯見兩岸關係惡劣影響的廣泛。

而現在僅存的「違反一中」，其實是中國大陸一手造就。1996年設立的「中國駐海地貿易發展辦事處」（Bureau de Developpement Commercial de Chine en Haiti），迄今仍與「中華民國駐海地大使館」（Ambassade de la République de Chine(Taïwan) en Haïti）並立於一國之內，形同實際的兩個中國。

2019年雙十慶典上，台灣駐日本大阪辦事處福岡分處所展示的安倍賀電，提到「中華民國108年」，引起兩岸與日本的政治風波，最後日本官方稱首相併未發出該賀電，中國大陸外交部發言人則勸「島內某些人」不要自取其辱、「被人公開打臉的滋味並不好受」。（中央社）

民進黨政府近年力推以台灣為名設館，但這並非前所未有，2005年至2017年曾設立「台灣駐巴林王國商務代表團」（Trade Mission of Taiwan to the Kingdom of Bahrain）；2017年負責對日關係的「亞東關係協會」也更名為「台灣日本關係協會」、2019年負責對美關係的「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，但後兩者其實不是駐外單位，只是台灣外交部的內部組織。

這幾年民進黨唯一成功「以台設處」的案例，只有2020年設立「台灣駐索馬里蘭共和國代表處」（Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland），其他如2021年在圭亞那設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）在短短24小時內即告吹，此次立陶宛設立「台灣代表處」，迄今仍未落實。考量到索馬里蘭未獲各國承認，嚴格來說，在主權國家體系內設「台灣代表處」，目前沒有實績。

歐美不認為立陶宛越線 強調「一中」政策的自主性

此次立陶宛外交部對中國大陸召回大使的要求除了回應感到遺憾外，也強調立國將「在一個中國原則的界線內，謀求與台灣的互利關係，就像歐盟和世界其他許多國家一樣」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）立刻響應，稱與立陶宛這位北大西洋公約組織（NATO）盟友站在一起譴責中國報復作為，美國支持歐洲夥伴與台灣發展互惠關係、並抵抗中共的脅迫行徑；歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）亦表示，歐盟不認為在台設處或是台灣到歐洲設處是違反「一個中國」政策的舉動，畢竟這與大使館或領事館的意義不同，「就像歐盟雖承認中華人民共和國代表中國政府，但歐盟也有興趣與台灣深化關係，故在台北設有歐洲經貿辦事處」。

民進黨政府雖然在2019年6月將外交部處理對美事務的單位改名為「台灣美國事務委員會」，但駐美13個館處仍全都以「台北經濟文化辦事處」為名，既沒能改成「台灣」、也沒能改成「中華民國」。（中央社）

值得注意的是，美國跟歐盟不約而同都提到「一中政策」的涵義。歐盟指出其「一中政策」與中國的「一中原則」不同，也語帶警告表示雖然這是中國和立陶宛的雙邊問題，但中國與歐盟成員國的關係變差也會程度影響歐中整體關係；美國則是表示，「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌，不受到外在脅迫，美國就是這麼做」。

明顯的，雖然拜登（Joe Biden）政府強調「不支持台獨」、遵循「一中政策」，但仍在極力擴大該政策的彈性範圍，例如此前美軍上校在台灣軍方節目露面慶祝飛虎隊80周年的「中美合作」，美國也持續讓軍機降落在台灣。但是這是否表示美國就想越過紅線？其實從近年來北京「一中原則」縮緊以及美歐強調對「一中政策」的詮釋權來看，雖然難免會碰撞，但只要美國仍然「戰略模糊」，就不至於在「一中」問題上跟北京徹底攤牌。

立陶宛政府「一中」真的幻滅了嗎？

若仔細檢視此次的導火索「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），其英文稱謂並不是政治性的「Taiwan」、而是較具民間性質的「Taiwanese」，與索馬里蘭、圭亞那模式顯然相異，要說這是立陶宛毀棄1991年9月14日與中國大陸建交公報中的「諾言」，稍嫌過於苛責。

美媒路透社（Reuters）訪問立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）對中國大陸召回大使的反應，他稱正在考慮「下一步」，但他強調立陶宛的政策也是許多歐洲國家的政策。（Twitter＠Gabrielius Landsbergis）

但是，立陶宛官方顯然早在北京召回大使前，就有踩剎車的跡象，例如立陶宛副外長艾德梅納斯接受台灣中央社專訪時即提到，駐台代表處名稱的後半段究竟將使用「in Taipei」或「in Taiwan」仍尚未定案，更指出該代表處將不會由立陶宛外交部主管，且也由公開遴選專業人才產生代表（亦即非外交官），顯然立陶宛仍試圖遵循與中立建交公報所提到的「立陶宛共和國政府承諾不和台灣創建官方關係和進行官方往來」。

尤其，中立建交公報並未提到立陶宛的一中是「原則」還是「政策」，但是此次立陶宛外交部的聲明中，明確提到會在「一中原則的界線內」（in line with the One-China principle）與台灣發展互利關係，顯然，立陶宛的聲明措辭所用的「原則」，與美國、歐盟等強調一中「政策」相較，更靠近中共的立場。

就這個角度來說，立陶宛政府雖然在理念上極力與台灣靠攏，但營造對中國大陸的轉圜空間也是斧鑿斑斑。不過話說回來，只要兩岸關係仍然在低谷擺盪，那不論台灣怎麼拓展外交，都可能有讓當地國違反「一個中國」的疑慮，若要解決「一中」心結，關鍵仍在兩岸關係。