秦城監獄裏的大佬｜張陽：架空軍委領導　文革後首位官宣自殺上將

如果張陽沒有選擇自殺，相信他也會如他的同僚——郭伯雄、周永康、薄熙來、令計劃等一樣，在秦城監獄度過餘生的大部分時間。

張陽於2017年11月自殺，成為近幾十年來唯一自殺的上將。他是文革之後，首位官方公布的自殺的解放軍上將，打破了中共40多年的記錄。其最後的職務是解放軍總政治部主任，是中共軍委委員和上將。



張陽也是中共十八大（以及之前）反腐運動中，「唯二」因為亡故沒有走上審判席，並進入秦城監獄服刑的高官。另一人是審判前病亡的中共軍委原副主席徐才厚。兩人的「關係密切」，命運也緊密相連。

2018年10月16日，中共中央軍委原委員、軍委政治工作部原主任張陽（右二）被開除黨籍。（VCG）

生命終止於66歲的張陽，工作履歷幾乎都在軍隊政工系統。1968年張陽進入軍部原駐地山西太原的解放軍63軍服役，從戰士到班長，再從指導員到教導員，然後政治處主任、團政委。一路走來，他從事的都是政治工作。

1951年8月出生於河北武強縣孫莊鄉北堤南村的張陽，勉強讀完小學後，寧願跟着母親下地幹農活，也不願再去學校「受煎熬」，只有小學文化，成為彼時張陽仕途的阻礙。因此，他也開啟了惡補學歷的模式，1991年10月先進入國防大學，後又坐進中央黨校的課堂。1996年，從中央黨校完成鍍金的張陽，仕途發生了改變。

這一年他從炮兵一師副政委的崗位上，調任隸屬原廣州軍區的陸軍第四十二集團軍163師政委，從西北進入東南沿海。1999年9月，張陽升任第四十二集團軍政治部主任，2001年1月晉升少將軍銜。2002年，升任第四十二集團軍政委。2004年12月，任廣州軍區政治部主任。2006年7月，晉升中將軍銜。2007年9月，任廣州軍區政治委員。

張陽作為「徐才厚的嫡系」，在徐才厚的幫襯下，僅用7年時間，就完成了從副軍職到正大軍區職的進階。2012年10月中共十八大後，61歲的張陽進入中央軍委，成為軍委委員及解放軍總政治部主任。2015年11月，軍改後任新組建的中央軍委政治工作部首任主任。

張陽被指與同樣因貪腐落馬的中共軍委原副主席徐才厚（右）關係密切。（VCG）

前國家主席劉少奇之子劉源談到軍中幾位大老虎時指出，張陽、房峰輝（中央軍委原參謀長）的問題，都是郭伯雄、徐才厚遺毒的一部分，當時牽連出來很多人。但張陽的問題比郭伯雄、徐才厚還嚴重，張陽涉案數額巨大，作為政治部主任，他「五毒俱全」。劉源表示：「對張陽的處置是天大的好事，表明我們有問題敢於去抓，敢於抓出來，不怕醜，不遮遮掩掩。」

2017年8月，張陽接受中共中央軍委的組織談話，調查核實其涉郭伯雄、徐才厚等案問題線索。官方通報顯示，經調查核實，張陽嚴重違紀違法，涉嫌行賄受賄、鉅額財產來源不明犯罪。經組織安排，張陽接受組織談話期間一直在家居住。2017年11月23日上午，張陽在家中自縊死亡。2017年11月28日，官媒新華社對外公布了張陽死亡的消息。

據稱，張陽的自縊，打亂了中共對案件的調查。對於張陽自殺的原因，有說法稱，是他意識到自己問題的嚴重性，也有說張陽希望以死保護其他關係密切的「人」。事後中共軍報狠批：以自殺手段逃避黨紀軍紀法律懲處，是自絕於黨、自絕於人民，無疑就是背叛。

張陽自殺背後，還牽扯着以郭伯雄、徐才厚為代表的一批腐敗的中共高級將領。據統計，自2012年以來，解放軍系統內，落馬的上將就有7人，包括副國級2人（郭伯雄、徐才厚），正大軍區級將領5人。實則在2015年3月，解放軍軍事科學院楊春長少將就直言「他們架空了軍委領導人」，這一句說話若有所指，亦體現當時不可謂不流行的觀點，間接解釋了軍改所提出的集權措施。