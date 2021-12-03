執政的廢物諧星　家暴的台獨文青

過去一周，台灣新聞充斥政治鬧劇與慘劇。雖是並不令人意外，但此次程度卻顯然突破天際。

首先，是以「歌手」自居的台衛福部長陳時中。繼11月上旬被爆出長達46秒的影片，暴露其曾在2020年6月「防疫新生活」期間飲宴高歌後，陳時中於11月27日宣佈「暫時先封麥（咪）一陣子」，並坦言過去影片遭人移花接木，「心情確有受影響」。然而面對記者詢問「何時再唱」，陳時中笑着補充，「看看心情和氣氛，不是說以後都不唱了」。如此「委曲求全」，彷彿衛福部長不過是其兼職，「豪邁高歌」才是本業。

其二，是此前被批「何不食肉糜」的台內政部長徐國勇。近期台灣島內治安事件頻傳，徐國勇於11月22日的全台掃黑專案記者會上表示，未來警方若查獲民眾車內有球棒，將註記於警政系統。此言一出，迅即引發了軒然大波。雖說徐國勇事後於Facebook解釋，「有前科者才需註記」，仍被廣大網友質疑，此舉不僅幫助不大，還會徒增基層員警負擔。徐國勇顯然是脱離治安現實過久，才會提出這般領先全球的「球棒實名制」。

其三，是為了美國萊豬「護航無底線」的台農委會主委陳吉仲。12月18日，台灣即將舉行包括反萊豬進口在內的四項公投，眼下正是藍綠兩黨的動員高峰。陳吉仲乃於11月23日受訪時表示，「萊克多巴胺是就是很簡單的產品，就是飼料的添加物」、「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。如此自踐專業，同樣招致了廣泛批評，但追隨者依舊擁護不渝。

台灣行政院農委會主委陳吉仲。（中央社）

最後，是11月30日曝光的民進黨立委高嘉瑜家暴事件，其遭身為綠營網軍的男友林秉樞毆打，並被林以私密影片脅迫多時，直到有媒體獨家報道此事，其才鼓起勇氣至警局提告，卻遭遇了綠營冷遇與暗中圍剿。

從陳時中等「政壇三寶」，到高嘉瑜遭「綠營中人」施暴，台灣政界當權者的道德墮落一覽無遺。

諧星何以遍地開花

首先，陳時中、徐國勇、陳吉仲等身居高位，卻成日除了護航執政團隊、獻媚當權高層外，便在務實治理上無所用心，甚至屢出「金句」也不以為恥，是為當權台獨第一人格，堪稱「廢物諧星」。其中，「廢物」與「諧星」互為表裏，前者乃其治理身分，後者則是政治角色。

以陳時中為例，其身為台衛福部長、防疫指揮官，本應苦民所苦、人飢己飢，卻趁疫下亂局搜刮政治聲量，佈局市長選舉，一心向上攀爬。2020年2月12日，面對陸配子女「小明」因疫不能歸台等話題，其不務實規劃相關安排便罷，還口出「自己選擇的國籍，自己就要承擔」等惡言，將人道話題用以炒作「抗中保台」，服務蔡英文執政下的民粹敍事；2021年2月，面對世界各國逐漸解封，台灣疫苗覆蓋率卻全球倒數，陳時中又在面對立委吳斯懷質詢「我們怎麼跟得上」時，脱口而出「應該是說世界怎麼跟得上台灣」。而後果不其然，台灣爆發了慘烈疫情，800多人因此殞命。

國民黨台北市議員徐巧芯留言狠酸蔡英文，死亡人數是等不及「校正回歸」的。（Facebook＠蔡英文）

然而經過此般打擊，陳時中廢物本質依舊，諧星舉動倒是愈發強烈。

6月上旬起，台灣首創「校正回歸」做法，將每日確診數字打折計算，可謂只求「數據好看」、不惜自欺欺人。陳時中則以自己的醫學背景為之保駕護航，不僅每日記者會面上不改色報着兩套數據，更在面對外界質疑時大言不慚，稱此乃「專業醫學操作」、「各國都有」。

9月22日，民進黨立委高嘉瑜質疑，美國僅認可莫德納、BNT（復必泰/輝瑞）、嬌生（強生）等三款疫苗，台產高端疫苗接種者恐將無法出國，陳時中竟回應「世界也不是只有美國」。而後台灣政府開放接種高端、欲赴美者「加打兩劑」，遭質疑「打四劑是否有安全疑慮」時，陳時中又表示「我沒有辦法負責」。

如此荒謬官員，毫無治理意願，整日只為高層吮癰舐痔，卻遍佈民進黨政府各部門，甚至高居首長之位。究其原因，仍是廢物與諧星屬性分配得「恰到好處」。首先，不論是陳吉仲、陳時中或徐國勇，其廢物本色皆僅止於執政，論及效忠、體察上意，其即便不是一等高人，也堪稱箇中翹楚；而諧星則是其「有能」的另一體現，三人皆能在面對外界指責時強詞奪理，也能在護航執政團隊時拋下操守、恬不知恥。

歸根結柢，此類政客執政不為治理、甚至也無關踐行台獨理念，其心之所向僅存結黨營私的權錢慾念。故不需專業官僚、也無意仰仗外交人才，而是彙集了諸如陳時中這般廢物諧星，用造神運動博取選票，以厚如銅牆的臉皮慣性詐欺，即便鑄下大錯，也是雙手一攤，「我無法負責」，搞笑至極。

中廣董事長趙少康8月12日晚間在Facebook（facebook）發文，抨擊台衛福部長陳時中就是「3+11」（放寬航空公司機組員健康管理）破口的罪魁禍首。 （facebook @ 趙少康）

台獨家暴的隱喻

而支撐這套系統運作的，尚有當權台獨的第二人格：「家暴文青」。細究高嘉瑜家暴案當事人林秉樞，其與陳時中等人類似，乃是兩重角色的複雜集合體：言必稱左翼價值的台獨文青、以暴力宰制他人的控制狂。

如此組合，折射出其在民進黨系統內的政治角色：以「專欄作家」身分活躍於綠營交友圈，甚至與多位政要交好，Facebook上滿是光鮮亮麗的合照；然在多篇無病呻吟、辭不達意的評論外，其真實身分乃手握鍵盤與帳號，翻手為雲、覆手為雨，攪動無數政治風向，不僅高嘉瑜公開表示「親眼看過林秉樞操作網軍」，就連林秉樞施加脅迫時，也是語出「若不聽話就用網軍搞死你」。

如此狀態，恰為台灣政治的墮落寫照。回顧林秉樞出身，其非世家大族，也無固定職業，更是毆打父母被法律處分、恐嚇前科不絕如縷的社會邊緣人，卻能悠閒就讀博士班，甚至以高檔飯店為日常居所，關鍵便是進入了網軍產業鏈。

暢遊在骯髒錢權交易中，林秉樞享受着匿名摧毀他人的快感，年紀輕輕便坐擁高薪、財富自由，不時炫耀與上流政要同框的虛榮，揮霍自己下流慾望的權力幻夢，誘騙並控制了高嘉瑜這般黨內知名「美女民代」，由一躍成為人生勝利組。若非此次醜聞遭媒體泄露，其恐怕仍要持續這段慾望狂飆，且會是無數「有志一同者」榜樣。

民進黨籍立委高嘉瑜就施打高端疫苗者能否入境美國的問題，質詢台衛福部長陳時中時，得到後者「世界不是隻有美國」的答覆。（截圖自Youtube國會頻道）

就現實而言，林秉樞既是支撐陳時中等廢物諧星的影子，也是政壇酒囊飯袋對台灣施暴的隱喻。在台灣人民潛意識深處，其未必不知此類政客盡是廢物，也或許對其諧星表現不以為然，但眼下國民黨等在野黨孱弱不堪、綠營網軍四處橫行、台獨民族主義高漲、去中國化已成認同定局，其他勢力皆無法與民進黨相抗。

如此結構，催生了令人無奈的政治家暴劇：道德墮落的政治台獨化身獨裁者，民眾卻慣於寬容原諒，畢竟「抗中保台」的敘事過於誘人、血腥的暴力打壓又是如此疼痛，扭曲環境導致支持者自願放棄思考，異見者則被迫噤聲不語。作踐人民發展的暴力執政持續上演，卻無人敢聲張、也沒人能逃離這般壓迫體系。

直至此刻，針對高嘉瑜的網路攻擊仍是不絕如縷，只不過風向從一開始指責高嘉瑜滿嘴謊言、誇大傷勢，變成了「林秉樞是中共滲透民進黨的域外勢力」、「高嘉瑜也是中共同路人」等，民進黨黨團甚至不願與高嘉瑜一同召開記者會，原因除了高嘉瑜時常批評錯誤政策外，想必也是心疼投資已久的網軍就此斷線，正為泡水挹注而哀傷。

高嘉瑜家暴案，既暴露陳時中等廢物諧星賴以執政的骯髒結構，亦是對台灣選民承受「政治家暴」的悲慘吹哨。然而人們又總是健忘心軟，其只見鼻青臉腫的高嘉瑜，不見形銷骨立的台灣與自己。