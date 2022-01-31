虎年中國經濟：多放鬆，多休養，少折騰｜安邦智庫

辛丑去，壬寅來。明天就是虎年春節。

剛剛過去的牛年是極不容易的一年。中國經濟全年增長8.1%，本地生產總值（GDP）規模增至114.4萬億元，但資本市場的表現與此大相逕庭。上證指數在牛年開市（2021年2月18日）之日收盤即為全年最高點3675.6點，而牛年收盤日（2022年1月28日）3361.44點竟然為全年最低點，全年下跌8.5%。這意味着，過去一年A股在波動中走了下坡路。同期，道瓊斯指數從31493.34點漲至34725.47點，一年漲幅約10.3%。

與A股的低迷相比，中國在實體經濟領域也不輕鬆。在新冠疫情方面，國內雖然整體防控較好，但全年數次被多地散發的疫情打亂，目前國內仍有多處疫情。疫情波動對經濟復甦進程造成干擾，每次經濟之車剛剛啟動加速，就因疫情而突然踩剎車。疫情對全球供應鏈造成的打擊，也對經濟造成一定的影響。在結構性問題方面，過去經濟快速增長期積累的多種結構性問題日益突出，迴旋空間越來越小，有形成「剛性」結構性風險的可能。房地產市場就是一個典型領域，多個「頭部」房企面臨規模龐大的債務違約風險，使得中國經濟的結構調整極為艱難。

在政策層面，過去的一年很不輕鬆。各種各樣的市場整頓政策不斷出台，如全國性的整頓教育培訓行業，打擊資本野蠻生長，金融監管部門痛打「灰犀牛」，互聯網平台經濟領域的持續反壟斷、「減碳」發展下的各種調控……客觀來看，持續不斷的市場整頓也對經濟復甦過程造成了「干擾」，每一個單項正確的調控政策，合併起來後的效果卻事與願違，引發或衍生出不少系統性的問題。對於安邦智庫（ANBOUND）多次指出的這類問題，中財辦的官員形容這是「合成謬誤」。此外，政策執行中的「層層加碼」也是影響各地經濟運行的重要阻礙因素，造成了所謂的「分解謬誤」，多個地方連份內工作都開始縮手縮腳。

成績斐然，形勢複雜，風險系統，挑戰艱巨，這就是2021年中國走過的路，也是2022年中國要面對的現實。在新的一年，應該怎麼辦？

對於來自外部環境的客觀變化，比如新冠病毒的變異和傳播、全球供應鏈受到衝擊，以及國際地緣政治博弈，這實際上是我們無法控制的，只能去適應。但對於很多內部因素，我們則可以通過政策調整來尋求改變。在2022年，政策部門需要認真總結為什麼會出現「合成謬誤」與「分解謬誤」，如何調整我們的政策出台與執行。

作為獨立的智庫機構，安邦的研究人員認為，2022年及未來幾年的中國經濟政策，應該恪守「兩多兩少」——多放鬆，多休養生息；少折騰，少整頓。

整體來說，「兩多兩少」是指政府部門要放鬆對市場的「管制」，多發揮市場的作用——包括降低市場准入門檻，多讓市場來決定資源配置，發揮企業作為市場主體的能動性及作用，不要形成新的計劃經濟或管制經濟。要特別指出的是，要正確理解「堅持黨中央集中統一領導」。在我們看來，「黨領導一切」是政治原則，「領導一切」並不意味着黨要事無巨細地管理所有事情，全部都用同等力度對所有細節去「一竿子扎到底」。對於企業和市場，要多放水養魚，減少政出多門造成的「合成謬誤」，減少對企業的騷擾，讓市場和企業去逐步恢復，去構建發展生態。尤其是少折騰、少整頓，是指在此前整頓和調整的基礎上，不要再動輒再搞大力度的整頓和調整，避免對市場和企業造成太多折騰。我們應該相信中國在此前改革開放中積累的成功經驗，相信中國的社會主義市場經濟有強大的生命力。

我們認為，經濟建設對於2022年的中國經濟有着特別意義，中國要特別警惕2022年出現經濟失速。國際貨幣基金組織（IMF）近期發佈年度評估報告，對中國經濟放緩多次提出了警示。IMF預期，鑑於中國的消費持續疲軟，預計中國今年的GDP將增長4.8%，低於之前預測的5.7%。IMF還指出，中國的反彈在很大程度上仰賴國有部門的投資以及出口，這種投資驅動的復甦，已經逆轉了此前來之不易的經濟再平衡方面的改革進展，加大了中國「實現中期可持續高質量增長的難度」。IMF還呼籲中國要採取措施，以確保民營企業與國營企業競爭時的公平性。此外，各個監管機構要加強政策協同，減少一連串「看似並不協調一致」的行動來造成更大的政策錯誤。這就是所謂的「合成謬誤」。

最終分析結論：

2022年中國經濟發展面臨挑戰，不排除出現經濟失速的風險。在即將來到的虎年，中國在政策領域應該多放鬆、多休養生息，少折騰、少整頓。

本文轉載自安邦智庫1月29日「每日經濟」分析專欄。

