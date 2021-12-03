中共政壇主動投案頻繁出現　是什麼震懾了貪腐官員？

中紀委11月29日發布消息，江西省人大常委會副主任龔建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受審查調查。有媒體統計發現，自從十九大以來，中共政壇已經有十名主動投案的貪腐「老虎」——副省部級（包含）及以上官員。

除龔建華外，另外9人分別是：2021年8月23日主動投案的遼寧省政協原副主席薛恆；2021年7月8日的北京師範大學黨委原書記劉川生；2021年6月2日的青海省人民檢察院檢察長蒙永山；2020年10月24日的江蘇省政法委書記王立科；2020年9月6日的青海省副省長文國棟；2019年5月19日的中華全國供銷合作總社理事會主任劉士余；2019年5月9日的雲南省委原書記秦光榮；2018年8月17日的河南省人大常委會副主任王鐵；2018年7月31日的河北省政協原副主席艾文禮。

在十九大之前，中共政壇很少有官員、尤其是副省部級官員自首情況發生。那麼為什麼從十九大至今大約四年時間，就有至少十名副省部級官員自首？原因不外乎以下幾點。

首先，是中共高層直接推動的高壓反腐，給了貪腐官員極大的心理壓力。從中共十八大開始，中南海高層掀起的反腐風暴，諸如周永康、徐才厚以及郭伯雄這樣剛退休不久的中共中央政治局常委和中共軍委副主席的落馬，對中共官員形成了極大的震懾心裏。中共十八大后王岐山擔任中紀委書記的五年中，政壇悄然流行的「寧見閻王，不見老王」，從側面反映了反腐風暴對政壇官員帶來的心理壓力。

2021年6月28日，中共舉行百年黨慶活動第二場新聞發布會，中紀委副書記肖培在會上表示，中共十八大以來紀檢監察機關共立案審查案件385萬宗，查處408.9萬人，其中省部級以上官員392人。中共官方消息指「反腐鬥爭壓倒性勝利」。

近年投案自首的部分副省部級官員一覽：

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第二，中紀委放開社會監督入口，打開了民間監督通道。中共十八大之後不久，中紀委就公布了社會監督舉報流程。這份流程羅列了當時的中紀委監察部受理信訪舉報範圍、辦理信訪舉報的基本流程，也明確了檢舉、控告人的權利和義務。舉報方式精確到郵政編碼，來電不忘標明區號；來信來訪給地址、來電給電話、網上舉報給網址。現實中所存在的舉報方式，中紀委監察部都在網站上提供了方式方法。

第三，是大數據在中國的發展以及越來越多的實際應用，自然也會推動其在反腐領域的應用。據官方消息，中共十九大之後，中共紀檢系統建設起大數據平台。不僅是諸如房產，存款流向等行為一目瞭然，越來越多從前不易發現的「微」腐敗行為，因為大數據系統的建立也無處遁形。比如是否「公車私用」，資金批發是否到位等。

第四，是中共高層近兩年推行的倒查機制，讓有舊「案」在身的官員也無所遁形。比如內蒙古自治區2020年開始的「倒查20年涉煤腐敗」專項行動；2021年開始的「全國政法隊伍教育整頓」，16個督導組分赴各地方，推動「違法犯罪問責倒查機制」；中共中央辦公廳和中國國務院辦公廳5月20日聯合發布《關於常態化開展掃黑除惡鬥爭鞏固專項鬥爭成果的意見》，該文件中有「推動建立健全黑惡勢力違法犯罪問責倒查機制」等表述。

雖然中共十九大之後，很難再有周永康，令計劃、徐才厚如此高級別官員落馬給政壇貪腐行為帶了心理震撼，但是多種反腐手段近乎全角度覆蓋，以及正在推行的倒查機制，極大擠壓了貪腐官員以前可以存在的僥倖心理。這些，或許是近年涉嫌貪腐官員自首的最主要因素。