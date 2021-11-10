中共十九屆六中全會召開地：京西賓館

為期四天的中共第十九屆六中全會11月8日在北京拉開帷幕。超過兩百名的中共中央委員和一百多名候補委員齊聚京西賓館。

在中共全國黨代會、中國全國兩會幾乎都是在人民大會堂舉行的情況之下，外表低調、氛圍神秘的京西賓館卻被認為是中共高層真正作出幕後決策的地方。



「從未泄密」的中共政治會場

位於北京市西長安街沿線（復興路）南側、天安門以西約8公里處的京西賓館，由解放軍總部直接控制，只有門牌號，沒有招牌。在釣魚島國賓館和人民大會堂對外開放後，京西賓館是中國唯一不對外營業的大型內部賓館。中共黨、政、軍許多重量級會議之所以在此召開，除了京西賓館的安全保衛工作嚴密，甚至至今無官方網站，內部無網絡以外，還有一個重要原因，就是京西賓館原本就是為會議接待而設計，會議室特別多。

京西賓館每年至少接待200場次的會議，幾乎天天有會。原則上優先安排中共中央的會議，其次是中國國務院會議和軍隊會議。京西賓館的會議樓是蘇聯風格建築，每一層都有數十間大小不同的會議室，長長的過道鋪着厚厚的紅地毯，過往的人大多保持安靜。

京西賓館被認為是「最安全的賓館」。據說它的管理與保衛工作與中南海、人民大會堂和釣魚台同等級別。正因如此，京西賓館也是眾所周知北京最難進的賓館。身份證、工作證都不管用，須有會議通知才行，並且要會務組來人接才進得去。因此該地被稱為中共從未泄密、最安全的「政治會場之冠」。

2015年3月2日，準備參加中國全國兩會的代表團駐地京西賓館安保嚴密。（視覺中國）

2001年美國「9・11」事件發生後，京西賓館進行了一次重大重裝，安裝了安全技術防範系統、防衝擊路障和兩套X光安檢機。除大廳門口的安全檢查裝置，各會議室還專門配備一系列保密設施，有的高級別保密會議室外有專門的手機儲存櫃，會議室能夠屏蔽無線電信號，保證會議內容絕對不會外泄。

京西賓館還在公共場所、首層大廳、主要出入口和周界共裝配了123個攝像頭。重大會議期間，保衛部門會制訂警衛方案，部署警力，在重要部位、重要現場實行幹部定崗定位，嚴格門衛、驗證和會客制度。此外，賓館還建成集執勤監視、防護攔阻、自衛反擊、通信報警和執勤管理5大系統為一體的執勤設施體系。

中共十八大後 事關改革的幾次關鍵性會議

中共十八大後，掀開中共軍隊改革帷幕的中央軍委改革工作會議，就是在京西賓館召開。2015年11月24日，中共中央軍委主席習近平和200多名軍、地高級官員來到京西賓館，「共謀深化國防和軍隊改革大計」。會議期間習近平的公開講話，被認為標誌着軍隊改革的終極拍板。

而在此之前的2014年9月22日，習近平曾在京西賓館接見全軍參謀長會議代表，對他們強調，「面對國家安全新形勢和軍事鬥爭準備新要求，必須努力建設聽黨指揮、善謀打仗的新型司令機關，推動軍事工作創新發展，不斷增強組織指揮部隊打贏訊息化局部戰爭能力。」此次會議之後的2015年12月上旬，據稱中共還在京西賓館低調召開過一次中央軍委擴大會議。

此外，出台中共多項改革文件的中全會，亦多次在京西賓館召開。中共十八屆三中全會2013年11月9日至12日在北京京西賓館召開，會議通過了成立兩大權力機構「國家安全委員會」和「深化改革領導小組」的決定，審議通過《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，向全黨全國發出了全面深化改革的總動員令，文件就經濟、政治、文化、社會、生態文明、國防和軍隊六個方面作出了改革部署。

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2014年10月23日，中共十八屆四中全會在京西賓館落下帷幕。審議通過了《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》。此外，該次會議決定撤銷已經落馬的石油系統「大老虎」蔣潔敏、公安部副部長李東生和解放軍成都軍區副司令員楊金山三人的中共中央委員資格。而曾掌控公安、武警、司法系統的中共前政法委書記周永康也於同年7月被立案調查。

2019年中共十九屆四中全會於10月28日至31日召開，有消息稱，會議期間時任重慶市委副書記任學鋒在京西賓館跳樓身亡，四中全會閉幕式因此從京西賓館移至北京大會堂。中共十九屆五中全會2020年10月26至29日在京西賓館召開，會議的主要議程是，討論中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。

見證中共歷次危機的關鍵地點

2018年11月13日，「偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽」在北京國家博物館開幕，在其第三展區「關鍵抉擇——黨中央推進改革開放的戰略擘畫」，一張以京西賓館為背景的照片引人注目。1978年，決定中國命運轉折的十一屆三中全會在京西賓館三樓第一會議室召開，被視為歷史關鍵一刻的那張鄧小平和陳雲微笑着坐在一起的黑白照片就是在此拍攝。直到現在，當時開會的三層第一會議室裏，從椅子到茶杯，依然「保持原樣」，在歷次翻修中都「修舊如舊」。

1978年12月召開的中共十一屆三中全會，是中共歷史上具有深遠意義的轉折。鄧小平和陳雲是會上舉足輕重的人物。（視覺中國）

實際上，在中共十一屆三中全會召開前，中共曾開了一個長達36天的中央工作會，地點也是京西賓館。對於京西賓館來說，它見證的決定中共和中國命運轉折的歷史瞬間不止這些。

文化大革命爆發後，「大鳴、大放、大辯論、大字報」的「四大」一度向軍隊蔓延，1967年1月19日中共軍隊高層在京西賓館召開軍委擴大的碰頭會，反對在軍隊搞「四大」，葉劍英、徐向前、聶榮臻等軍隊高級領導幹部同中央文革小組的江青、陳伯達等發生了激烈的爭論，並且拍了桌子，這就是著名的「大鬧京西賓館事件」。也正是在這樣的背景下，京西賓館在文革初期才能成為中共一大批老幹部躲避衝擊的藏身之處。

1979年8月，中共對林彪集團和江青集團的審判工作會議也在京西賓館召開。而賓館的許多房間，又曾是作為中共軍隊第一代主要領導人林彪以及其妻子葉群等人經常出入的地方。有說法稱，1971年9月13日，林彪試圖逃出中國前數小時前，曾與當時的解放軍副總參謀長兼空軍司令員吳法憲、另外一位副總參謀長兼總後勤部部長邱會作在京西賓館裏進行密謀。

不過這個說法被吳法憲否認，《吳法憲回憶錄》記述吳最後一次見林彪是1971年初，周恩來帶他們去北戴河向林匯報批陳整風，離九一三事件還有半年多。1980年對吳法憲公審時，公訴方也沒有舉證京西賓館密謀一事。

2000年12月，時任中共中央軍委主席江澤民（左）與軍委委員王瑞林在京西賓館。（中國軍網）

1989年6月23日至24日，1989年六四事件發生不到三周後，中共中央委員會在京西賓館召開十三屆四中全會，稱中共中央已經取得了制止動亂和平息反革命暴亂的決定性勝利，並確立了以江澤民為核心的中共第三代領導集體。

在此之後的2006年10月和2007年10月，中共先後在京西賓館召開十六屆六中、七中全會，分別審議通過《中共中央關於構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》及《中國共產黨章程（修正案）》，十六屆六中全會還確認了對已經落馬的上海原市委書記陳良宇、青島原市委書記杜世成開除黨籍的處分。巧合的是，十六屆六中全會之前4年，上海市援建京西賓館西樓和餐廳加固改造工程中，陳良宇擔任賓館加固工程領導小組組長。

十六屆七中全會後5年，2012年11月1日，中共高層在京西賓館召開十七屆七中全會閉門會議，議程涉及權力交接的人事安排、政策方向、及開除前除政治局委員薄熙來及劉志軍的中共黨籍等。與此同時，中共十八大新聞網站開通。

如今，正在京西賓館召開的中共十九屆六中全會，會議期間，習近平將代表中共中央政治局向全會做工作報告，並就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作說明。這項決議被通過幾無懸念。中共官媒稱，決議將回答兩個重要問題，一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。