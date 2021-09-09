秦城監獄裏的大佬｜郭伯雄：郭家軍滿門貪腐　弱化軍委主席負責制

2015 年4月9日，中共高層決定對中央軍委原副主席郭伯雄進行組織調查，7月30日，中共正式對其開除黨籍，移送司法機關。檢舉罪名是利用職務便利，為他人職務晉升或調整提供幫助，直接和通過家人收受賄賂，數額特別巨大。



出生於陝西省的郭伯雄，19歲便入伍從軍，歷經41年曲折的軍旅生涯，2002年始，郭伯雄擔任中央軍委副主席，成為中國軍隊中名副其實的「二號人物」，並在這個位置上把持了11年之久，據內地《中國新聞周刊》報道，郭的兒子郭正鋼曾揚言「全軍幹部一半以上是我家提拔的」。

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郭伯雄在部隊高升以後，郭何兩家的人紛紛選擇參軍，不少被提拔重用。郭家最具代表的就是郭正鋼，45歲被提拔為浙江省軍區副政委，可惜在少將的位子上只待46天，就應聲落馬。

「郭家軍」裏還有幾位師級幹部：郭伯雄的小舅子何嘉傑現任某軍區副政委，是副軍級幹部，2015年1月剛剛晉升為少將；郭伯雄的四弟是最為當地人熟知的「郭家軍」成員，自從1992年郭伯雄升任第47軍長後，初中文化的郭伯權一路高升，從趙鎮鎮長，先後歷任禮泉縣城建局局長、禮泉縣縣長、渭南市副市長等職務，2013年2月被調到民政廳任廳長。老二郭伯禮的兒子郭正野，在蘭州軍區某紅軍師師任副師長；老五郭正營是軍企幹部身份，享受副師級待遇，他的兒子郭磊現在也是營級軍官。

據內地《財經》雜誌報道，郭伯雄的妻子何秀蓮是他腐敗軍團的核心角色，軍級以上幹部想升職一般通過何秀蓮運作。尤其是陝西籍或蘭州軍區的幹部，本來和郭伯雄搭不上界，都會想辦法認識何秀蓮。而何在收到錢後會告訴郭伯雄送錢者的訴求，如果郭伯雄明確告知不行，這錢就退回去了；如果郭伯雄默不作聲，這錢就收下了，當然事情也會給辦的。除了何秀蓮外，郭伯雄女兒和女婿也染指軍隊的部分採購生意。

2017年10月2日，中國央視首度公開郭伯雄受審畫面。（中國央視截圖）

2016年4月5日，中國人民解放軍軍事檢察院對郭伯雄涉嫌受賄犯罪案偵查終結，移送審查起訴。2016年7月25日，郭伯雄因受賄罪一審被判處無期徒刑，褫奪上將軍階。

至於其餘「罪狀」，官媒《人民日報》於2019年刊登中央軍委副主席許其亮的文章，題為《堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度》，其中在闡述「全面深入貫徹軍委主席負責制」時，許其亮提到，過去一個時期，郭伯雄、徐才厚擅權妄為、結黨營私，虛化弱化軍委主席負責制，給黨對軍隊的絕對領導造成極大危害，給軍隊建設造成巨大損失。