北京觀察｜重慶政壇人事再變動　陳敏爾仕途成最大懸念

廣東省原省長馬興瑞調任新疆黨委書記，深圳原市委書記王偉中接任代理省長數天之後，中共另一個政壇高地重慶也再現人事變動消息。

12月30日，官方通報顯示，重慶市原市長唐良智已經調任安徽省政協黨組書記。五天前調任中共重慶市委副書記的胡衡華，則被宣佈擔任重慶市代理市長。



1960年6月出生的唐良智，系湖北洪湖人，華中科技大學經濟學博士。曾任武漢市市長，成都市市長、市委書記。中共十九大前夕（2017年4月）調任重慶，接替調往天津的張國清，並於2018年1月「轉正」成為重慶市市長。

外界之所以特別關注重慶、廣東以及新疆等地方政壇人事變動，是因為長期以來，這三個省級地方以及北京、上海、天津六地政壇的黨委書記均為中共中央政治局委員擔任。中共二十大前夕這六個地方中任何一地大員的人事調動，都將直接（比如黨委書記的變動）或間接（比如行政主官的變動）觸及中共政治局人事更迭。

近日政壇人事更迭一覽：

而在這六個省級地方政壇中，重慶政壇因為自前市委書記薄熙來落馬後震盪不斷，尤為引人關注。

中共十八大前夕（2012年2月至3月），原市委書記薄熙來及其助手重慶公安局原局長王立軍的先後落馬似乎為重慶官場施下了某種魔咒，令重慶官場震盪不斷。令人意外的是，薄熙來落馬五年之後，其「後來人」孫政才也在中共十九大前夕（2017年7月）忽然落馬。於是最近幾年間，清除孫政才惡劣影響和「薄王」思想遺毒成為重慶高層的政治任務。重慶政壇人事更迭一直頻繁。

2021年7月16日，《重慶日報》報道顯示，重慶市委書記陳敏爾15日以普通黨員身份參加市委辦公廳秘書一處黨支部黨史學習教育專題組織生活會。市委秘書長、辦公廳主任李明清（1965年出生）參加。這表示從2018年1月初開始擔任重慶市委秘書長的王賦（1962年出生）已經卸任。

2018年中國全國兩會期間的陳敏爾。（視覺中國）

這樣的人事變動立馬引發外界對陳敏爾政壇動向的關注。因為在工作上扮演省委書記或者省長助力角色的省委秘書長或者省政府秘書長，他們的職務變遷往往伴隨着主官——省委書記或者省長的職務變遷。例如，河南前省長尹弘2021年3月轉任甘肅省委書記之前，河南省政府前秘書長朱煥然（1962年出生）在1月轉任省政協副主席。4月2日官方宣佈王凱擔任河南省代省長當天，河南省政府原副秘書長劉世偉（1963年出生）被宣佈升任省政府秘書長。再比如，福建省委書記尹力（1962年出生）2020年11月30日從四川省長位置上調離之後，四川省政府原秘書長張剡（1962年出生）於2021年3月調任成都市政協黨組書記。

所以，在市委秘書長和市長先後發生人事更迭後，作為中共中央政治局委員中為數不多的「60後」官員，已經在重慶任職一屆近五年的陳敏爾的仕途走向，無疑是近期重慶政壇所餘唯一的大事。從陳敏爾的從政履歷看，其也被外界視為將打破薄熙來和孫政才魔咒、在中共二十大上可以有更多想象空間的政壇明星官員。