觀察站｜中南海超齡警衛局長

1月11日，中共最高領導人習近平召集高級別的黨政軍省部級官員研討班，中南海中央警衛局局長王少軍的亮相頗受注意。

當天，王少軍坐在較為靠近後排的位置，左手邊為中央辦公廳副主任唐方裕，右手則是中宣部副部長、原國新辦主任蔣建國。

對於王少軍的此次露面，有頗多值得注意的地方。

其一，他的出現意味着，中央警衛局並未換帥。

的確，如果按照媒體公布的出生年齡（1955年出生），王少軍若現任，則屬於超齡服役。

中央警衛局作為負責中央領導人安全的專責精鋭部隊，雖僅為正軍級級別，但其局長一般高配副大戰區級，而局長的退役也較一般同級別將領更晚。

中央警衛局是負責領導人安全的專責精鋭部隊。（視覺中國）

有限的公開資料顯示，王少軍為河北永年人，早年網傳他曾執掌王牌部隊第38集團軍，但隨後被證實張冠李戴。

2008年，王少軍獲授少將軍銜，2009年任中央警衛局副局長，時任中央警衛局局長為曹清中將。2015年3月，曹清突然轉任北京軍區副司令員，王少軍繼任中央警衛局局長，轉年晉升中將軍銜。

但是，作為副大戰區將領，經常陪同習近平外出的王少軍若以67歲高齡履職，仍然不同尋常，這已經大大超過了通常副大戰區將領60歲退休的限制。這是否與最高領導人的個人偏好和信任有關係？

其二，當天，王少軍未着戎裝，而是一身夾克便服，與通常在公開會議場合的亮相頗為不同，這是否意味着他以其他身份亮相呢？

當天，全軍中央軍委及其下屬各職能部門負責人，各大軍兵種、各大戰區戰區級將領皆有出席，且全為戎裝，但是僅王少軍一人沒有着戎裝，這是否意味着王少軍已經退出現役。

而2018年3月份，王少軍便已當選為全國政協常委、社會和法制委員會委員，從通常意義上說，這意味着他已經完全退休，但是很顯然當天的會議，王少軍不是以這一身份出席的。

據新華社通稿，當天各省區市和新疆生產建設兵團、中央和國家機關有關部門、有關人民團體主要負責人，軍隊各大單位、中央軍委機關各部門主要負責人參加研討班……加之，王少軍所坐位置與中辦副主任相鄰，可以料知，中南海侍衛長並沒有換人。

當然，王少軍並非年齡最長的中央警衛局局長，江澤民時期的中央警衛局局長由喜貴（1939年出生），直到2007年才卸任，時年68歲；而前述曹清，也是在2015年時年63歲尚轉任他職。