從吳亦凡到王力宏，為什麼2021這麼多偶像墜落？

塌房藝人的名單上，又多了一位重量級的名字——王力宏。

12月17日深夜，王力宏前妻李靚蕾發布微博長文，控訴王力宏的種種罪行，包括婚前婚後多次約炮、召妓、出軌。

三天前的12月15日，在媒體爆料的鋪墊之後，王力宏正式宣佈與李靚蕾結束八年婚姻。

在那條簡短的微博中，王力宏將婚姻的結束，用「我們對我未來的生活方式有不一樣的想法和規劃」來簡單概括了。

(編按：由「智谷趨勢」提供。)



為了保留分手的體面，仍然不忘記在其中加上一句，「雖然已提出申請，但我們永遠會是一家人」。

但王力宏官宣離婚後，李靚蕾並沒有選擇隱忍。

這位哥倫比亞大學畢業的高材生，用獨立女性的犀利筆調，將婚姻背後的所有不堪徹底抖落了出來。

控訴文訊息量很大。除了約炮、召妓、出軌之外，還包括不停地催生孩子，連同家人羞辱和冷暴力對待李靚蕾。總之，超出了我們對王力宏既有人設的全部認知。

李靚蕾在ins上同步發出的聲名文章，章澤天也點了贊。

至此，一個優質偶像轟然倒下，一個失德藝人浮出水面。

時間倒回到2013年11月27日。這一天的凌晨，王力宏在微博上首度公開了女友身份。在配發的照片中，王力宏摟着李靚蕾，二人甜蜜微笑，臉上洋溢着熱戀的幸福。

官宣戀情前，王力宏已是國民級的歌手。在他的緋聞名單上，可以找到一連串熟悉的名字，從張惠妹到舒淇，從蕭亞軒到湯唯……

李靚蕾算是個另類。非娛樂圈人士，哥倫比亞大學畢業，在網上你甚至找不到太多結婚前她的訊息。

那一年，李靚蕾27歲，而王力宏37歲。按照李靚蕾的講述，王力宏跟她在一起時，她才16歲，還沒有成年。

在婚姻生活中，李靚蕾沒有過多地拋頭露面，嫁給王力宏的她，就此成為了一個家庭主婦，用低調的活法扮演天王嫂的角色。

我們來簡單的看下二人的時間線：

2013年11月27日，王力宏與李靚蕾登記結婚

2014年5月18日，王力宏宣佈妻子已懷孕

2014年7月10日，王力宏報喜李靚蕾順利產女

2016年10月7日，李靚蕾在美國誕下第2胎

2018年8月24日，王力宏宣佈妻子誕下第3胎

2021年12月15日，王力宏宣佈與李靚蕾離婚

結婚八年，李靚蕾生育了三胎。就像她所控訴的，婚後的生活，「不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒」。但她全身心的犧牲和付出，換來的卻是王力宏的出軌和冷暴力。

原來，李靚蕾從來不是王力宏的「唯一」，也不是他的「Forever Love」，而王力宏的婚後生活，似乎在不停地上演着「花田裏犯了錯」。

2019年12月，在一檔訪談節目上，「娃哈哈公主」宗馥莉直言不諱地表示，自己並不喜歡王力宏，也不喜歡哇哈哈純淨水的包裝，「王力宏年紀大了，有審美疲勞」。

在此之前，從1998年開始，宗慶後讓王力宏為哇哈哈代言了足足20年，那句「愛你就等於愛自己，娃哈哈礦泉水」的廣告音樂，更是傳遍大街小巷、深入人心。

宗馥莉換解約王力宏的舉動，一度為她帶來了巨大的爭議。王力宏的粉絲們，當然無法接受自家的偶像被嘲弄，還是被受惠王力宏代言的哇哈哈嘲弄。

宗馥莉的直覺和喜好判斷，很難說是不是一種女性的第六感。但很顯然，她一語成讖了。時隔兩年後，王力宏突然塌房，網友滿屏欠她一個道歉的聲音。

頗為巧合的是，就在幾天前的12月9日，娃哈哈集團在官網發布新聞，宣佈宗馥莉出任集團副董事長兼總經理。一個財經媒體的標題寫道，《那個嫌棄王力宏的富二代，上位了》。

宗馥莉向上，王力宏向下，彷彿是一場交接。宗馥莉要帶領哇哈哈走向年輕化，而王力宏則步入了自己最大的中年危機。

而王力宏的故事中，還有着另一個巧合的名字，那就是李雲迪。

時間還是在2013年11月27日，就在王力宏官宣戀情不久，李雲迪也秀出女友照片，人們驚訝地發現，王力宏和李雲迪兩人的女友，是哥倫比亞大學的校友。

這是一段讓人「想入非非」的故事。

那時候的王力宏和李雲迪，因為2012年央視春晚的合作，被硬生生炒出一段緋聞，以至於王力宏不得不出面解釋二者的親密關係，表示自己是異性戀，而李雲迪喜歡女生。

同一天官宣戀情的王力宏和李雲迪，二者之間的情感真假，我們已無從知曉，但他們命運的軌跡倒是驚人的趨同。

2021年10月21日晚，平安朝陽針對李雲迪嫖娼事件進行了通報：朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。

温文爾雅的鋼琴王子，沒能逃掉爆雷的命運，一時間輿論譁然。

而不到兩個月後，當年炒得火熱的「宏迪」CP的另一個主角，也跟隨李雲迪的腳步，把自己寫進了塌房的花名冊。彷彿一切巧合都是冥冥註定。

有些人表面是模範丈夫、優質偶像，背後卻是違法失德、私生活混亂的花心渣男，撕掉苦心經營的人設後，到底還有多少不堪？

豆瓣上，有網友在2020年底提出了這樣一個問題：今年過後，明年塌房應該就少吧？

在2021年的座標之下，王力宏出軌風波就像是一個標誌性的總結。

自從娛樂成圈以來，藝人翻車、偶像塌房的故事，無時無刻不在上演，但似乎從沒有哪一年像今年一樣，那些保熟的瓜，一個又一個地墜地，看得人瞠目結舌。

今年1月18日，鄭爽「代孕棄養」事件發酵，隨後又爆出陰陽合同和天價片酬風波，「一爽」等於1.6億元的網絡梗從此流行開來。

隨後是吳亦凡。7月31日，一度苦苦掙扎、極力否認都美竹強姦爆料指控的吳亦凡，最終迎來實錘，他因涉嫌強姦罪被朝陽公安分局依法刑事拘留。

有意思的是，在李靚蕾的控訴長文中，特意提到了「吳XX」——「當時吳XX也是大動作的澄清，結果大家有目共睹」。

愛豆一路狂奔，最終把自己送進了牢裏，娛樂圈刷新作死新高度。

還有張哲瀚。2021年8月，張哲瀚參觀日本靖國神社的黑歷史被網友扒出，在被打上劣跡藝人的標籤後，這位90後的演員、歌手，最終等來了全網封殺。

如果算上那些知名度更小的咖，那塌房的名單還要羅列好長。而從鄭爽到吳亦凡到張哲瀚再到王力宏，從流量明星到實力藝人，娛樂圈已進入「爆雷之年」。

為什麼那些光鮮靚麗的明星藝人，越來越「繃不住了」？

一個不爭的事實是，今天的娛樂工業生產線，在資本+流量的雙重洗禮下，正在經歷一種極為詭異的繁榮。

流量明星的崛起，正是造星邏輯異化的產物——不需要實力，不需要舞台的長期積累，只需要資本的包裝，就可以快速打造一個現象級的偶像。

流量明星快速催熟、量產，讓娛樂圈的運轉變成了人設塑造的遊戲。人設，正是替代實力的圈粉資本。而流量意味着曝光度，所以必須嚴絲合縫避免人設露餡。

也許粉絲們不願意承認，但事實上，他們通過短視頻、社交媒體看到的明星藝人的一切，可能都是虛假的，都是娛樂工業希望他們看到的。

但明星藝人終究是凡人。隱藏得越深，禁慾越徹底，慾望的種子越容易發芽。

所謂爆雷，不過是真實情慾的B面，從冰山之下浮到水面之上。而從娛樂工業的角度看，必須極力掩蓋偶像的不堪，將他包裝成優質的完人。

在李靚蕾的控訴中，她將這種人設表演定義為一種營銷和操控：

「一直以來有權有勢的人操弄媒體，媒體操弄大眾，導致社會價值觀偏差，輿論思維被控制。雖然這個產業很龐大，但我忠心的希望未來有權有勢的人能被禁止透過營銷來控制輿論導向維護自己的人設，讓公眾人物能夠以真實的面貌呈現在大眾面前，也讓事實能夠被看見。」

這是一段能體現認知格局的分析。說起來挺可悲的，一個明事理的高知女性，卻困在了家庭的系統裏，配合模範丈夫的人設表演，淪為生育的機器。

現在，絕望主婦李靚蕾終於站出來了，開始反抗被娛樂工業扭曲的人生。而網路和娛樂圈，也正在起變化。

針對流量至上「飯圈」亂象、違法失德等問題，今年9月發布的《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，明確加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。

就像房地產的最嚴調控，網路的最嚴整頓，教培領域的最嚴治理一樣，粉絲經濟也迎來了最嚴監管。

不管你承不承認，也不管你如何評價，過度繁榮的娛樂資本和造星工業，正在被系統規訓，迎來快速降温。不信去微博熱搜找找吧，看王力宏李靚蕾的名字在哪裏。