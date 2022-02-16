西藏八旬大活佛：中國現任最年長國家領導人

現年82歲的帕巴拉·格列朗傑是西康理化（今四川理塘）人，現任中國全國政協副主席、中國佛教協會名譽會長、西藏自治區政協主席。從毛澤東時代至今，帕巴拉·格列朗傑任職國家領導人長達63年，是中共治理西藏的參與者和見證人。

1942年，年僅兩歲的帕巴拉·格列朗傑被認定為昌都強巴林寺第十一世帕巴拉呼圖克圖。帕巴拉為古印度佛教大師聖天的藏文意譯，即「聖天」之意。帕巴拉呼圖克圖是藏傳佛教格魯派活佛傳承系統之一，其傳承可追溯到明朝正統二年（1437年）。清朝康熙五十八年（1719年），帕巴拉活佛受封呼圖克圖尊號。

在西藏的轉世活佛中，帕巴拉活佛是最早實行金瓶掣籤的活佛。在歷史上，帕巴拉活佛既是昌都強巴林寺最高的宗教首領，又是昌都宗的最高行政首領。

1951年10月26日，西藏地方政府為解放軍舉行入城式，拉薩古城飄揚中國國旗。（新華社）

1950年昌都戰役前夕，帕巴拉·格列朗傑派人與解放軍接洽，表示歡迎和擁護解放昌都。昌都解放後，帕巴拉·格列朗傑率昌都寺高層歡迎解放軍。第十八軍軍長張國華隨後到昌都寺看望帕巴拉·格列朗傑，並傳達中央人民政府主席毛澤東、解放軍總司令朱德的指示：「毛主席和朱總司令對你沒有參與對解放軍的抵抗，也並沒有出走，感到無限欣慰，並來電嘉獎。」

隨後，帕巴拉·格列朗傑被任命為昌都解放委員會第一副主任。昌都解放委員會是西藏第一個由中共領導的政權組織。在特殊的歷史時期，年僅十歲的帕巴拉·格列朗傑被歷史推向西藏政治舞台的前沿，從此開始他漫長的政治生涯。1952年，帕巴拉·格列朗傑前往拉薩色拉寺學經，四年後獲得格西學位。

在1959年民主改革前，西藏長期實行政教合一的封建農奴制統治。當時，帕巴拉呼圖克圖「拉章」管轄58個屬寺和5個宗、7,600餘户屬民，佔有大量土地。

1980年5月，中共中央總書記胡耀邦考察西藏期間留影，左一至左三分別為：洛桑慈誠、帕巴拉·格列朗傑、阿沛·阿旺晉美。（中國藏學網）

1956年春天，昌都解放委員會計劃在昌都進行民主改革試點，帕巴拉·格列朗傑主動要求在其管轄的俄洛地方14個「俄然」內開展試點。當年國慶前夕，帕巴拉·格列朗傑前往北京。毛澤東對他表示，「你是昌都的大活佛，回去後要在西藏工委的領導下，以團結為重，以大局為重，為西藏的團結、進步、發展、繁榮作出貢獻。」1956年，西藏自治區籌備委員會成立，帕巴拉·格列朗傑出任西藏自治區籌備委員會常委、宗教事務委員會副主任。

1959年3月10日，西藏拉薩發生武裝叛亂。阿沛·阿旺晉美在回憶文章中寫道：10點鐘以後，帕巴拉·格列朗傑的哥哥堪窮（西藏地方政府裏僧官的銜名，相當於四品官職）索朗加措被叛匪打死在羅布林卡門口。另外有資料顯示，索朗加措的遺體被叛亂分子繫於馬尾，鞭馬拖屍到市中心「示眾」，慘不忍睹。阿沛·阿旺晉美曾任西藏噶廈政府赴北京談判的首席全權代表，1951年同中央人民政府代表簽訂了《關於和平解放西藏辦法的協議》。

達賴喇嘛流亡印度後，中國政府宣佈解散西藏噶廈政府，由西藏自治區籌備委員會行使西藏地方職權。據帕巴拉·格列朗傑撰文回憶：「籌委會由班禪大師代理主任委員，我和阿沛·阿旺晉美為副主任委員，號召為建設民主和社會主義的新西藏而奮鬥。由此而開始了西藏百萬農奴在黨的領導下實現自我解放，成為西藏曆史發展的重要分水嶺。」

2021年8月18日，帕巴拉·格列朗傑（右三）在西藏博物館參觀西藏和平解放70周年成就展。（新華社）

1959年4月，帕巴拉·格列朗傑當選為第三屆全國政協副主席，年僅19歲的他從此成為中國國家領導人。此後，除了在1993年至2003年連任全國人大常委會副委員長之外，帕巴拉·格列朗傑一直連任全國政協副主席至今。

在西藏，從1959年至1965年，帕巴拉·格列朗傑擔任西藏自治區籌備委員會副主任、宗教事務委員會主任，昌都專署專員。

1965年9月西藏自治區成立後，帕巴拉·格列朗傑任西藏自治區人民委員會副主席、自治區政協副主席。此後，他一直任西藏自治區重要職務至今。

改革開放後，從1979年到1993年，他擔任西藏自治區政府副主席、自治區人大常委會副主任、自治區政協副主席。從1993年至今，帕巴拉·格列朗傑一直任西藏自治區政協主席。此外，作為藏傳佛教活佛，帕巴拉·格列朗傑還曾任中國佛教協會副會長，現任中國佛協名譽會長。