公投「關原之戰」打響　但台灣等不到德川家康

1600年10月21日，日本爆發關原之戰，由德川家康帶領的7萬東軍，對上石田三成號召的8萬西軍。

雙方對峙始於清晨，西軍始終略佔上風。在戰場外圍，大谷吉繼與宇喜多秀家協力合作，夾擊福島正則、藤堂高虎兩支側翼；小西行長則在天滿山與織田有樂、古田重勝、寺澤廣高、金森長近展開混戰。西軍的主力軍部隊亦持續推進，雖說石田三成孤軍對上黑田長政、細川忠興與加藤嘉明，於兵力上略遜一籌，卻終因戰術與鐵炮使用得宜，而能獲取戰場優勢。

然當石田隊、小西隊、大谷隊和宇喜多隊點燃狼煙，通知所有西軍發動總攻，情勢便起了變化。首先，隸屬西軍的毛利氏家臣吉川廣家，早在戰前便與德川家康達成密約，約定以保全毛利領地為條件，於戰中牽制西軍進攻。最終毛利秀元、長宗我部盛親、長束正家等部皆遭吉川封鎖，難以響應西軍總攻。

第二，隸屬西軍的小早川秀秋亦為東軍內應。雖說其眼見西軍初佔上風，一度猶疑不決，既無視石田三成的參戰要求，也不公開助力東軍，卻終在德川家康的炮火恫嚇下，正式倒戈進攻大谷部隊。如此舉動，直接誘發了赤座直保、小川祐忠、朽木元綱、脇坂安治四位西軍將領的共同叛變，大谷吉繼不堪圍毆，乃於全軍覆滅後切腹自盡。

江户幕府的始創者德川家康。（維基百科公有領域）

如此劇變傳遍戰地，瓦解了西軍士氣，不僅小西行長部隊崩潰敗逃，宇喜多秀家也接續撤退，就連石田三成亦遁往北陸，關原之戰遂於一天內揭曉勝負。戰後家康躋身霸主之位，於1603年創立德川幕府，並在1614年到1615年間攻佔大坂城，屠戮豐臣一族，德川幕府自此創建長達250年的穩定統治。

而在如今台灣，也正於公投倒數的動員下，醖釀類似氛圍，只不過結局註定不是德川盛世，而是持續的衰朽亂局。

國民黨的「西軍宿命」

回顧四大公投案，國民黨實際提出的，僅有「反對萊豬進口」、「公投綁大選」兩項，其餘「核四啟封商轉發電」、「第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域」，分別由黃士修、潘忠政兩位民間人士發起。如此提案結構，折射了國民黨的色厲膽薄，即若無顯著民意支援，其絕不敢冒天下之大不韙、大刀闊斧提出自主議程。

以關乎台灣能源政策的核四議題為例，不僅國民黨部分執政縣市首長立場消極，表態反對啟封商轉，就連黨主席朱立倫也唯恐烈火燒身，在受訪中表示「國民黨當然希望四個都同意」，不過「只有反萊豬、恢復公投綁大選兩案，才是我們黨的案」，「重啟核四等公投非國民黨所提」，但「國民黨會尊重，也會予以協助」。

民進黨11月3日晚間在台灣新北市土城區延和廣場舉辦「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，台行政院長蘇貞昌（後左）登台演講，受到支持者熱烈歡迎。（中央社）

由現實視角觀之，朱立倫所言不虛，國民黨確實只敢在萊豬議題上奮勇向前，關鍵便是民怨沖天、堪為遮蔽。然而今時不同往日，這場公投已非純然的政策之爭，而是決定藍綠版圖的政治對壘，恰似當年關原之戰般，是為豐臣與德川兩家的宿命決戰。

在民進黨這一方，四大公投案成立之初，恰為疫情流竄時節，隨後再遇跳電、缺水、疫苗荒等治理危機，無疑是在士氣最低時，又遭在野勢力萬箭穿心。根據2021年10月26日台灣民意基金會數據，四大公投案皆為同意壓倒不同意，反萊豬進口有68.1%同意、25.7%反對，公投綁大選的正反民意分別為57.4%、37.2%，珍愛藻礁為47.7%、29.6%，就連爭議最大的核四商轉也是46.7%對上41.7%。

見此境況，民進黨嗅到了2008年大敗的血腥味，開始了全黨總動員，將公投之戰上升到總統大選層級，不僅全台綠營執政縣市頻繁宣講，蔡英文、蘇貞昌、賴清德更是親赴前線，各政府部會亦耗費公帑購買廣告、出動網軍，全然不顧「行政中立」四字高懸於頂。但這並非終點，甚至只配稱作「前菜」，民進黨的後續操作才真正令人瞠目結舌。

台行政院長蘇貞昌（左五）10月31日出席民進黨屏東場「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（民進黨供圖）

面對最易攻破的核四議題，民進黨將其與三接工程「戰略綁定」，持續循環輸出「核四等於核災」、「不蓋三接會缺電」等謬論，雖說荒唐無稽，卻精準挾持了民眾恐懼缺電的心理，成功侵蝕公投四案的半壁江山；至於最艱難的「反萊豬進口」案，民進黨劍走偏鋒，主打「反萊豬等於反美豬」、「美台關係將受衝擊」等外交恐嚇話術，甚至不惜使出詐欺伎倆，出動地方樁腳（在基層為候選人固樁拉票的工作人員，多為地方頭人），對中南部高齡選民宣傳「反對萊豬進口就要投不同意」，以致諸多中南部選民在尚未清楚公投內文的迷糊下，就已被偷渡植入「四個不同意」的堅定意志。

以上種種操作，堪稱無恥下流，卻註定能在選舉政治中發揮成效。反觀國民黨，似乎從始至終都在狀況外，烽火當前，卻還忙着爭論「戰場沒有鎖定清楚」。面對艱難的核四商轉案，多數藍營政要恰似毛利氏家臣吉川廣家，眼中僅有自身勢力與地盤，在國民黨點燃西軍總攻的狼煙後，選擇了按兵不動、甚至相互牽制；就連在最具民意基礎的反對萊豬進口議題上，都不乏小早川秀秋這般臨陣倒戈貨色，跟着民進黨起舞「美台經貿談判將受影響」、「我在美國留學時，也吃過很多萊豬」，甚至語出「國民黨就是要借公投反映民意，做球給民進黨去談判」，彷彿這只是場兩黨親密合作的政治愛情劇。

迎戰年底台灣公投案，民進黨10月30日由蔡英文（左三）、蘇貞昌（左二）領軍，在桃園市舉辦首場公投說明會，呼籲民眾投不同意票。（中央社）

往復之間，藍營終將一手好牌打得稀爛。根據台媒《ETtoday新聞雲》在12月8日公布的最新民調，反對核四商轉的民意高達48.6%，同意僅有45.3%；其餘三案雖尚未被超車，卻也正在縮小差距，尤其是公投綁大選與珍愛藻礁，同意分別只領先不同意3.3%與5%，或也將在未來一周陸續翻盤。當國民黨眾人忙着劃分地盤、背刺同志，民進黨的「歪理硬說」顯然正當發酵，且如火如荼、勢不可擋。

一潰千里後亂世將至

平心而論，以公投決定政策本就荒謬，尤其是核能這般高專業議題，本就不該訴諸民粹博弈。但對當今台灣政壇而言，「公投」具有更高層次的政治意義，那便是動員選票、鞏固政治信仰，放縱意識形態的弱肉強食，好替未來大選屯兵積糧，即便犧牲決策專業、挑起社會對立，亦在所不惜。

蔡英文12月4日晚間在「辣台派開講」鼓吹四個公投投下不同意場合，面對支持者時稱「我們的國產疫苗不僅保護了更多人，也向國際展現出台灣的防疫能力」。她還詢問大家「現場有人跟我一樣打我們的國產疫苗嗎？請舉手。不錯喔，你們畢竟是死忠的。」（中央社）

在此脈絡下，一盤散沙的國民黨註定要步上「西軍宿命」，遭治理零分、動員滿分的民進黨毒打在地，所謂「四個同意」，幾乎打從一開始便缺乏貫徹底氣，恰似關原之戰中折戟的西軍戰旗。

雖說以最新民調觀之，反萊豬進口應能安全過關，國民黨卻依舊難離艱困險境。首先，公投四案未能全壘打，已證明國民黨充其量是支孱弱的在野勢力，距離重返執政仍有大段距離。公投成案至今，民進黨經歷了防疫失敗、高端疫苗炒股風暴、陳時中飲宴醜聞等負面衝擊，渾身盡是迸裂傷口，卻始終未遭國民黨迎頭痛擊、以替公投汲取政治聲量。就連11月30日高嘉瑜家暴事件發酵後，《ETtoday新聞雲》採集12月1日與2日民調，四案結果都未因這般醜聞扭轉，不僅反對核四商轉民意持續勝出，其餘三案差距也相對縮小，可見民眾立場大致穩固，難再劇烈偏移。

要而論之，此次公投動員，初期高唱藍綠決戰主旋律，後期卻因民進黨卯足全力、國民黨漫不經心，落入了綠營掌握主動的弔詭中：只要民進黨管控負面新聞，增加宣傳力道，就能影響民意消長，正如關原之戰的東軍，在待到西軍內亂後，大舉推進即可扭轉戰局。

國民黨立委蔣萬安（中）發起「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動，首場11月4日傍晚在捷運南京復興站旁登場，親上街頭與民眾溝通。（中央社）

眼下距離12月18日公投尚有一周，如若結果出爐，國民黨僅於核四商轉一案失守，雖說短期內重返執政不易，卻應能以在野身份，於民進黨陰影下生存一段時間，恰似1600年至1615年的豐臣一族，雖難離德川壓迫，卻到底苟延殘喘；若僅有兩項通過，民進黨的壓迫力道必將增強；若只有反萊豬公投一案倖存，國民黨恐將提早泡沫化，於往後的台中二選區立委補選、林昶佐罷免案中接連失分，即便2022年九合一選舉能勉強保住基本盤，也不必期待2024年的總統選舉會有相關斬獲。

然而，國民黨雖正在步豐臣一族後塵，台灣卻難求戰後的偃武盛世。畢竟民進黨不是德川家康，反而更像缺乏道德底線、卻打出一片天的台版「伊斯蘭國」：在無人能敵的政治真空中，鞏固集團的統治結構，創建掏空台灣、自利至上的利益輸送管道，豢養拿錢辦事的網路傭兵，以「抗中保台」意識形態動員恐怖主義氛圍，宰制驅使人民，催眠其自甘為「台獨」信仰獻祭未來。

四大公投的成案，是後疫情時代藍營關鍵第一戰；但藍綠的長遠勝負，眼下似乎已清晰可見。