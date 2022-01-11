中國的能源安全應該是綜合安全｜安邦智庫

2021年10月21日，習近平主席考察調研勝利油田時強調，「中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裏」。十九屆六中全會強調「統籌發展和安全」，「把安全發展貫穿國家發展各領域全過程」。中國面臨的幾大安全包括「保障糧食安全、能源資源安全、產業鏈供應鏈安全」。2021年12月的中央經濟工作會議強調，「要確保能源供應」，「要深入推動能源革命，加快建設能源強國」。習近平主席最近多次談到包括能源在內的初級產品供給問題，「對我們這樣一個大國來說，保障好初級產品供給是一個重大的戰略性問題。」

可以看到，中國已將能源安全提到最重要的戰略安全層面。中國已經確定了糧食安全戰略——中國糧食安全的關鍵是實現糧食自主，即「端中國飯碗，吃中國糧食」。現在，對能源安全也提出了類似的需求，即「能源的飯碗必須端在自己手裏」。據官方數據，「十三五」期間，中國的能源自主保障能力始終保持在80%以上。

中央強調能源安全的極端重要性，這一方向無疑是對的。中國決策層擔心，中國在初級產品供應上面臨的重大缺口，可能演變成為中國的重大風險事件。不過，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，中國的能源安全與糧食安全整體相似，但在少數關鍵地方則有所不同——中國經過努力可以實現主糧（水稻、小麥）自主安全，但在石油和天然氣等傳統能源上，中國恐怕很難實現能源自主安全。

中財辦官員此前披露的數據顯示，2020年中國的石油對外依存度77%，鐵礦石81%，銅精礦78%，大豆84%。此外，中國的天然氣對外依存度也很高。據IEA《全球能源統計年鑑2021年版》，2020年，中國天然氣消費量3280億立方米，約佔世界消費量的8.6%；當年進口管道氣與LNG分別為476.6億立方米和926.4億立方米，合計進口1403億立方米，佔世界天然氣貿易量的14.9%，對外依存度約為42%。

因此，從現實的能源資源稟賦、能源生產、能源消費、「雙碳」目標來看，安邦的研究人員認為，中國對「能源的飯碗端在自己手裏」的定義，與糧食安全強調自主安全的定義必須有所不同。中國不可能完全實現能源自主安全，作為世界上最大的能源消費國，中國的能源安全一定是一種「綜合安全」概念——通過各種綜合手段來保證穩定地滿足中國未來發展的能源需求。在我們看來，中國的能源綜合安全包括如下方面：

第一，在傳統能源領域，在國內，要擴大和挖掘國內傳統能源的生產能力，提升能源生產效率；加大勘探和發現新的傳統能源儲備。在海外，要確保海外石油、天然氣、煤炭進口來源地和進口渠道的安全和穩定，形成多元海外能源供給支撐的安全體系。經過幾十年的經營，中國構建起了中東、非洲、南美洲、中亞、俄羅斯、東盟及大洋洲、美國等眾多海外油氣來源。不過，在地緣政治摩擦加劇的背景下維持全球性的傳統能源供給安全，對中國將形成越來越大的挑戰。近日，哈薩克斯坦的政治動盪對中國的能源安全又敲響了警鐘。因此，中國一方面要構築傳統能源的供應和保障安全體系，另一方面也需要減少對化石能源的過度依賴。

第二，中國需要持續推進各種可再生能源的發展，減少對化石能源的依賴。在氣候變化之下，中國的能源安全不只是「有沒有能源」的問題，更是「用什麼能源」的問題。數據顯示，截至2021年10月底，中國可再生能源發電累計裝機容量突破10億千瓦大關，比2015年底實現翻番，其中水電、風電、太陽能發電和生物質發電裝機規模均持續保持世界第一。不過，中國改變能源消費構成的挑戰很大。2020年，煤炭在中國能源消費中的佔比為56.8%，石油為18.9%，天然氣約8.4%，一次電力和其他非化石能源（包括水電、核電、風電等清潔能源）約15.4%。可以看到，綠色能源對中國能源安全做出貢獻是一個長期過程。

來源：國家統計局。製圖：安邦智庫（ANBOUND）。

在解決能源安全問題方面，安邦智庫還曾提出過另一個戰略建議——構建「氫能社會」。如何擺脫對化石燃料的依賴，是中國能源安全要面對的重要問題。如前所述，中國能源消費中化石燃料的佔比超過84%，這肯定不符合未來的氣候變化要求。在諸多約束之下，中國完全有可能不走尋常路，在氫能利用上在世界獨樹一幟，既為全球氣候變化做出實質性的貢獻，又為中國的能源安全構建起一個完全不同的支撐，同時還能大力發展與氫能社會相匹配的新產業，推動經濟增長。

第三，中國的能源安全不僅體現在能源供給側，還表現在能源消費側。顯著提高傳統能源利用的效率，通過效率提升減少對能源數量的需求，將會增強中國的能源安全保障能力。我們一向認為，中國的節能降耗不能一開始就走「高大上」的路子，動輒就提採取顛覆性技術，徹底更換能源生產與消費體系。這種思路是高成本和脫離實際的，將損及經濟和產業發展。在中短期，能夠有效促進中國節能降耗和提升能源安全的方式，就是採取適用技術，提高能耗效率。根據我們的測算，如果中國的能源利用效率提升至世界平均水平，以2020年的能耗為基數，中國可以少消耗16.6億噸標準煤，相應減少的碳排放總量將高達12.5億噸。據國內學者的測算，未來依靠技術節能、結構節能、管理節能的持續推進，2030年我國單位GDP能耗水平還能比2020年下降30%左右。

最終分析結論：

「能源的飯碗必須端在自己手裏」，這是中國能源安全戰略的最新要求。不過，這一要求並不是簡單地等同於「能源自主」安全，也不是只解決「有沒有能源」的問題。在經濟發展、地緣政治摩擦加劇、全球氣候變化等多重壓力下，中國的能源安全必然表現為「綜合安全」，從傳統能源供應保障、地緣政治安全格局、能源消費構成調整和氫能社會構建、能源利用效率提升等多種路徑，共同保障中國未來發展所需的能源安全。

本文轉載自安邦智庫1月9日「每日經濟」分析專欄

