繼菠蘿後蓮霧再被「封殺」　中秋節前夕農產品禁令看兩岸關係

中國大陸海關總署於9月19日發出通知，宣佈自9月20日起暫停台灣番荔枝（台灣稱釋迦）及蓮霧輸入中國大陸。該署動植物檢疫司表示，自2021年以來，多次從台灣輸入大陸的番荔枝和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），為防範植物疫情風險，依據有關法律法規和標準，決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝和蓮霧輸入大陸。



據台灣農委會的統計數據顯示，番荔枝和蓮霧的外銷地都是以中國大陸和香港為主，匯兌台灣農民產生嚴響。此外，以往中秋節強調「團園」，兩岸時常會舉辦系列聯繫兩岸民眾情感的活動，這次禁令在中秋節前夕，可以看出兩岸關係轉變。



事實上，這項通知非中國大陸今（2021）年首次對台灣水果產品發出的禁令，早在農曆年後，大陸官方就宣佈自3月1日起暫停進口台灣菠蘿。國台辦當時還發出新聞稿表示，因多次從進口菠蘿中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常措施。

蔡英文、高雄市長陳其邁（左）與台農委會主委陳吉仲於2021年2月28日，共同在高雄召開記者會表態支持台灣菠蘿，批評大陸停止進口台灣菠蘿不合理。（台灣總統府供圖）

當然，對於大陸官方的理由，台灣方面相關主管機關如農委會等，也拿出數據反駁；執政的民進黨則呼籲台灣社會，必須認知到中國大陸利用農產品外銷作為政治威脅的手段，同時喊話台灣民眾用行動支持台灣菠蘿，通過購買台灣菠蘿，以團結守護台灣農業。

另一方面，除了希望台灣民眾多買菠蘿協助農民共度難關外，蔡英文政府官員及各縣市地方首長爭相投入推廣菠蘿的行列；包括美國在台協會（AIT）及加拿大、日本等駐台辦事處亦以各種方式表態支持台產菠蘿。

甚至，美媒《彭博社》（Bloomberg）稍晚還報道稱，日本已成為台灣菠蘿最大的出口國。彭博社表示，這證明中國大陸事與願違、對台鳳梨禁令失效。但據此前《多維新聞》的分析與報道，在2021年前6個月，台灣菠蘿產品出口合計出口27,000噸、3,437萬美元，相較2020年跌了三成、與疫情前的2019年相比，更是跌了四成。

也因此，雖然菠蘿對日本出口增長，但總體而言，台灣菠蘿出口銷量反倒下跌。換言之，至今日本與其他地區銷量的增長，仍無法填補大陸市場的額度，而這個總量的數字，無疑是部分媒體、更不用說蔡英文政府始終不願對台灣社會「表白」之處。

如今，台灣釋迦與蓮霧又將遭遇與菠蘿相同之命運，但根據台灣農委會的統計數據顯示，光是2021年1月至8月，台灣外銷的釋迦共計15,485噸，中國大陸與香港就佔了15,427噸，是台灣釋迦最主要出口的地方；蓮霧外銷總計2,335噸，輸入大陸及香港就佔了2,326噸，佔比同樣高得嚇人。對此次禁令，蔡英文政府或許得仿效上次菠蘿的例子：推出「吃播」服務、呼籲台灣民眾幫忙購買相關農產品，會請求「理念相近」國家幫幫台灣解決燃眉之急。

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一切的關鍵仍在於兩岸關係之上。對北京來說，看準了自身是諸多台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡英文政府能夠早日改弦易轍；然而，對台灣而言，北京一次次的禁令，雖然都有科學數字佐證，但兩岸早已沒有互信，大陸不相信台灣公布的，反之亦然，反而更增添台灣社會對中國大陸的不滿，也強化蔡英文政府繼續倚美倚日的信念。



但是，受傷最深的，就是那些辛苦栽種農作物的基層農民以及無辜的水果，成為被兩岸摩擦下的犧牲者。在中秋節這個往年會有兩岸互傳祝福語的節慶的這道禁令，也應證兩岸關係緊張的現實，菠蘿、番荔枝和蓮霧後，難保不會再有其它農產品未來被「點名封殺」。