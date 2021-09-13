蔡英文「Taiwan Nation」的工具性與「中華民國」殊無二致

蔡英文政府主政下的「中華民國國慶」，要「舉國歡騰」總是一件困難的事，即將來到的民國110年雙十國慶也不例外。

中華民國110年度國慶籌備委員會於9月8日公布國慶主視覺「金陽雙十」設計理念，以及「民主大聯盟，世界加好友」主題，還特意強調「慶祝中華民國國慶」及「國旗」都會被展現在國慶慶典相關的紙袋、紀念品上。不過，面向國際以英文書寫的慶典主題「Taiwan National Day 2021」，還是引發相關討論。

反應最激烈的自然是國民黨人，對於終於不再抽象的雙十符碼，以及被清楚呈現的中華民國國名、國旗並不領情，反而質疑「Taiwan Nation」從何而來？並以蔡英文的名字大酸特酸，指她只敢「英文台獨」。

民進黨人也沒有示弱，反而發起「駐外代表處正名運動」，要求以「台北」為名的駐外代表處應一律改稱「台灣」，以形成國際認可台灣的風潮，進而順勢推動台灣外交部長吳釗燮近期頻頻透過外媒發聲的「讓台灣納入聯合國體系運動」。

中華民國第110年國慶主視覺「金陽雙十」，以英文書寫的慶典主題「Taiwan National Day 2021」，引發相關討論。（facebook@rocbirthday）

國民黨人的反應並不令人意外，原因無他，主要是因為蔡英文自2016年5月開始她的第一任台灣總統任期起，「中華民國」即被她本人及一眾民進黨人當成可以任意妝扮、塗抹的「小姑娘」，僅留軀殼任意加入各式各樣「獨素」。

最為人所知的首推未經由任何民主程序即橫柴入灶的「中華民國（台灣）」新國名，其次則是已成為賴清德另類標籤的「務實台獨工作者」，及確定其江湖地位的「台灣已是主權獨立的國家，現在名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣佈台灣獨立」，以及只想去除《中華民國憲法增修條文》前言「因應國家統一前」文字，藉以博取名聲的眾多民進黨立委修憲提案。

因為有了這些「教訓」，國民黨對於「國慶」是否呈現「原汁原味的中華民國」特別敏感，這也是今年國慶籌委會特意強調「中華民國國慶」、「國旗」會如實呈現的原因，卻還是忍不住耍「英招」，在英文名稱上讓「雙十節」變成「Taiwan National Day」，直接偷走屬於「Republic of China」的國慶。

台海局勢頗不穩，「台獨工作者」賴清德公開宣稱，台灣是主權獨立的國家，主權與中國互不隸屬。擁抱獨派，不見得對賴清德登大位有利。（中央社）

「獨派」本應是最支持台灣以「Taiwan Nation」面向國際、加入聯合國的那群人，意外的是，當民進黨立委個個起身捍衛「Taiwan Nation」，推動駐外機構正名以及入聯運動時，「獨派」沒有響應支持，「獨派」大老蔡丁貴日前一篇指責吳釗燮的「讓台灣加入聯合國體系」投書是「自欺欺人」，怒氣幾乎與國民黨反對「Taiwan Nation」怒氣相當。

原因無他，大概是因為「獨派」也體認到「台灣國」對蔡英文、民進黨人而言，其地位並沒有特別高尚，更直白的說，「台灣國」或「Taiwan Nation」的工具性與「中華民國」殊無二致，不過是蔡英文等人眼中另外一個可以因為自己需求而隨意塗抹的「小姑娘」。

2019年的中華民國國慶主視覺，抽象到幾乎認不出來「雙十」符碼。（facebook@rocbirthday）

然而，必須要追問的是，當「中華民國派」與「台灣國派」都逐漸認知到自己的政治信仰，在蔡英文、賴清德等「務實政治工作者」眼中，都只是因應自己需求決定何時可以出場的「小姑娘」，為何蔡英文及民進黨人還是屢屢施此故技卻無懼反撲？

答案顯然是仍然在民調居於多數，渴望「維持現狀」、自認為「不統、不獨」的中間選民。可笑的是，這些自認為「中間」的台灣人，冷眼看着蔡英文及民進黨人忽焉拿着「國旗」唱着國歌、忽焉「Taiwan Nation」、駐外處應正名的妝扮着基本性質完全不同的兩個「小姑娘」，卻渾然不覺決定其出場時機的其實是北京與華盛頓。

2019年、2020年「中華民國國慶」的「雙十」符碼抽象到幾乎不成樣子，彼時正是特朗普（Donald Trump）抗中最熾、挺台最盛的時候，今年變成清晰可見的「金陽雙十」，強調「中華民國」、「國旗」都不會少，誰消誰漲的情勢已相當清楚，苟且不前的「現狀」，究竟還能維持多久？自認「中間、中立」的台灣人，究竟何時才能將頭從深埋的沙中抬起來？