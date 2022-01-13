觀察站｜劉建超，新任中國外長人選？

由於楊潔篪、王毅二人的年齡問題，中國新任外長乃至外交系統領導層的未來格局對外界來說，充滿了不確定性，各種紛繁猜測也是不絕於耳。

1月11日，中共外辦副主任劉建超出席習近平等七常委參加的省部級高級研討班，與現任國台辦主任劉結一、中財辦常務副主任韓文秀等同一排就座。有媒體消息據此認為，劉建超已履新中央外辦常務副主任，躋身正部級，由此也成為新任外長熱門人選之一，或能「彎道超車」中國外交部分管日常工作的副外長樂玉成，入主外交部。

果真如此嗎？

的確，1964年2月出生的劉建超像大多數中國外交官員那樣早年畢業於北京外國語學院這樣的語言類學校（同時也是中國外交官的搖籃之一），1986年又在牛津大學國際關係學院學習一年，自此正式加入中國外交部。

相較於其他人來說，劉建超的履歷擁有不少特別的標籤。其一，他曾長期在外交部新聞司工作，而且作為最為著名的外交部新聞發言人之一兩度主持外交部新聞司。

其二，駐外經歷有限，除兩次2009年至2013年先後充任駐菲律賓、駐印尼特命全權大使外，無其他「大國」駐外經驗，這也是外界一直並不特別看好劉建超的原因。

其三，擁有地方從政經歷和紀委經驗的外交官，這在中共外交系統中少之又少。

2015年9月，在中共海外獵狐行動受到越來越多阻礙的背景下，劉建超突然離開外交系統，轉戰中紀委，以副部級官員身份主持中共中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室、中紀委國際合作局，併兼任國家預防腐敗局副局長，負責為可能引發的國際糾紛掃清障礙，持續推進海外獵狐。

2016年在回答到國外的中國公民依然能夠持有或者不失去中國户口，是否為中國政府追逃那些海外貪官造成一定困難時，劉建超稱，中國公民移居其他國家，依然保持中國户口，根據國際法，也根據中國出入境管理法的規定，確認這些人依然是中華人民共和國的公民。如果有經濟犯罪，就要受到天網行動下獵狐行動的緝捕，如果這些人是黨員或者國家工作人員，在整個天網行動下對國家工作人員的緝捕，對我們開展追逃追贓不構成任何障礙。

2017年4月，結束一年多的中紀委國際合作局工作後，劉建超首次外放浙江任省委常委兼紀委書記，不過，僅僅一年後，劉建超便重返外交系統，進入中共最高外交決策機制中央外事工作委員會任辦公室副主任。

可以說，在中國新外長的眾多人選中，劉建超的經歷最是特立獨行。

不過，即便劉建超此次躋身正部級，恐怕也很難就此斷言鎖定外長一職。儘管中央外辦常務副主任的確是一個極其關鍵的崗位，作為楊潔篪的副手，劉建超可以接觸到外交戰略決策的方方面面，但是這一切還遠遠不夠。

首先，中央外辦常務副主任一職空缺了3年，而兩位前任從宋濤到孔泉，都沒有重回外交部主政，前者主持中聯部，而後者更是以全國政協委員身份退休。

更為重要的是，無論是中央外辦任職，還是中紀委系統任職，都意味着劉建超已經長期脱離外交一線，對一個頗為講究國際人脈的崗位來說，這並非優勢。

再次，作為主要的競爭對手之一，樂玉成雖然沒有超前躋身正部級，但並不缺乏中央外辦工作經驗——樂玉成在2016年任中央外辦副主任，2018年恰恰是劉建超與之對調了崗位，且從駐外經歷看，從蘇聯到俄羅斯、從哈薩克斯坦到印度，從歐亞司到政策研究司，履歷相當完善。

當然，樂玉成也有自己的劣勢，從未經歷外交以外的訓練，這是否會限制他思考問題的思路，等等，這應該就是中央外辦工作經驗不可或缺的重要原因吧！