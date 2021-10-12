環時稱台灣對外行賄兼輸送利益　台外交部譴責「捏造假新聞」

10月11日，大陸官媒體《環球時報》報道，台灣政府長期賄賂索馬里蘭政府高層，台灣「國際合作發展基金會」與索馬里蘭資訊與通信技術部合作的「電子化政府計劃」、「索馬里蘭創新園區」等項目，都存在不可告人的利益輸送。



而台灣不僅長期向索馬里蘭有關政客及家族提供鉅額賄賂，《環球時報》同篇報道亦揭露美台關係中的「金流輸送」。

其引用美國媒體《美國瞭望》（The American Prospect）日前刊登文章稱，「台灣駐美經濟文化代表處」（TECRO）每年向美「布魯金斯學會」、「美國進步中心」、「新美國安全中心」、「戰略與國際研究中心」、「哈德遜研究所」5家智庫暗中提供金錢。僅2019年，上述機構便各自從台灣獲得5萬到50萬美元不等的贊助金額，機構及其研究人員發表鼓吹美對台軍售、與台洽簽經貿協議、提升美台關係等文章時，也未按「利益衝突政策」，自我揭露台灣的提供資金情況。

對此報道，台外交部發言人歐江安於11日表示，《環球時報》刊登有關索馬里蘭、美台關係的報道，全篇憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣。「對中國官方媒體散布假新聞，外交部予以嚴厲譴責，並呼籲各界予以唾棄。」

台灣近年大力拉攏索馬里蘭 雙方現已互設代表處（點擊大圖瀏覽）：

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歐江安指出，「台灣與索馬里蘭索自2020年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計劃，展開多元且深入的合作」。所有合作計劃公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，歐江安指出，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對美台關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計劃。這些計劃均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由。這些合作計劃均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與了解。